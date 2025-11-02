Cătălin Drulă va fi nominalizat oficial drept candidat USR la alegerile din Capitală. La desemnare ar urma să participe și Nicușor Dan

Duminică, 2 noiembrie, USR organizează o ședință a Biroului Național, în care Cătălin Drulă va fi nominalizat oficial drept candidat USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

Potrivit surselor Hotnews, la evenimentul „de desemnare oficială a candidaturii”, cum îl descrie USR, va participa și președintele Nicușor Dan.

La finalizarea evenimentului, la ora 14:30, liderii USR vor da declarații în cadrul unei conferințe de presă: Cătălin Drulă - candidatul USR la alegerile pentru primăria București, Dominic Fritz - președinte USR, Vlad Voiculescu - președintele filialei USR București, Diana Buzoianu - ministra Mediului și deputată de București.

La eveniment sunt invitați 400 de membri și simpatizanți ai USR.

Pe 23 octombrie, Guvernul a aprobat hotărârea privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, precum și alegerile în alte localități.

Perioada de depunere a candidaturilor începe pe 12 noiembrie și se încheie pe 17 noiembrie, iar contestațiile pot fi depuse până pe 19 noiembrie, urmând ca acestea să fie soluționate pe 20 noiembrie.

Campania electorală pentru alegerile de pe 7 decembrie este semnificativ mai scurtă, durata fiind de doar 15 zile, comparativ cu cele 30 de zile prevăzute pentru alegerile locale organizate la termen.

Astfel, campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, ora 7:00. După acest termen, este interzisă propaganda electorală de orice tip.