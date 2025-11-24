De la horă cu alegătorii la inaugurare de străzi: cum încearcă candidații să atragă atenția în campania pentru București

Principalii candidați la Primăria Capitalei au dat startul campaniei în moduri diferite, atât în teren, cât și pe rețelele de socializare, unde mesajele și stilul de promovare variază semnificativ. În timp ce unii deschid noi străzi, alții lipesc afișe cu voluntarii sau fac hore cu alegătorii.

Daniel Băluță (PSD) a dat startul campaniei electorale cu inaugurarea unei străzi din Capitală. Primarul Sectorului 4 a anunțat deschiderea străzii „Europa Unită", dintre Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță, promițând bucureștenilor mai puțin timp în trafic. Restul weekendului din prima săptămână de campanie a fost un amestec de materiale de promovare și timpul petrecut alături de familie, la o pizza și un cappuccino în oraș.

Probleme de promovare în campania electorală

Un spot de promovare politică a folosit inclusiv imaginea campionului olimpic David Popovici. „Experiența m-a învățat că nu este important doar să înfrumusețezi, să renovezi. Important e să creezi premizele pentru marea performanță”, spunea Băluță în cadrul spotului, moment în care erau inițial afișate imagini cu David Popovici și Diana Mocanu. „Iată un exemplu de proiect realizat pentru tinerii care își doresc să transforme disciplina și pasiunea în rezultate. În astfel de locuri se pregătesc campionii României de mâine”, mai afirma Daniel Băluță.

„Lui David nu i s-a cerut și nu oferă niciun fel de acord pentru asocierea sa cu activități sau mesaje de campanie electorală. Ca sportiv, consideră important să rămână dedicat exclusiv activității sale”, a reacționt Lavinia Chican, PR Communication Manager David Popovici, în numele sportivului.

„Prezența celor doi sportivi în spot a fost o eroare a colegilor de la montaj, de la PSD, nu și-au dat seama”, a explicat ulterior unul dintre oficialii campaniei lui Daniel Băluță.

Un bloc printre morminte

Cătălin Drulă (USR) a ales să înceapă campania în mod tradițional, la miezul nopții, lipind primul afiș de campanie. „Această campanie și votul din 7 decembrie sunt despre a continua pe un drum onest pentru București, a așeza lucrurile pe baze solide și a da Capitalei ceea ce îi este destinat. Este o luptă împotriva tentaculelor rețelelor de partid și a speculatorilor imobiliari care ne-au urâțit orașul și ne-au făcut mai grea viața de zi cu zi. Suntem o echipă de oameni dedicați, care luptă pentru București de mulți ani, alături de Nicușor Dan”, a precizat candidatul între postările sale pe Facebook.

Între mesajele echipei de campanie a USR, afișat și pe străzile din București, s-au numărat „clanul olimpicilor vs. clanul hoților”, „fără mafii” sau „banii înapoi la bucureșteni”. Iar ieșirea în oraș a fost alături de voluntari, nu oriunde, ci la micii de la Terasa Obor. Drulă a dezvăluit și un proiect rezidențial, chiar în mijlocul locurilor de veci din Cimitirul Bellu, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 4.

O dezbatere respinsă

Ciprian Ciucu (PNL) și-a anunțat încă din debutul campaniei urmăritorii cu privire la toate paginile sale de socializare, precum și pagina de Youtube și site-ul dedicat actualei lupte electorale pentru Primăria Capitalei, care prezintă inclusiv viziunea și programul meu pentru București.

El a dat startul campaniei cu o propunere pentru contracandidații săi: o dezbatere între primii 5 cotați în sondajele care măsoară intenția de vot pentru Capitală. Deși nu este clar cine este poziționat pe locul 5, clasamentul fiind schimbat în funcție de casa de sondare, Vlad Gheorghe a fost singurul care a confirmat prezența.

Vlad Gheorghe (independent) a venit cu o propunere unică: „Desființăm sediile de partid din București și facem locuințe sociale”, anunța acesta într-un spot publicitar, printre alte propuneri care privesc problemele bucureștenilor, precum lipsa apei calde sau traficul de pe străzi.

Ana Ciceală (SENS) plasată pe locul 5 în unul dintre cele mai recente sondaje își desfășoară campania de promovare pe Instragram, spre deosebire de contracandidații săi. În afară de Daniel Băluță, ceilalți sunt mai puțin prezenți aici.

Anca Alexandrescu - susținută de AUR - și-a început campania în stradă, înconjurată de oameni într-o horă, la târgul din Vitan, dar și online, pe Facebook. Candidata a avut mai multe postări în care i-a atacat pe contracandidații săi și pe președintele Nicușor Dan.

Promovare pe mai multe canale

Nici platforma TikTok nu a fost uitată de candidații Bucureștiului la alegerile din 7 decembrie. „Mă văd acolo”, spune Ciucu într-un spot de campanie în care anunță că deja își face planurile pentru primele mișcări în calitate de primar al Capitalei. Ana Ciceală spune într-un spot transmis pe TikTok că prezența a doi candidați ai dreptei, PNL și USR, arată că aceștia „consideră, în continuare, că Bucureștiul este o minge cu care se joacă”. Tot aici este Vlad Gheorghe, care și-a anunțat planurile pentru Primăria Capitalei în videoclipurile promovate.