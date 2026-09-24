Ce spune Nicuşor Dan despre o guvernare PSD-AUR. Cum va proceda dacă eșuează și soluția Sigfried Mureșan

Președintele Nicușor Dan afirmă, referitor la o guvernare PSD-AUR, că nu este o direcție în care şi-ar dori să meargă lucrurile, exprimându-şi speranța că va exista flexibilitate din toate părțile pentru a forma un guvern.

George Simion și Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos

„Eu îmi doresc un guvern prooccidental şi o majoritate prooccidentală care să susțină un guvern prooccidental. Poate să fie o tehnică de negociere…În orice caz, nu este o direcție în care eu vreau să mergem”, a declarat Nicușor Dan, întrebat într-un interviu pentru Cotidianul despre vocile din PSD care vorbesc despre o colaborare cu AUR, scrie News.

Solicitat să precizeze dacă nu va accepta sub nicio formă o astfel de formulă de guvernare, președintele a replicat: „Pentru moment suntem în situația unui premier desemnat. Eu sper să existe flexibilitate din toate părțile pentru a forma un guvern. Dacă nu vom fi acolo, prin nominalizarea pe care o voi face, voi încerca să exclud acest scenariu”.

Președintele a evitat să precizeze dacă, în cazul în care guvernul Mureşan pică, următoarea nominalizare este automat Sorin Grindeanu sau ar putea fi altcineva.

„Nu vreau să extind foarte mult discuțiile…Sper ca acest guvern să treacă şi nu poate să treacă decât prin negocieri şi flexibilizarea poziţiilor. Dacă se va întâmpla să nu treacă, Constituția mă obligă să am negocieri, să văd din nou poziția partidelor”, a explicat el.