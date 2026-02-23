search
Interviuri decisive la Ministerul Justiției. Se aleg viitorii șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT

0
0
Publicat:

Interviurile pentru desemnarea noilor șefi ai Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și DIICOT încep luni, 23 februarie, cu candidații pentru conducerea Parchetului General. Toți cei 19 procurori înscriși în procedura organizată de Ministerul Justiției au îndeplinit condițiile prevăzute de lege și vor susține interviurile în perioada 23–26 februarie.

FOTO: Inquam Photos / Geroge Calin
FOTO: Inquam Photos / Geroge Calin

Pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție candidează Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Iași, și procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog. Interviurile sunt programate luni, de la ora 9.30, respectiv 11.00.

Pentru funcția de adjunct al procurorului general candidează actualul șef al DNA, Marius I. Voineag, care va susține interviul în aceeași zi, de la ora 12.30.

Interviurile pentru șefia DNA

Marți, 24 februarie, sunt programați candidații pentru conducerea DNA. Pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție s-au înscris Tatiana Toader, actual procuror-șef adjunct al DNA, Vlad Grigorescu, procuror în cadrul DIICOT, și Ioan-Viorel Cerbu, procuror DNA delegat în funcția de adjunct.

În aceeași zi vor susține interviul și candidații pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct al DNA: Mihai Prună, procuror în cadrul Parchetului ICCJ – Secția de urmărire penală, Marinela Mincă, procuror-șef al Secției judiciare din DNA, și Marius-Ionel Ștefan, procuror-șef serviciu la DNA – Serviciul Teritorial Pitești.

Candidații pentru conducerea DIICOT

Miercuri, 25 februarie, sunt programate interviurile pentru funcția de procuror-șef al DIICOT. Candidații sunt Ioana-Bogdana Albani, Antonia Diaconu, Alina Albu, actualul șef al DIICOT, Codrin-Horațiu Miron și Bogdan-Ciprian Pîrlog.

Joi, 26 februarie, vor avea loc interviurile pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al DIICOT. Candidații sunt Claudia-Ionela Curelaru, Alex-Florin Florența, Gill-Julien Grigore-Iacobici, Aurel-Cristian Lazăr și Mihai-Răzvan Negulescu.

Timpul alocat susținerii proiectului managerial este de maximum 30 de minute, iar sesiunea de întrebări și răspunsuri poate dura până la o oră.

Cine face parte din comisia de interviu

Comisia de interviu este condusă de ministrul Justiției și include doi reprezentanți ai ministerului, doi procurori desemnați de Secția pentru procurori a CSM, un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, un specialist în management desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de Management și un psiholog din cadrul CSM sau al instanțelor ori parchetelor.

Citește și: Audieri în dosarul obținerii cetățeniei române în mod fraudulos. Avocați, funcționari publici și zeci de solicitanți, vizați de anchetă

Care sunt criteriile de evaluare

Candidații vor fi evaluați în funcție de proiectul managerial prezentat, care trebuie să demonstreze cunoașterea specificului instituției pentru care candidează, identificarea eventualelor disfuncționalități și propunerea de soluții pentru remedierea acestora. De asemenea, vor fi analizate aptitudinile manageriale și de comunicare, capacitatea de organizare, asumarea responsabilității, rezistența la stres, inițiativa în modernizarea managementului și modul în care se raportează la valorile profesiei.

Potrivit Ministerului Justiției, pot fi numiți în aceste funcții procurorii sau judecătorii cu o vechime de minimum 15 ani în magistratură. Nu pot ocupa aceste funcții procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea, ori cei care au un interes personal care ar putea afecta obiectivitatea exercitării atribuțiilor.

Ce urmează după interviuri

Rezultatele selecției vor fi publicate pe 2 martie pe site-ul Ministerului Justiției. Ministrul va înainta apoi propunerile motivate Secției pentru procurori a CSM pentru aviz consultativ, iar ulterior acestea vor fi transmise președintelui Nicușor Dan, care va lua decizia finală.

„Legea este foarte clară. Domnul preşedinte al României, care este vectorul public cu cea mai înaltă reprezentativitate, este şi decidentul în această situaţie. Cu alte cuvinte, simplu spus, domnul preşedinte va stabili cine va conduce marile parchete în viitor”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Acesta a subliniat că procedura este una competitivă și nepolitizată, existând „un filtru foarte important” reprezentat de Secția pentru procurori a CSM, precum și decizia finală a președintelui.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a declarat că printre candidați se află „persoane foarte interesante” și s-a arătat optimist că viitorii șefi ai parchetelor vor dinamiza activitatea instituțiilor. „E un concurs, oamenii vin cu un plan de management pe care eu nu îl cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante şi eu sunt optimist că ele vor dinamiza”, a afirmat șeful statului.

