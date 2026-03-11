Sondaj cu privire la ieșirea PSD de la guvernare. Votanții AUR îi vor pe social-democrați în opoziție

Cel mai recent sondaj INSCOP arată că majoritatea populației consideră că PSD ar trebui să iasă de la guvernare. Votanți ai partidelor PNL și USR se opun, însă în proporție pe peste sau aproape de 50%. Cel mai mare procent al celor care doresc ieșirea PSD de la guvernare este în rândul votanților AUR.

Potrivit unui nou sondaj publicat de INSCOP, 37.3% dintre participanții consideră că PSD ar trebui să rămână la guvernare, iar 55.7% că ar trebui să iasă de la guvernare, iar 7% nu știu sau nu răspund.

Ce spun votanții PNL și USR

În contrast cu opinia populației generale, sunt de părere că PSD ar trebui să rămână la guvernare 81% dintre votanții PSD. Aceeași părere este împărtășită de 52% dintre votanții PNL, 46% dintre votanții USR și doar 19% dintre votanții AUR.

Pe de altă parte, deși majoritatea populației consideră că PSD ar trebui să iasă de la guvernare, doar 17% dintre votanții PSD împărtășesc această opinie. Ideea ieșirii social-democraților de la guvernare mai este susținută de 42% dintre votanții PNL și 46% dintre votanții USR.

Votanții AUR, pe primul loc privind ieșirea PSD de la guvernare

Cea mai puternică susținere pentru o ieșire PSD de la guvernare vine din rândul votanților AUR, care susțin în proporție de 79%, că partidul condus de Sorin Grindeanu trebuie să iasă în Opoziție.

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.