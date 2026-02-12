search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan participă joi la Consiliul European. Investițiile și energia, pe lista priorităților

0
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan participă joi, 12 febuarie la reuniunea informală a Consiliului European, convocată de Președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.

Președinele Nicușor Dan FOTO AFP
Președinele Nicușor Dan FOTO AFP

Subiectul principal al acestei reuniuni este acela de a dezbate în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul context global, marcat de transformări profunde, a transmis Administrația Prezidențială printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, consolidarea Pieței Unice și creșterea competitivității Uniunii Europene sunt principalele soluții aflate pe masa discuțiilor. Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta economiile europene.

"În pregătirea acestui Consiliu European, Președintele Nicușor Dan a solicitat puncte de vedere de la instituții cu responsabilități pe problematici europene pentru a formula o viziune coerentă a României cu privire la prioritățile de acțiune la nivelul UE pentru perioada următoare. În acest sens, la Administrația Prezidențială au avut loc în această săptămână discuții aplicate cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, și cu reprezentanți ai Ministerului Energiei, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Băncii Naționale a României. Astfel de întâlniri pentru pregătirea Consiliilor Europene pe teme economice vor avea de acum înainte un caracter permanent", se mai arată în comunicat.

Sursa citată mai precizează că, în cadrul reuniunii din 12 februarie, Președintele României va promova interesele țării noastre în materie de dezvoltare economică și competitivitate, care pot fi îndeplinite doar într-o Piață Unică complet integrată și funcțională. De aceea, în cadrul discuțiilor, Președintele Nicușor Dan va pleda pentru consolidarea Pieței Unice, atragerea de investiții și utilizarea noilor oportunități comerciale rezultate din acordurile recent semnate de către Uniunea Europeană, ceea ce va deschide noi posibilități economice pentru țara noastră.

Totodată, Președintele României susține necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru afaceri, care să faciliteze creșterea investițiilor și extinderea companiilor românești pe piețele europene.

"De asemenea, țara noastră va promova soluții integrate pentru reducerea dependențelor strategice, prin identificarea de parteneriate internaționale, în special în domeniul materiilor prime critice", se mai arată în comunicat.

În ceea ce privește energia, Președintele Nicușor Dan consideră că soluția de a reduce costurile pentru cetățenii și companiile din România o reprezintă consolidarea Uniunii Energiei, adică o interconectare mai bună a rețelelor energetice europene.

Președintele va solicita și perioade de tranziție mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, astfel încât acestea să fie sustenabile şi să nu afecteze negativ economia noastră.

Referitor la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, Președintele României sprijină o alocare semnificativă destinată creșterii competitivității, dar va susține totodată că trebuie să se țină cont și de criterii geografice pentru a reduce decalajele economice existente dintre țările europene.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
digi24.ro
image
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
stirileprotv.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire în România. Pe ce dată vine „furia albă”, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
mediafax.ro
image
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
fanatik.ro
image
Șoferii de TIR sunt îndemnați să mănânce 30 de plante pe săptămână: „Stau în cabine cu orele, în fiecare zi”
libertatea.ro
image
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor fi împărțite
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să faci în autobuzele şi tramvaiele STB. Mulţi bucureşteni beau apă şi consumă alimente, dar este interzis
playtech.ro
image
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Victor Pițurcă a răbufnit: "Domnul Nimeni nu știe ce vorbește!"
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Statul român preia gigantul Rusiei! SUA a impus restricții, România a găsit o soluție
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Ipostaze inedite cu Prințul William în deșert. O fermecătoare femeie din Țările Arabe îi ține companie

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer