Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ordinea candidaților

Publicat:

Biroul Electoral Central a publicat cum va arăta buletinul de vot la alegerile locale parțiale din 7 decembrie din Capitală.

Biroul Electoral Central FOTO: Arhivă, Adevărul
Biroul Electoral Central FOTO: Arhivă, Adevărul

Pozitile pe buletin pentru cei 17 candidați rămași în cursa pentru Primarie au fost trase la sorți.

Buletinul de vot pentru alegerile din București by Web Adevarul

Potrivit comunicatului transmis de BECMB, candidaturile rămase definitive sunt următoarele:

Ordinea candidaților:

1. Cătălin Drulă - Uniunea Salvaţi România (USR);

2. Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);

3. George Burcea -  Partidul Oamenilor Tineri (POT)

4. Ciprian Ciucu - Partidul Naţional Liberal (PNL)

5. Ana-Maria Ciceală - Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate -(SENS)

6. Liviu Gheorghe Florea - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache- (PNȚMM)

7. Gheorghe Macovei -Partidul România Mare (PRM)

8. Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit (PSDU)

9. Mihai Lasca - Patrioții Poporului Român (PPR)

10. Rareș Lazăr - candidat independent

11. Anca Alexandrescu -Alianța electorală „Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianța pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat

12. Dan Trifu - candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent

15. Vlad Gheorghe - candidat independent

16. Angela Negrotă - candidat independent

17. Filip Titian - candidat independent

Politică

