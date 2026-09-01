Un guvern care depinde de voturile AUR, SOS, PACE, POT pentru a exista îi transformă pe extremiști în arbitri permanenți ai puterii

Ieri, după reuniunea Consiliului Politic Național de la Sinaia, Sorin Grindeanu a spus două lucruri în aceeași conferință de presă. Că PSD ar accepta voturi de la parlamentari AUR pentru învestirea unui guvern. Și că exclude categoric o alianță de guvernare cu partidul lui George Simion. Fraza este construită pentru a liniști, iar efectul ei practic este contrariul.

Aritmetica explică de ce. Rezoluția adoptată la Sinaia prevede două formule: guvern minoritar social-democrat sau guvern politic construit în jurul PSD.1 Ambele pornesc de la aceeași cifră, 233 de voturi, pe care PSD nu o atinge singur nici pe departe. Linia roșie anunțată în aceeași zi, potrivit căreia partidul nu va susține din Parlament niciun executiv din care nu face parte, închide varianta PNL–USR–UDMR. După eliminarea acestor opțiuni rămâne un singur bloc parlamentar suficient de mare pentru a acoperi diferența.

Un guvern care depinde de voturile AUR pentru a exista îi transformă pe furnizorii acelor voturi în arbitri permanenți ai puterii, indiferent ce scrie în protocolul de coaliție. Distincția între alianță și sprijin tehnic descrie corect lista de miniștri și greșit relația de putere. Cine poate retrage oricând sprijinul negociază permanent, iar negocierea aceea nu se consemnează nicăieri.

Argumentul care circulă acum pentru a face aranjamentul respirabil este că AUR se află oricum într-un proces de moderare. Kelemen Hunor a numit acest efort melonizare.2 A folosit cuvântul ca avertisment, iar de atunci a ajuns să circule ca prognoză. Merită spus că președintele UDMR a fost, în tot anul acesta de criză, a voce a rațiunii, un lider politic loial angajamentelor asumate. Dar merită să spunem lucrurilor pe nume: AUR nu trece printr-un proces de melonizare ci, din contră, prin proces de radicalizare.

Cazul italian are date exacte. În ianuarie 1995, la Fiuggi, Mișcarea Socială Italiană s-a autodizolvat pentru a deveni Alianța Națională. În 2003, Gianfranco Fini a mers la Ierusalim și a numit fascismul răul absolut, plătind cu o ruptură în propria bază militantă.3 Giorgia Meloni provine din această filiație și a continuat operațiunea în registrul cel mai costisitor pentru un lider de partid, acela al disciplinei aplicate alor săi. În vara lui 2024, după ce o investigație a publicației Fanpage a arătat membri ai organizației de tineret a Fratelli d'Italia făcând salutul fascist, ea a scris conducerii partidului că nu există loc pentru rasism, antisemitism sau nostalgie față de regimurile totalitare ale secolului trecut, și a cerut excluderi.4 În fiecare ianuarie condamnă explicit complicitatea regimului fascist la razii și deportări.5

Al doilea preț a fost geopolitic și se plătește lunar: linie atlantistă constantă din 2022, decrete anuale de livrare de armament către Kiev6, un pachet italo-francez de aproape trei miliarde de euro în pregătire,7 toate împotriva rezistenței propriului partener de coaliție.

În cazul AUR nu există niciun Fiuggi, nicio vizită la Ierusalim, nicio scrisoare către propriul partid. Există, în schimb, o urmă documentară care merge în direcția opusă, iar cea mai limpede piesă din ea privește apărarea teritoriului național.

Pe 19 februarie 2025, Camera Deputaților a adoptat legea privind controlul utilizării spațiului aerian, actul normativ care permite Armatei să doboare aeronavele fără pilot pătrunse neautorizat peste România. Rezultatul a fost 196 de voturi pentru și 99 împotrivă. Cele 99 au venit de la AUR, SOS România și POT. AUR a contribuit cu 55.8 Ulterior, aceleași formațiuni au atacat legea la Curtea Constituțională, iar sesizarea a fost respinsă.9 Un partid care își revendică suveranitatea a votat împotriva instrumentului juridic prin care statul român poate folosi forța pentru a-și apăra propriul cer.

