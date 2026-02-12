Nicușor Dan înclină să refuze invitația lui Trump la reuniunea Consiliului pentru Pace. „Există argumente și pentru a merge și pentru a refuza”

Nicușor Dan „înclină” să refuze invitația lui Donald Trump de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump organizată la Washington, în 19 februarie, deși există argumente pentru ambele variante, au declarat surse apropiate Administrației Prezidențiale.

Potrivit surselor, „există argumente și pentru a merge și pentru a refuza participarea” la reuniunea din 19 februarie, transmite G4Media.

„Chiar dacă inițial președintele ar fi luat în calcul să meargă la reunirea de la Washington, acum balanța înclină spre a nu merge”, deoarece „încă nu este clar care ar fi rolul participării”, au transmis sursele, adăugând că: „Dacă mergem doar să ne uităm la cum dezbat cei care sunt membri, atunci, nu”.

În ceea ce privește vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, „aceasta depinde și de răspunsul pe care îl vom da pentru participarea la Consiliul pentru Pace”, au mai spus sursele citate.

Statele Unite au trimis vineri invitaţii pentru eveniment şi au descris reuniunea ca fiind „şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace”.

Evenimentul este programat să aibă loc la Institutul American pentru Pace, care a fost redenumit de preşedintele Donald Trump după propriul nume. Reuniunea ar avea ca scop, în parte, strângerea de fonduri.

Douăzeci şi patru de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace.

În timp ce prim-ministrul ungar Viktor Orban, un aliat al lui Trump, a anunţat deja că se va deplasa la Washington pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, preşedintele Nicuşor Dan a confirmat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului, dar duminică el a precizat că decizia privind participarea sa va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani despre formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar care îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei acestei organizaţii.