Vlad Gheorghe cere prima dezbatere a candidaților pentru Primăria Capitalei: „Să fim alături de cetățeni, nu în sediul de partid”

Candidatul independent pentru Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, își invită contracandidații la o primă dezbatere despre desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. Fostul eurodeputat solicită dezbateri între cetățeni.

„Dezbaterile lungi și dese, cheia marilor succese. Propun prima dezbatere în mijlocul Bucureștiului, la Piața Romană, să dezbatem despre desființarea sectoarelor și a județului Ilfov, viitorul fost județ Ilfov. (...) Haideți să dezbatem, să nu „fugem” de dezbateri, să fim alături de ei, între ei, nu în sediul de partid”, transmite Vlad Gheorghe într-un mesaj video pe Facebook.

Dezbaterea ar putea avea loc, joi, de la ora 20.00.

Candidatul independent spune că va accepta orice altă dezbatere, însă cu o condiție: „Accept orice altă dezbatere, în locurile și formatele alese de ceilalți candidați, cat timp sunt deschise publicului”.

Cine este Vlad Gheorghe

Vlad Gheorghe este jurist și a urmat cursurile Facultății de Drept de la Universitatea Româno-Americană din București pe care a terminat-o în 2008. La master s-a înscris în 2017, la Universitatea din București.

Însă a ajuns în Parlamentul European prizând un loc lăsat liber pe listele fostului USRPLUS, când Clotilde Armand s-a retras pentru a prelua primăria Sectorului 1. Nu a durat mult nici mandatul său din partea partidului. Vlad Gheorghe a demisionat din USR în februarie 2024, în urma unui scandal în partid. Conducerea formațiunii i-a interzis accesul la Comitetul Politic al Uniunii, acuzând că eurodeputatul avea datorii la partid. El a susținut însă la acel moment că a fost dat afară de la eveniment pentru că s-a opus alianței cu PMP și Forța Dreptei.

Vlad Gheorghe a mai candidat ca independent pentru un nou mandat de eurodeputat, însă nu a reușit să obțină voturile necesare, ci un scor de 2,41%. Pentru un loc în Parlamentul European ar fi avut nevoie ca independent de 3%.