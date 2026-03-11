Plângere penală pentru abuz în serviciu pe numele Oanei Țoiu. Avocatul Cuculis a denunțat-o la DNA pentru modul în care a gestionat repatrierea românilor din Dubai

Avocatul Adrian Cuculis a depus un denunț penal la DNA împotriva ministrului de externe Oana Țoiu, acuzând-o de abuz în serviciu în legătură cu modul în care a gestionat repatrierea românilor din Dubai, inclusiv refuzul unei persoane de 17 ani de a fi îmbarcată într-un zbor de urgență.

Marți, 10 martie 2026, avocatul, în calitate de denunțător, a depus la DNA – Serviciul Central un denunț penal împotriva ministrului de externe, Oana Țoiu, referitor la modul în care a fost coordonată repatrierea cetățenilor români aflați în Dubai.

Potrivit denunțului, Irina Ponta, în vârstă de 17 ani, nu a fost îmbarcată într-un zbor de repatriere organizat de MAE, deși se afla în consulatul României și ar fi trebuit să intre sub protecția statului român. Avocatul Cuculis susține că decizia de a nu permite îmbarcarea tânărului cetățean ar fi fost luată de ministrul Oana Țoiu, pe considerente politice legate de propria imagine, ceea ce, potrivit denunțului, ar putea constitui abuz în serviciu, conform prevederilor art. 297 alin. 2 Cod penal și art. 13 indice 2 din Legea 78/2000.

Repatrierea românilor, gestionată defectuos

Denunțul mai menționează că, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, procedurile de repatriere trebuiau să fie transparente și să respecte legislația în vigoare, inclusiv Legea 62/2019 privind activitatea consulară, HG 16/2017 privind conducerea internă și externă a MAE, Legea 272/2004 privind protecția drepturilor persoanelor vulnerabile, precum și convențiile internaționale ratificate de România.

În documentul depus la DNA, avocatul precizează că persoana de 17 ani se afla în custodia consulatului român din Dubai și că refuzul la îmbarcare nu putea fi justificat prin lipsa înscrierii în sistemul electronic e-consulat, dat fiind că legea conferă protecție consulară tuturor cetățenilor aflați în situații de urgență.

Denunțul arată că refuzul a fost motivat de reprezentanții MAE ca fiind o „vulnerabilitate de imagine” a ministrului, ceea ce, potrivit avocatului, demonstrează că decizia ar fi fost influențată de considerente politice, nu de criterii legale.

Avocatul Cuculis a solicitat DNA să efectueze o serie de verificări, inclusiv corespondența dintre MAE și consulatul din Dubai, audierea consulului general Viorel Riceard Badea, obținerea listelor de pasageri și a motivelor pentru care persoana de 17 ani nu a fost îmbarcată, precum și percheziții informatice care să clarifice modul de comunicare între minister și misiunile diplomatice.

Totodată, denunțul prevede solicitarea ridicării imunității parlamentare a ministrului, pentru a permite efectuarea cercetărilor și a măsurilor investigative necesare.

Denunțul face referire la faptul că operațiunile de repatriere trebuiau să fie coordonate de ministrul Oana Țoiu, conform legislației care stabilește că ministrul este ordonator principal de credite și răspunde de întreaga activitate a MAE, putând delega atribuții subordonaților doar în condițiile legii.

În contextul crizei din Dubai, deciziile privind îmbarcarea cetățenilor vulnerabili, inclusiv a persoanelor neînsoțite, ar fi trebuit să urmeze criteriile prevăzute de lege și să fie gestionate prin celula de criză a ministerului.

Irina Ponta, refuzată la repatriere

Avocatul Cuculis argumentează că, în cazul Irinei Ponta, persoana respectivă fusese prezentă la consulatul României și, conform legii, trebuia protejată și îmbarcată în primul zbor disponibil.

Totuși, refuzul de a permite îmbarcarea ar fi fost comunicat consulului general Viorel Riceard Badea la indicația ministrului, care ar fi invocat neînregistrarea în sistemul e-consulat și o presupusă vulnerabilitate de imagine. Denunțul susține că astfel s-ar fi urmărit protejarea imaginii politice a ministrului, ceea ce constituie, potrivit avocatului, un folos necuvenit.

În denunț se face referire la prevederi din Codul Penal privind abuzul în serviciu, art. 297 alin. 2, și Legea 78/2000, art. 13 indice 2, precum și la prevederi constituționale și legi privind protecția persoanelor vulnerabile, care obligă autoritățile să respecte drepturile și siguranța cetățenilor aflați în situații de urgență.

„Fapta săvârșită de către faptuitoarea Oana Țoiu imbracă tipicitatea faptei prevăzute și pedepsite de art. 297 alin. 2 Cod penal, cu trimitere la art. 13 indice 2 din Legea 78/2000:

Art. 297 Cod penal – Abuzul în serviciu: (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege, o ordonanţă a Guvernului, o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Legea 78/2000 – Art. 132: În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime”, susține avocatul Cuculis.

Acesta mai cere și ridicarea imunității ministrului de Interne. „Este necesară efectuarea acestei proceduri pentru efectuarea unei percheziții informatice”, a declarat Cuculis.

Denunțul arată că aceste prevederi se aplică în cazul deciziei ministrului de a nu permite îmbarcarea persoanei de 17 ani, aceasta fiind considerată un folos necuvenit obținut în mod vădit pentru protejarea imaginii politice a ministrului.

Până în prezent, DNA nu a comunicat dacă a demarat cercetările sau ce măsuri vor fi luate în urma acestui denunț.

Avocatul Cuculis a precizat că va pune la dispoziția autorităților toate probele și declarațiile martorilor relevanți pentru clarificarea modului în care a fost gestionată repatrierea cetățenilor români din Dubai, precum și pentru stabilirea responsabilităților ministrului de externe la momentul respectiv.