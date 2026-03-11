search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Winston Churchill va fi scos de pe bancnotele din Marea Britanie. Figurile istorice, înlocuite cu arici, bursuci, papagali și veverițe

0
0
Publicat:

Banca Angliei pregătește prima redesenare majoră a bancnotelor din ultimii 50 de ani, înlocuind portretele unor personalități istorice, inclusiv Winston Churchill, cu imagini ale faunei sălbatice britanice.

Winston Churchill va fi înlocuit pe bancnotă cu un element de faună. FOTO: arhivă
Winston Churchill va fi înlocuit pe bancnotă cu un element de faună. FOTO: arhivă

Bancnotele britanice ar putea avea în următorii ani un aspect complet diferit. Banca Angliei a anunțat că pregătește o nouă serie de bancnote, iar una dintre schimbările majore ar putea fi renunțarea la portretele personalităților istorice în favoarea imaginilor cu animale sălbatice specifice Regatul Unit.

Dacă planul va fi pus în aplicare, de pe bancnote ar putea dispărea figuri cunoscute precum fostul premier britanic Winston Churchill, care apare în prezent pe bancnota de 5 lire. De asemenea, ar putea fi eliminate și portretele altor personalități care se regăsesc acum pe moneda britanică: scriitoarea Jane Austen, prezentă pe bancnota de 10 lire, pictorul J.M.W. Turner, pe cea de 20 de lire, și matematicianul Alan Turing, care apare pe bancnota de 50 de lire.

Schimbarea ar face parte din prima mare redesenare a bancnotelor britanice din ultimii 50 de ani, notează Telegraph.

Animale sălbatice în locul figurilor istorice

Potrivit Băncii Angliei, noua serie de bancnote ar putea avea ca temă principală natura și fauna sălbatică din Regatul Unit. Printre animalele propuse ca posibile simboluri pentru noile bancnote se numără aricii, bursucii sau papagalii de mare (puffins). Alte exemple prezentate anterior în variante demonstrative includ cerbi, măcălendri, veverițe roșii sau acvile aurii.

Reprezentanții instituției spun că imaginile cu animale ar putea avea și un rol practic, deoarece detaliile grafice complexe ar ajuta la identificarea mai ușoară a bancnotelor falsificate.

 „Principalul motiv pentru introducerea unei noi serii de bancnote este întotdeauna creșterea rezistenței la contrafacere, dar aceasta oferă și oportunitatea de a celebra diferite aspecte ale Regatului Unit”, a explicat Victoria Cleland, casierul-șef al Băncii Angliei, continuând: „Natura este o alegere excelentă din perspectiva autentificării bancnotelor și ne permite să prezentăm bogăția și diversitatea faunei sălbatice din Regatul Unit pe următoarea serie de bancnote”.

În vara acestui an, instituția intenționează să organizeze o a doua consultare publică. În cadrul acesteia, cetățenii vor putea alege animalele pe care ar dori să le vadă pe viitoarele bancnote, dintr-o listă scurtă întocmită de un grup de experți.

Natura, preferată de majoritatea respondenților

Ideea a rezultat în urma unei consultări publice organizate anul trecut, care a implicat 44.000 de persoane, dintre care 60% au indicat natura drept una dintre temele preferate pentru noul design al bancnotelor.

Citește și: Încă două noi bancnote vor fi puse marţi în circulaţie. Cum arată şi de ce sunt mai greu de falsificat

Pe următoarele locuri s-au clasat: arhitectura și monumentele - 56%; personalitățile istorice - 38%; artele, cultura și sportul - 30%; inovația - 23%; momentele istorice importante - 19%.

Banca Angliei a precizat, totodată, că animalele de companie nu vor fi incluse în noile modele de bancnote.

Figurile istorice apar pe bancnote de peste jumătate de secol

Portretele personalităților istorice au fost introduse pe bancnotele britanice în urmă cu mai bine de 50 de ani. Prima persoană reprezentată pe bani, în afara monarhului, a fost dramaturgul William Shakespeare, al cărui portret a fost tipărit pe bancnota de 20 de lire în iulie 1970.

De atunci, pe bancnotele britanice au apărut numeroase figuri marcante ale istoriei și culturii, printre care inventatorul James Watt sau economistul Adam Smith.

Există însă și exemple de bancnote britanice care folosesc deja imagini cu animale. Bancnotele emise de Royal Bank of Scotland includ reprezentări ale unor specii precum macroul, vidra, veverița roșie sau osprey-ul.

O schimbare considerată „așteptată și importantă”

Trecerea la imagini cu animale sălbatice ar putea pune capăt unor decenii de dezbateri privind alegerea figurilor istorice care apar pe bancnote.

În 2019, de exemplu, când matematicianul Alan Turing a fost ales pentru bancnota de 50 de lire, o organizație numită Banknotes of Colour a strâns aproximativ 150.000 de semnături într-o petiție prin care cerea ca pe bancnotă să fie reprezentată o persoană provenită dintr-o minoritate etnică.

Bancnota cu Alan Turing. FOTO: arhivă
Bancnota cu Alan Turing. FOTO: arhivă

Printre experții implicați în selectarea animalelor se numără și realizatorul de programe despre natură Nadeem Perera, care consideră că fauna britanică este strâns legată de identitatea culturală a țării.

„Fauna sălbatică a Regatului Unit nu este separată de cultura noastră. Ea se regăsește pe stemele echipelor de fotbal, în folclorul nostru, pe țărmurile noastre și în amintirile copilăriei. A-i oferi un loc pe ceva atât de simbolic precum moneda noastră pare deopotrivă o schimbare așteptată de mult timp și una semnificativă”, a declarat acesta.

Chiar dacă publicul va putea vota animalele preferate, decizia finală privind designul noilor bancnote va aparține guvernatorului Băncii Angliei.

În ultimii ani, utilizarea numerarului în Regatul Unit a scăzut constant, pe măsură ce plățile electronice au devenit tot mai populare. Cu toate acestea, aproximativ 15% dintre britanici preferă încă plata în numerar. Din acest motiv, Banca Angliei spune că rămâne „angajată” să asigure în continuare accesul la numerar pentru populație.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
gandul.ro
image
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
mediafax.ro
image
ÎPS Teodosie lucrează cu un fost angajat SRI în dosarul de corupție. Cine e ”spionul vocilor”, românul care a analizat atentatul asupra lui Donald Trump
fanatik.ro
image
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
libertatea.ro
image
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Reguli noi pe aeroporturile din București. Ce cantitate de lichide este permisă acum în bagajul de mână
playtech.ro
image
Președintele FIFA a făcut anunțul cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială! „Am vorbit cu Donald Trump”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
A ieșit la iveală rezultatul autopsiei băiețelului de un an și nouă luni care s-a stins la spitalul de copii din Iași. Ce i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Pilot militar mort într-o bază militară din România. MApN: „Cerul aviaţiei româneşti a pierdut un pilot extraordinar cu un suflet imens”
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
„Cea mai frumoasă fată din lume” a fost cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau. FOTO
click.ro
image
„Prost am fost la 18 ani!” Cine câștigă mai bine în România: cei cu studii superioare sau cei fără?
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Supa gulas Sursa foto shutterstock 221586598 jpg
Atenție! Supa gulaș creează dependență după prima lingură
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul! Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!