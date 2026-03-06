Olguța Vasilescu o atacă dur pe Oana Țoiu în scandalul blocării fiicei lui Victor Ponta în Orientul Mijlociu: „Astfel de specimene trebuie să dispară urgent din Guvern”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la adresa ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta. Edilul susține că situația este „degradantă” și afirmă că astfel de comportamente nu ar trebui să existe în politică.

Reacția vine după ce ministrul a fost acuzat că ar fi dispus ca fiica fostului premier Victor Ponta să fie scoasă din avionul care urma să repatrieze cetățeni români.

Într-o postare publicată pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu a condamnat modul în care ar fi fost tratată fata. „Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant! Nu știu dacă doamna Țoiu are copii, pare că nu, dar și dacă nu are și nu știe cum suferă un copil într-o asemenea situație, să fie singur într-o țară aflată sub bombardament, nu poate coborî atât de jos nivelul luptei politice”, a scris aceasta.

Primarul Craiovei a criticat și explicațiile oferite de ministru, spunând că acestea agravează situația. „Faptul că a încercat să explice în conferința de presă că sunt mai importante grupurile de copii (adică cele însoțite de profesori) decât un copil singur, pentru a justifica o asemenea atitudine, o descalifică și mai mult! Până acum, toți miniștrii USR au făcut gafe atât de grave, încât dacă ar fi fost din PSD ar fi scos în stradă toată mișcarea «purilor»”.

Vasilescu a continuat criticile și a afirmat că astfel de situații nu ar trebui tolerate. „Oamenii de bun simț care văd tot ce fac #reziștii nu ies în stradă, dar judecă! Și singura concluzie e că astfel de specimene de miniștri trebuie să dispară urgent nu doar din guvern, ci și din viața politică! Toate țările care au avut cetățeni în țările aflate în conflict armat au găsit soluții să îi aducă acasă. Doamna Țoiu pare mai preocupată de propria imagine decât de asta. Care imagine era oricum praf!”

În finalul mesajului, edilul a subliniat că, deși a avut conflicte politice cu Victor Ponta, situația actuală depășește limitele. „P. S. Am avut meciurile mele politice cu Victor Ponta, dar ce se întâmplă acum e prea mult! Mult prea mult!”, a transmis Lia Olguța Vasilescu.

Ce spun Victor Ponta și Daciana Sârbu

Victor Ponta și Daciana Sârbu au declarat joi că fiica lor, Irina, ar fi fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe. Aeronava urma să aducă în țară 28 de copii care participaseră la o tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Daciana Sârbu a spus că fiica lor ar fi fost dată jos din autocarul care transporta copiii către aeroport. Potrivit acesteia, copilului i s-ar fi spus că reprezintă „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă. Fata ar fi rămas singură la consulatul României, iar familia a reușit ulterior să găsească niște români care locuiesc în zonă și care să o ajute.

Ulterior, Daciana Sârbu a anunțat că intenționează să îi facă plângere penală Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu.

Joi seara, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a confirmat într-o conferință de presă organizată la sediul ministerului că a existat o discuție cu consulul României din Emirate.

Potrivit acesteia, conversația a vizat „respectarea criteriilor, atât pentru prezența în autocar, cât și în avion”.