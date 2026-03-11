Video CSAT, în ședință de urgență la Cotroceni: SUA vor să trimită militari și avioane pe teritoriul României

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește miercuri, 11 martie, într-o ședință de urgență la Palatul Cotroceni pentru a analiza solicitarea Statelor Unite de a desfășura temporar avioane și trupe în România, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Pe agenda discuțiilor se află subiecte referitoare la situaţia din Orientul Mijlociu. Implicaţii pentru România, evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România şi analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilităţi militare.

În spațiul public au apărut informații că SUA iau în calcul să trimită avioane de luptă și militari suplimentari la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu dintre SUA‑Israel și Iran.

Pe agenda discuțiilor ar putea fi inclus și subiectul situației din Ucraina, în contextul vizitei președintelui Volodimir Zelenski la București, programată pentru joi.

Convocarea CSAT intervine într-un context de tensiune internațională, România devenind un punct strategic pentru operațiunile militare americane în regiune.

Baza de la Kogălniceanu a fost folosită anterior pentru misiuni NATO și desfășurări temporare de avioane și trupe, iar prezența suplimentară ar putea consolida capacitatea de răspuns a Alianței în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu.