A fost publicată ordinea pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei

Biroul Electoral al Municipiului București (BECMB) a transmis luni, 24 noiembrie, care este ordinea pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie.

Anterior, BECMB, constituit pentru alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, a anunțat pe 21 noiembrie că Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut și drept Makaveli, și-a depus cererea de renunțare la candidatură.

Potrivit dispoziţiilor legii, candidaţii pot renunţa la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest scop, aceştia depun la biroul electoral de circumscripţie o declaraţie de renunţare, semnată şi datată.

Data limită de renunţare la candidatură a fost până pe 23 noiembrie.

„Din analiza declaraţiei de renunţare la candidatură se constată că aceasta respectă condiţiile de fond şi de formă prevăzute de cadrul normativ”, se arată în decizia BEM.

Alexandru Zidaru (Makaveli) anunţase vineri că se retrage din competiţia electorală şi o va susţine pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei.

Așadar, potrivit comunicatului transmis de BECMB, candidaturile rămase definitive sunt următoarele:

Drulă Cătălin - Uniunea Salvaţi România (USR); Ciucu Ciprian - Partidul Naţional Liberal (PNL); Burcea George-Valentin - Partidul Oamenilor Tineri (POT); Alexandrescu Anca-Nicoleta - alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti", formată dintre Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Partidul Național Ţărănesc Creştin Democrat (PNȚCD); Băluţă Daniel - Partidul Social Democrat (PSD); Lazăr Rareş - Partidul România în Acţiune; Gheorghe Vlad-Dan - candidat independent; Negrotă Angela - candidat independent; Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate (SENS); Creţu Oana - Partidul Social Democrat Unit; Macovei Gheorghe - Partidul România Mare; Florea Liviu-Gheorghe - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache; Lasca Mihai-Ioan - Patrioţii Poporului Român; Teodorovici Eugen-Orlando - candidat independent; Neţoiu Gheorghe - candidat independent; Trifu Dănuț-Angelo - candidat independent; Filip Constantin-Titian - candidat independent.

Ordinea candidaților pe buletinele de vot

De asemenea, a fost anunțată și ordinea candidaților pe buletinele de vot. În prima etapă s-au introdus în urnă bile care conţineau bilete pe care au fost înscrise numele şi prenumele următorilor candidaţi: Băluţă Daniel, Ciucu Ciprian, Drulă Cătălin, Burcea George-Valentin.

În urma efectuării tragerii la sorți, a rezultat următoarea ordine de înscriere pe buletinul de vot:

Poziţia nr. 1 - Drulă Cătălin - Uniunea Salvaţi România

Poziţia nr. 2 - Băluţă Daniel - Partidul Social Democrat;

Poziţia nr. 3 - Burcea George-Valentin - Partidul Oamenilor Tineri;

Poziţia nr. 4 - Ciucu Ciprian - Partidul Naţional Liberal;

Ulterior, s-au introdus în urnă bile care conțineau bilete pe care au fost înscrise numele următorilor candidați propuşi de formațiunile politice neparlamentare (care nu au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care nu au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior): Anca Alexandrescu, Rareș Lazăr, Ana Ciceală, Oana Crețu, Gheorghe Macovei, Gheorghe Florea, Ioan Lasca

În urma efectuării tragerii la sorți, a rezultat următoarea ordine de înscriere pe buletinul de vot:

Poziţia nr. 5 - Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate;

Poziţia nr. 6 Florea Liviu-Gheorghe - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache;

Poziţia nr. 7 - Macovei Gheorghe - Partidul România Mare;

Poziţia nr. 8 - Creţu Oana - Partidul Social Democrat Unit;

Poziţia nr. 9 - Lasca Mihai-Ioan - Patrioții Poporului Român;

Poziţia nr. 10 - Lazăr Rareş - Partidul România în Acţiune;

Poziţia nr. 11 - Alexandrescu Anca-Nicoleta - alianța electorală „Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianța pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat

Ulterior, pentru stabilirea ordinii de înscriere a candidaţilor independenţi în partea finală a buletinului de vot, s-a avut în vedere ordinea înregistrării candidaturilor acestora, astfel cum a fost consemnată şi în Procesul-verbal nr. 56/24.11.2025, privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din 7 decembrie 2025:

Poziţia nr. 12 - Trifu Dănuţ-Angelo - candidat independent;

Poziţia nr. 13 - Teodorovici Eugen-Orlando - candidat independent;

Poziţia nr. 14 - Neţoiu Gheorghe - candidat independent;

Poziţia nr. 15 - Gheorghe Vlad-Dan - candidat independent;

Poziţia nr. 16 - Negrotă Angela - candidat independent;

Poziţia nr. 17 - Filip Constantin-Titian - candidat independent.