Ce a urmat este documentat public. În mai 2026, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc de locuințe la Galați, George Simion a condamnat atacul și a acuzat incompetența autorităților. În iulie, după incidentul de la Buzău, AUR a emis un comunicat despre vulnerabilitatea strategică provocată de întârzierea deciziilor politice de înzestrare. Nimic despre Rusia, nimic despre regimul criminal al lui Putin.

Restul dovezilor merg în aceeași direcție. Simion a declarat presei internaționale că România nu va trimite ajutor militar Ucrainei. Are interdicție de intrare în Ucraina și în Republica Moldova.10

Iar în martie 2026, o propunere legislativă inițiată de SOS și semnată de parlamentari AUR, POT și neafiliați cerea abrogarea Ordonanței de urgență 31/2002, a Legii 217/2015, a Legii 157/2018 și a Legii 241/2025, adică a cadrului juridic care interzice organizațiile și simbolurile fasciste și legionare, incriminează negarea Holocaustului și sancționează cultul persoanelor condamnate pentru genocid.11 Proiectul a primit aviz favorabil în Comisia pentru Drepturile Omului a Senatului pe 13 mai și a fost respins în plen o săptămână mai târziu.12 Meloni a cerut excluderea nostalgicilor din partidul ei, iar parlamentari AUR au semnat un text care ar fi dezincriminat exact nostalgia pe care Meloni a sancționat-o.

Miza depășește compoziția unui cabinet. România găzduiește Deveselu, Câmpia Turzii și cel mai amplu proiect de bază aliată din Europa, la Mihail Kogălniceanu. Are frontieră cu Ucraina și cu Republica Moldova. Un executiv care își datorează existența unui partid care a votat împotriva doborârii dronelor produce la Moscova rezultatul pe care nicio operațiune de influență nu îl poate obține direct: schimbarea comportamentului unui aliat de pe flancul estic, executată de mâini locale, cu argumente de stabilitate internă.

Un guvern care depinde de voturile AUR, SOS, PACE, POT pentru a exista îi transformă pe extremiști în arbitri permanenți nu doar ai puterii, ci și ai securității naționale, a unei linii roșii pe care partidele pro-europene au păstrat-o până acum intactă. Nu și extremiștii.

Ce urmează se poate anticipa rezonabil. Un guvern instalat cu voturi pe care nu le poate revendica public va evita subiectele care le-ar pune în pericol. Nu prin declarații, ci prin amânări: proiecte care nu ajung pe ordinea de zi, poziții formulate mai vag, un vot al României în Consiliu tot mai greu de citit de la Bruxelles. Costul acestei toamne se va vedea în anii în care partenerii noștri vor începe să ne consulte mai puțin, pentru că nu mai știu ce răspuns primesc.

Grindeanu a spus astăzi că scena politică are nevoie de mai mult dialog. Are dreptate. Dialogul care contează începe cu recunoașterea faptului că voturile nu sunt gratuite, iar cine le dă își trimite factura mai târziu, la o oră pe care nu o alegem noi.

1„Anunţ de la PSD despre negocierile pentru noul Guvern", Economica.net (Agerpres), 31 august 2026, https://www.economica.net/anunt-de-la-psd-despre-negocierile-pentru-noul-guvern_972373.html.

2Kelemen Hunor, declarație după ședința grupurilor parlamentare UDMR, 17 iunie 2026, citat în News.ro, https://www.news.ro/politic-intern/kelemen-hunor-incearca-melonizarea-aur-ului-spalarea-toate-guvernele-posibile-acest-moment-minoritare-prima-noastra-optiune-refacem-coalitia-celelalte-variante-guvern-pnl-usr-udmr-bolojan-premier-1922402617002026061422483725.

