search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Plângere penală pentru abuz în serviciu pe numele Oanei Țoiu. Avocatul Cuculis a denunțat-o la DNA pentru modul în care a gestionat repatrierea românilor din Dubai

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Avocatul Adrian Cuculis a depus un denunț penal la DNA împotriva ministrului de externe Oana Țoiu, acuzând-o de abuz în serviciu în legătură cu modul în care a gestionat repatrierea românilor din Dubai, inclusiv refuzul unei persoane de 17 ani de a fi îmbarcată într-un zbor de urgență.

Oana Țoiu FOTO: FB
Oana Țoiu FOTO: FB

Marți, 10 martie 2026, avocatul, în calitate de denunțător, a depus la DNA – Serviciul Central un denunț penal împotriva ministrului de externe, Oana Țoiu, referitor la modul în care a fost coordonată repatrierea cetățenilor români aflați în Dubai.

Potrivit denunțului, Irina Ponta, în vârstă de 17 ani, nu a fost îmbarcată într-un zbor de repatriere organizat de MAE, deși se afla în consulatul României și ar fi trebuit să intre sub protecția statului român. Avocatul Cuculis susține că decizia de a nu permite îmbarcarea tânărului cetățean ar fi fost luată de ministrul Oana Țoiu, pe considerente politice legate de propria imagine, ceea ce, potrivit denunțului, ar putea constitui abuz în serviciu, conform prevederilor art. 297 alin. 2 Cod penal și art. 13 indice 2 din Legea 78/2000.

Repatrierea românilor, gestionată defectuos

Denunțul mai menționează că, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, procedurile de repatriere trebuiau să fie transparente și să respecte legislația în vigoare, inclusiv Legea 62/2019 privind activitatea consulară, HG 16/2017 privind conducerea internă și externă a MAE, Legea 272/2004 privind protecția drepturilor persoanelor vulnerabile, precum și convențiile internaționale ratificate de România.

În documentul depus la DNA, avocatul precizează că persoana de 17 ani se afla în custodia consulatului român din Dubai și că refuzul la îmbarcare nu putea fi justificat prin lipsa înscrierii în sistemul electronic e-consulat, dat fiind că legea conferă protecție consulară tuturor cetățenilor aflați în situații de urgență.

Denunțul arată că refuzul a fost motivat de reprezentanții MAE ca fiind o „vulnerabilitate de imagine” a ministrului, ceea ce, potrivit avocatului, demonstrează că decizia ar fi fost influențată de considerente politice, nu de criterii legale.

Avocatul Cuculis a solicitat DNA să efectueze o serie de verificări, inclusiv corespondența dintre MAE și consulatul din Dubai, audierea consulului general Viorel Riceard Badea, obținerea listelor de pasageri și a motivelor pentru care persoana de 17 ani nu a fost îmbarcată, precum și percheziții informatice care să clarifice modul de comunicare între minister și misiunile diplomatice.

Totodată, denunțul prevede solicitarea ridicării imunității parlamentare a ministrului, pentru a permite efectuarea cercetărilor și a măsurilor investigative necesare.

Denunțul face referire la faptul că operațiunile de repatriere trebuiau să fie coordonate de ministrul Oana Țoiu, conform legislației care stabilește că ministrul este ordonator principal de credite și răspunde de întreaga activitate a MAE, putând delega atribuții subordonaților doar în condițiile legii.

Citește și: Ponta reacționează după întoarcerea fiicei sale din Dubai. „Modul în care a acționat Țoiu este dezgustător”

În contextul crizei din Dubai, deciziile privind îmbarcarea cetățenilor vulnerabili, inclusiv a persoanelor neînsoțite, ar fi trebuit să urmeze criteriile prevăzute de lege și să fie gestionate prin celula de criză a ministerului.

Irina Ponta, refuzată la repatriere

Avocatul Cuculis argumentează că, în cazul Irinei Ponta, persoana respectivă fusese prezentă la consulatul României și, conform legii, trebuia protejată și îmbarcată în primul zbor disponibil.

Totuși, refuzul de a permite îmbarcarea ar fi fost comunicat consulului general Viorel Riceard Badea la indicația ministrului, care ar fi invocat neînregistrarea în sistemul e-consulat și o presupusă vulnerabilitate de imagine. Denunțul susține că astfel s-ar fi urmărit protejarea imaginii politice a ministrului, ceea ce constituie, potrivit avocatului, un folos necuvenit.

În denunț se face referire la prevederi din Codul Penal privind abuzul în serviciu, art. 297 alin. 2, și Legea 78/2000, art. 13 indice 2, precum și la prevederi constituționale și legi privind protecția persoanelor vulnerabile, care obligă autoritățile să respecte drepturile și siguranța cetățenilor aflați în situații de urgență.

„Fapta săvârșită de către faptuitoarea Oana Țoiu imbracă tipicitatea faptei prevăzute și pedepsite de art. 297 alin. 2 Cod penal, cu trimitere la art. 13 indice 2 din Legea 78/2000:

Art. 297 Cod penal – Abuzul în serviciu: (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege, o ordonanţă a Guvernului, o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Legea 78/2000 – Art. 132: În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime”, susține avocatul Cuculis.

Acesta mai cere și ridicarea imunității ministrului de Interne. „Este necesară efectuarea acestei proceduri pentru efectuarea unei percheziții informatice”, a declarat Cuculis.

Denunțul arată că aceste prevederi se aplică în cazul deciziei ministrului de a nu permite îmbarcarea persoanei de 17 ani, aceasta fiind considerată un folos necuvenit obținut în mod vădit pentru protejarea imaginii politice a ministrului.

Până în prezent, DNA nu a comunicat dacă a demarat cercetările sau ce măsuri vor fi luate în urma acestui denunț.

Avocatul Cuculis a precizat că va pune la dispoziția autorităților toate probele și declarațiile martorilor relevanți pentru clarificarea modului în care a fost gestionată repatrierea cetățenilor români din Dubai, precum și pentru stabilirea responsabilităților ministrului de externe la momentul respectiv.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
stirileprotv.ro
image
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul de post care costă doar 1.49 lei, începând de mâine
gandul.ro
image
Molecula care oprește cancerul mamar agresiv. Descoperirea cercetătorilor americani care dă speranță milioanelor de bolnavi
mediafax.ro
image
Bucureștiul pe credit: ce împrumuturi a făcut Primăria Capitalei în 2025. Sectorul care a plătit cela mai mari dobânzi
fanatik.ro
image
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
libertatea.ro
image
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Care sunt cele mai solide buncăre antiatomice din România. Sunt peste 5.000 de adăposturi în toată ţara, însă doar pentru 600.000 de locuitori
playtech.ro
image
S-a aflat motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta lui Gigi Becali: “Știi de ce am venit pentru o lună de zile? Ca să te bat pe tine în fiecare zi!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata! Donald Trump a luat decizia finală pentru Iran: "Îi mulțumesc sincer președintelui SUA"
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
A ieșit la iveală rezultatul autopsiei băiețelului de un an și nouă luni care s-a stins la spitalul de copii din Iași. Ce i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
Se întorc ninsorile! Şefa meteorologilor anunţă unde va ninge
romaniatv.net
image
Avertisment sumbru: Blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea duce la creșterea prețurilor pentru alimente la nivel global
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
image
Horoscop 11 martie. Viitorul sună bine pentru Berbeci, încercări la tot pasul pentru Gemeni
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
solar system planet collage (1) jpg
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”. Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul cu această funcție

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!