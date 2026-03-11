Purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Rusia este gata pentru a restabili pacea în Orientul Mijlociu”

Rusia se află în contact permanent cu conducerea iraniană și este pregătită să sprijine eforturile de stabilizare a regiunii, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

„Pot spune aici doar că suntem în contact constant cu partea iraniană și cu conducerea iraniană”, a spus Peskov.

„Așa cum a spus președintele Putin, Rusia este întotdeauna gata să facă tot ce poate pentru a restabili pacea și stabilitatea în regiune”, a subliniat el.

În ultimele zile, Vladimir Putin și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, au avut discuții cu omologii lor iranieni. De asemenea, luni, președintele rus a purtat o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, fără ca detaliile discuției să fie dezvăluite.

Iuri Ușakov, consilier diplomatic al Kremlinului, a precizat că Putin a pledat pentru o „soluționare politică și diplomatică rapidă a conflictului iranian”, subliniind că Teheranul rămâne un aliat apropiat al Moscovei.