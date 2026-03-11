search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video CSAT, în ședință de urgență la Cotroceni: SUA vor să trimită militari și avioane pe teritoriul României

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește miercuri, 11 martie, într-o ședință de urgență la Palatul Cotroceni pentru a analiza solicitarea Statelor Unite de a desfășura temporar avioane și trupe în România, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Pe agenda discuțiilor se află subiecte referitoare la situaţia din Orientul Mijlociu. Implicaţii pentru România, evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România şi analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilităţi militare.

În spațiul public au apărut informații că SUA iau în calcul să trimită avioane de luptă și militari suplimentari la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu dintre SUA‑Israel și Iran.

Pe agenda discuțiilor ar putea fi inclus și subiectul situației din Ucraina, în contextul vizitei președintelui Volodimir Zelenski la București, programată pentru joi.

Convocarea CSAT intervine într-un context de tensiune internațională, România devenind un punct strategic pentru operațiunile militare americane în regiune.

Baza de la Kogălniceanu a fost folosită anterior pentru misiuni NATO și desfășurări temporare de avioane și trupe, iar prezența suplimentară ar putea consolida capacitatea de răspuns a Alianței în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu.

Ședință CSAT Foto: administrația prezidențială
Ședință CSAT Foto: administrația prezidențială
Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
stirileprotv.ro
image
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul de post care costă doar 1.49 lei, începând de mâine
gandul.ro
image
Molecula care oprește cancerul mamar agresiv. Descoperirea cercetătorilor americani care dă speranță milioanelor de bolnavi
mediafax.ro
image
Bucureștiul pe credit: ce împrumuturi a făcut Primăria Capitalei în 2025. Sectorul care a plătit cela mai mari dobânzi
fanatik.ro
image
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
libertatea.ro
image
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Care sunt cele mai solide buncăre antiatomice din România. Sunt peste 5.000 de adăposturi în toată ţara, însă doar pentru 600.000 de locuitori
playtech.ro
image
S-a aflat motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta lui Gigi Becali: “Știi de ce am venit pentru o lună de zile? Ca să te bat pe tine în fiecare zi!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata! Donald Trump a luat decizia finală pentru Iran: "Îi mulțumesc sincer președintelui SUA"
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
A ieșit la iveală rezultatul autopsiei băiețelului de un an și nouă luni care s-a stins la spitalul de copii din Iași. Ce i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
Se întorc ninsorile! Şefa meteorologilor anunţă unde va ninge
romaniatv.net
image
Avertisment sumbru: Blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea duce la creșterea prețurilor pentru alimente la nivel global
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
image
Horoscop 11 martie. Viitorul sună bine pentru Berbeci, încercări la tot pasul pentru Gemeni
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
solar system planet collage (1) jpg
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”. Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul cu această funcție

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!