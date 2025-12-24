Video Mesajul de Crăciun al lui Zelenski către ucraineni: „«Să piară», ar putea gândi fiecare dintre noi, dar noi cerem ceva mai măreț”

Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj ucrainenilor miercuri, 24 decembrie, cu ocazia Ajunului Crăciunului.

„«Să piară», ar putea gândi fiecare dintre noi”, a spus Zelenski, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin. „Dar atunci când ne întoarcem către Dumnezeu, desigur, noi cerem ceva mai măreț”, scrie Kyiv Independent.

„Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea. Și ne rugăm pentru ea. Și o merităm”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că ucrainenii își doresc ca fiecare familie să trăiască în armonie și ca fiecare copil să se bucure de daruri, zâmbete și credință în bine și în miracole.

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, speranța că binele și adevărul vor învinge: „Să existe o victorie a păcii. Să existăm noi. Și să existe Ucraina.”

Declarațiile sale au venit în contextul în care Rusia a continuat atacurile asupra Ucrainei în zilele premergătoare sărbătorilor.

În cel mai recent atac, din 23 decembrie, cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 12 au fost rănite.

Atacul, care a implicat cel puțin 635 de drone rusești și 38 de rachete, a vizat din nou infrastructura energetică a Ucrainei, lăsând regiunile Rivne, Ternopil și Hmelnițki din vestul țării „aproape complet fără electricitate”, potrivit Ministerului Energiei.

„În ajunul Crăciunului, rușii au arătat din nou cine sunt cu adevărat. Bombardamente masive, sute de «Shahed», rachete balistice, lovituri cu Kinzhal – totul a fost folosit”, a spus Zelenski.

„Așa lovesc cei lipsiți de Dumnezeu. Așa acționează cei care nu au absolut nimic în comun cu creștinismul sau cu orice este uman.”

„Dar rezistăm. Ne sprijinim unii pe alții. Și astăzi ne rugăm pentru toți cei de pe linia frontului – să se întoarcă vii. Pentru toți cei aflați în captivitate – să se întoarcă acasă. Pentru toți eroii noștri căzuți, care au apărat Ucraina cu prețul vieții.”

După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au elaborat un plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia.

Zelenski a prezentat jurnaliștilor proiectul, care reduce planul inițial de 28 de puncte la un cadru mai realist de 20 de puncte, menit să protejeze suveranitatea Ucrainei și să asigure garanții de securitate.