Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri seară, după respingerea Guvernului condus de Siegfried Mureșan, că va condiționa viitoarea majoritate de excluderea AUR de la guvernare. Șeful statului a motivat decizia prin necesitatea menținerii direcției pro-occidentale a României și a unei traiectorii financiare stabile.

Președintele Nicușor Dan Foto: Alexandra Pandrea / Alexandra Pandrea/GMN

Întrebat dacă, la următoarele consultări, va condiționa partidele să nu coopteze AUR în viitorul Guvern, Nicușor Dan a răspuns afirmativ.

„Nu dintr-o lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni, ci pentru că am un mandat, iar mandatul spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru stabilizarea României și, după cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a explicat că intrarea AUR la guvernare ar putea avea consecințe asupra relațiilor României cu partenerii externi.

„O prezență a AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de UE și ăsta e mandatul pe care l-am primit”, a mai spus șeful statului.

Președintele a subliniat că România nu își permite, în actualul context, o asemenea evoluție.

„România nu își permite asta în momentul ăsta și ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni”, a afirmat Nicușor Dan.

Un nou premier va fi desemnat luni

Șeful statului a anunțat că va convoca din nou partidele parlamentare la consultări, luni, la Palatul Cotroceni. În aceeași zi, după discuțiile cu formațiunile politice, Nicușor Dan a spus că va desemna o nouă persoană pentru funcția de premier.

Președintele a precizat că are deja mai multe nume în vedere, însă nu dorește să se pronunțe înaintea consultărilor cu partidele.

„La a doua întrebare, evident că după multe luni de tatonări și discuții am multe nume în cap, și nu numai eu, au circulat scenarii, voturi, suntem toți experți. Numai că n-ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o consultare cu partidele, înainte ca față de varianta care n-a mers și asumată de trei partide”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că discuțiile cu partidele ar putea începe chiar înainte de consultările oficiale de luni.

„După ce o să am discuție cu toate partidele, poate și informale zilele astea până luni, o să-mi formez o idee și o să nominalizez o persoană. Ce e cert este că luni după-amiază o să nominalizez pe cineva”, a declarat președintele.

Guvernul Mureșan a fost respins în Parlament

Anunțul lui Nicușor Dan vine după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins, miercuri, de Parlament. Din cei 464 de parlamentari, 321 au fost prezenți, iar 197 de voturi au fost valabil exprimate. Cabinetul a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în timp ce pentru învestitură erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.

Parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar nu au votat, în timp ce parlamentarii AUR nu au participat la ședință.