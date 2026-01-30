Cutremur în Coaliție: va fi Ilie Bolojan „eliminat” după modelul Cîțu? Explicațiile profesorului Andrei Țăranu

Neînțelegerile dintre Ilie Bolojan și Partidul Social Democrat au devenit tot mai accentuate. După ce premierul a invocat public varianta unui guvern minoritar, PSD a replicat prin vocea secretarului general, Claudiu Manda, care a avertizat că o cădere a guvernului prin moțiune îi va închide definitiv drumul lui Bolojan spre Palatul Victoria.

Politologul Andrei Țăranu explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, de ce asistăm la un spectacol al neîncrederii și care este momentul critic care va decide soarta premierului.

„Același lucru care s-a aflat dintotdeauna: neîncrederea funciară a partidelor în liderii lor și, respectiv, a partidelor între ele. Nu e nimic necunoscut. Din 1992, de când au apărut primele partide și primele guverne de coaliție în România – guvernul Văcăroiu – permanent a existat o stare de neîncredere. Pe de altă parte, PSD-ul, prin Olguța Vasilescu, face același lucru. E penibil, toată lumea vorbește despre stabilitate, în timp ce fac o mulțime de scandal și vorbesc cât se poate de urât unii cu alții. După aceea se întreabă cum de a ajuns AUR la peste 40%”, explică politologul.

Modus Operandi în PNL: Tradiția „debarcărilor”

În timp ce PSD pune presiune din exterior, Ilie Bolojan s-ar putea confrunta cu o amenințare mult mai mare: propriul partid. Istoria recentă a PNL arată că liderii pot fi rapid scoși din ecuație chiar de către proprii colegi.

„Vă aduceți aminte cum l-au debarcat pe Orban și cât a durat debarcarea lui Cîțu? Vă aduceți aminte cum l-au debarcat pe Ciucă? Acesta este un modus operandi al PNL-ului. PNL, în marea majoritate a momentelor, dacă președinții nu și-au dat demisia, i-a dat jos. Inclusiv pe Crin Antonescu, în 2014, după ce realizase unirea cu PDL, a fost tras pe linie moartă ca să-l pună pe Iohannis”, avertizează Andrei Țăranu.

Vrea PSD cu adevărat debarcarea lui Bolojan?

În condițiile în care România continuă să se confrunte cu grave probleme economice din cauza deficitului bugetar excesiv, tratamentul fiind reprezentat de măsuri dure de austeritate, se pune firesc întrebarea dacă nu cumva pentru PSD ar fi de preferat ca Bolojan să continue la Palatul Victoria. Profesorul Andrei Țăranu este sceptic în această privință.

„Dacă ceea ce spune primarul de la Cavnic (n.red. cǎ Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor cǎ nu se va realiza rocada) este adevărat, atunci probabil că PSD nu are altă soluție decât să-l debarce pe Bolojan și să pună pe cineva care își respectă cuvântul. Acum, jocul dintre Ciucă și Ciolacu era mult mai cinstit. Așa, cu USR-ul care permanent bagă bățul prin gard, e clar că PSD-ul reacționează”, susține Andrei Țăranu.

Bugetul, „cântecul de lebădă” al premierului?

Potrivit analistului politic, liderii partidelor sunt în acest moment în expectativă, în condițiile în care Guvernul trebuie să elaboreze bugetul pentru anul în curs. Apoi, debarcarea lui Bolojan devine foarte probabilǎ, crede Andrei Țăranu.

„Cel mai probabil scenariu este că această coaliție va face bugetul și va exista un buget care va fi adoptat cu Bolojan, după care, cel mai probabil, domnul Bolojan va fi forțat să plece din calitatea de prim-ministru. Asta pentru că am impresia că totuși domnului Bolojan îi convine să rămână prim-ministru, în ciuda faptului că era o perioadă în care spunea că n-ar prea vrea, că oricând e dispus să plece. Acum vorbește despre guvern minoritar, ceea ce nu e posibil. Iar PSD-ul vorbește despre alegeri anticipate, ceea ce iar e cvasi-imposibil”, estimează politologul.