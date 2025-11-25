Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ordinea candidaților

Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ordinea candidaților0
Biroul Electoral Central a publicat cum va arăta buletinul de vot la alegerile locale parțiale din 7 decembrie din Capitală.
Pozitile pe buletin pentru cei 17 candidați rămași în cursa pentru Primarie au fost trase la sorți.
Potrivit comunicatului transmis de BECMB, candidaturile rămase definitive sunt următoarele:
Ordinea candidaților:
1. Cătălin Drulă - Uniunea Salvaţi România (USR);
2. Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);
3. George Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT)
4. Ciprian Ciucu - Partidul Naţional Liberal (PNL)
5. Ana-Maria Ciceală - Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate -(SENS)
6. Liviu Gheorghe Florea - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache- (PNȚMM)
7. Gheorghe Macovei -Partidul România Mare (PRM)
8. Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit (PSDU)
9. Mihai Lasca - Patrioții Poporului Român (PPR)
10. Rareș Lazăr - candidat independent
11. Anca Alexandrescu -Alianța electorală „Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianța pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat
12. Dan Trifu - candidat independent
13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent
14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent
15. Vlad Gheorghe - candidat independent
16. Angela Negrotă - candidat independent
17. Filip Titian - candidat independent