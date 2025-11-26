Nicușor Dan își dorește o dezbatere între candidații la Primăria Capitalei, spune un deputat USR

Deputatul USR Ștefan-Iulian Lőrincz a declarat miercuri că președintele Nicușor Dan i-a transmis lui Cătălin Drulă, într-o scurtă discuție la Parlament, că și-ar dori să îi vadă pe toți trei candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei într-o dezbatere electorală.

Discuția a avut loc după prezentarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării în plenul Parlamentului, relatează News.ro.

„El (președintele Nicușor Dan, n.r.) i-a zis că și-ar dori să vă vadă pe toți trei într-o dezbatere și chiar l-a întrebat: «Dar chiar nu acceptă Ciprian sau nu acceptă ceilalți? Asta și-ar dori să vadă.»”, a relatat deputatul USR în emisiunea România Politică de la Prima News, referindu-se la discuția dintre Cătălin Drulă și Nicușor Dan.

Refuzuri la dezbatere

Potrivit lui Ștefan-Iulian Lőrincz, „Ciprian Ciucu și Daniel Băluță au refuzat dezbaterea cu Universitatea din București”.

„Au fost invitați și au refuzat; doar Cătălin Drulă a acceptat această invitație, motiv pentru care dezbaterea nu a avut loc. La Digi24 au fost invitați, în 4 decembrie, doar Cătălin Drulă și, cred, și domnul Băluță a acceptat. Domnul Ciucu nu acceptă”, a adăugat deputatul USR.

Campania electorală pentru alegerea noului primar general al Capitalei a început sâmbătă, 22 noiembrie, și se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7:00. Vă reamintim că în cursa electorală s-au înscris 18 candidați, fiecare dorindu-şi să ocupe funcția rămasă vacantă după ce Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte al României.