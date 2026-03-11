Winston Churchill va fi scos de pe bancnotele din Marea Britanie. Figurile istorice, înlocuite cu arici, bursuci, papagali și veverițe

Banca Angliei pregătește prima redesenare majoră a bancnotelor din ultimii 50 de ani, înlocuind portretele unor personalități istorice, inclusiv Winston Churchill, cu imagini ale faunei sălbatice britanice.

Bancnotele britanice ar putea avea în următorii ani un aspect complet diferit. Banca Angliei a anunțat că pregătește o nouă serie de bancnote, iar una dintre schimbările majore ar putea fi renunțarea la portretele personalităților istorice în favoarea imaginilor cu animale sălbatice specifice Regatul Unit.

Dacă planul va fi pus în aplicare, de pe bancnote ar putea dispărea figuri cunoscute precum fostul premier britanic Winston Churchill, care apare în prezent pe bancnota de 5 lire. De asemenea, ar putea fi eliminate și portretele altor personalități care se regăsesc acum pe moneda britanică: scriitoarea Jane Austen, prezentă pe bancnota de 10 lire, pictorul J.M.W. Turner, pe cea de 20 de lire, și matematicianul Alan Turing, care apare pe bancnota de 50 de lire.

Schimbarea ar face parte din prima mare redesenare a bancnotelor britanice din ultimii 50 de ani, notează Telegraph.

Animale sălbatice în locul figurilor istorice

Potrivit Băncii Angliei, noua serie de bancnote ar putea avea ca temă principală natura și fauna sălbatică din Regatul Unit. Printre animalele propuse ca posibile simboluri pentru noile bancnote se numără aricii, bursucii sau papagalii de mare (puffins). Alte exemple prezentate anterior în variante demonstrative includ cerbi, măcălendri, veverițe roșii sau acvile aurii.

Reprezentanții instituției spun că imaginile cu animale ar putea avea și un rol practic, deoarece detaliile grafice complexe ar ajuta la identificarea mai ușoară a bancnotelor falsificate.

„Principalul motiv pentru introducerea unei noi serii de bancnote este întotdeauna creșterea rezistenței la contrafacere, dar aceasta oferă și oportunitatea de a celebra diferite aspecte ale Regatului Unit”, a explicat Victoria Cleland, casierul-șef al Băncii Angliei, continuând: „Natura este o alegere excelentă din perspectiva autentificării bancnotelor și ne permite să prezentăm bogăția și diversitatea faunei sălbatice din Regatul Unit pe următoarea serie de bancnote”.

În vara acestui an, instituția intenționează să organizeze o a doua consultare publică. În cadrul acesteia, cetățenii vor putea alege animalele pe care ar dori să le vadă pe viitoarele bancnote, dintr-o listă scurtă întocmită de un grup de experți.

Natura, preferată de majoritatea respondenților

Ideea a rezultat în urma unei consultări publice organizate anul trecut, care a implicat 44.000 de persoane, dintre care 60% au indicat natura drept una dintre temele preferate pentru noul design al bancnotelor.

Pe următoarele locuri s-au clasat: arhitectura și monumentele - 56%; personalitățile istorice - 38%; artele, cultura și sportul - 30%; inovația - 23%; momentele istorice importante - 19%.

Banca Angliei a precizat, totodată, că animalele de companie nu vor fi incluse în noile modele de bancnote.

Figurile istorice apar pe bancnote de peste jumătate de secol

Portretele personalităților istorice au fost introduse pe bancnotele britanice în urmă cu mai bine de 50 de ani. Prima persoană reprezentată pe bani, în afara monarhului, a fost dramaturgul William Shakespeare, al cărui portret a fost tipărit pe bancnota de 20 de lire în iulie 1970.

De atunci, pe bancnotele britanice au apărut numeroase figuri marcante ale istoriei și culturii, printre care inventatorul James Watt sau economistul Adam Smith.

Există însă și exemple de bancnote britanice care folosesc deja imagini cu animale. Bancnotele emise de Royal Bank of Scotland includ reprezentări ale unor specii precum macroul, vidra, veverița roșie sau osprey-ul.

O schimbare considerată „așteptată și importantă”

Trecerea la imagini cu animale sălbatice ar putea pune capăt unor decenii de dezbateri privind alegerea figurilor istorice care apar pe bancnote.

În 2019, de exemplu, când matematicianul Alan Turing a fost ales pentru bancnota de 50 de lire, o organizație numită Banknotes of Colour a strâns aproximativ 150.000 de semnături într-o petiție prin care cerea ca pe bancnotă să fie reprezentată o persoană provenită dintr-o minoritate etnică.

Printre experții implicați în selectarea animalelor se numără și realizatorul de programe despre natură Nadeem Perera, care consideră că fauna britanică este strâns legată de identitatea culturală a țării.

„Fauna sălbatică a Regatului Unit nu este separată de cultura noastră. Ea se regăsește pe stemele echipelor de fotbal, în folclorul nostru, pe țărmurile noastre și în amintirile copilăriei. A-i oferi un loc pe ceva atât de simbolic precum moneda noastră pare deopotrivă o schimbare așteptată de mult timp și una semnificativă”, a declarat acesta.

Chiar dacă publicul va putea vota animalele preferate, decizia finală privind designul noilor bancnote va aparține guvernatorului Băncii Angliei.

În ultimii ani, utilizarea numerarului în Regatul Unit a scăzut constant, pe măsură ce plățile electronice au devenit tot mai populare. Cu toate acestea, aproximativ 15% dintre britanici preferă încă plata în numerar. Din acest motiv, Banca Angliei spune că rămâne „angajată” să asigure în continuare accesul la numerar pentru populație.