3Congresul de la Fiuggi (ianuarie 1995) și declarația lui Gianfranco Fini de la Ierusalim (2003) sunt fapte de istorie politică italiană bine stabilite; nu au fost verificate în cadrul documentării pentru acest text și se recomandă confirmarea lor editorială înainte de publicare.

4„Italy's Prime Minister Giorgia Meloni tells her party there's no room for fascism in its ranks", NBC News, 2024, https://www.nbcnews.com/news/world/italy-giorgia-meloni-brothers-of-italy-youth-fascist-salutes-video-rcna160108.

5„Giorno della Memoria, Meloni: condanniamo la complicità del regime fascista", ANSA, 27 ianuarie 2026, https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/01/27/giorno-della-memoria-meloni-condanniamo-la-complicita-del-regime-fascista-nelle_04652e74-7eab-440b-b783-2a3743e886ae.html.

6„Giorgia Meloni's government is still supporting Ukraine and backing NATO", The Conversation, 28 martie 2026, https://theconversation.com/giorgia-melonis-government-is-still-supporting-ukraine-and-backing-nato-italys-aerospace-and-defence-sectors-help-explain-why-252683.

7Pachetul italo-francez (patru baterii SAMP/T NG, șapte radare, aproximativ 3 miliarde de euro), relatat de La Repubblica și preluat în presa regională, 27 august 2026, https://ecoul.md/2026/08/27/italia-pregateste-in-secret-un-nou-ajutor-militar-pentru-ucraina-ce-ofera-guvernul-meloni-pentru-apararea-kievului/.

8„Camera Deputaților a adoptat legea care permite doborârea dronelor care intră în spațiul aerian național. Voturile împotrivă au venit de la formațiunile extremiste", CaleaEuropeană.ro, 19 februarie 2025, https://www.caleaeuropeana.ro/camera-deputatilor-a-adoptat-legea-care-permite-doborarea-dronelor-care-intra-in-spatiul-aerian-national-voturile-impotriva-au-venit-de-la-formatiunile-extremiste/.

9Sesizarea AUR, SOS și POT la Curtea Constituțională a fost respinsă. Vezi „Ce spune AUR, partidul care a votat împotriva doborârii dronelor, despre incidentul de la Buzău", HotNews.ro, 24 iulie 2026, https://hotnews.ro/ce-spune-aur-partidul-care-a-votat-impotriva-doborarii-dronelor-despre-incidentul-de-la-buzau-2308545.

10Declarația lui George Simion privind ajutorul militar și interdicțiile de intrare în Ucraina și Republica Moldova, relatate în presa internațională și românească, aprilie 2026, https://dinpolitica.ro/ucraina-se-teme-de-aur-la-carma-romaniei-presa-ucraineana-simion-ar-putea-opri-ajutorul-pentru-kiev/.

11„Parlamentari AUR, SOS, POT și neafiliați înaintează o propunere legislativă care ar legaliza negarea Holocaustului, apologia criminalilor de război condamnați și Mișcarea Legionară", G4Media, 30 martie 2026, https://www.g4media.ro/document-parlamentari-aur-sos-pot-si-neafiliati-inainteaza-o-propunere-legislativa-care-ar-legaliza-negarea-holocaustului-apologia-criminalilor-de-razboi-condamnati-si-miscarea-legionara.html.

12Avizul favorabil al Comisiei pentru Drepturile Omului a Senatului, 13 mai 2026, https://www.g4media.ro/usr-anunta-ca-psd-a-votat-alaturi-de-partidele-extremiste-aur-si-sos-abrogarea-legilor-care-interzic-negarea-holocaustului-apologia-criminalilor-de-razboi-condamnati-si-miscarea-legionara.html; respingerea în plenul Senatului, 20 mai 2026, https://www.stiridecluj.ro/social/senatul-a-respins-proiectul-de-lege-care-proteja-legionarii-si-fascismul-initiativa-fusese-semnata-de-aur-pot-sos-si-alte-partide-de-opozitie.