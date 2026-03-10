search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Eroarea strategică majoră făcută de regimul ayatollahilor care ar putea costa scump Iranul

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Iranul ar fi comis prima eroare strategică majoră în actualul conflict din Orientul Mijlociu, după ce a lansat atacuri asupra unor state vecine din Golful Persic, potrivit unei analize publicate de The Telegraph.

Clădire din Dubai, lovită de o dronă iraniană/FOTO:X
Clădire din Dubai, lovită de o dronă iraniană/FOTO:X

În mod obișnuit, chiar și în perioade de tensiune, diplomații din statele din Golf evită criticile publice la adresa vecinilor lor. Însă în plin conflict regional, premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a făcut o declarație neobișnuit de directă.

„Este un sentiment profund de trădare. Toate atacurile asupra statelor din Golf — nu ne-am fi așteptat niciodată la așa ceva din partea vecinului nostru. Am încercat mereu să menținem relații bune cu Iranul, însă justificările pe care le invocă sunt complet inacceptabile”, a spus oficialul qatarez.

Calcul strategic sau eroare majoră

Comentatorul pentru politică externă al publicației britanice, David Blair, consideră că declarația premierului indică mai mult decât simplă nemulțumire diplomatică. În opinia sa, atacurile iraniene asupra statelor din Golf ar putea reprezenta nu doar o acțiune agresivă, ci și o greșeală strategică.

Potrivit analizei, Teheranul ar fi încercat să creeze presiune asupra monarhiilor din Golf pentru ca acestea să intervină pe lângă președintele american Donald Trump și să-l convingă să oprească operațiunile militare împotriva Iranului.

Ideea ar fi fost ca riscurile și pierderile provocate în regiune să fie atât de mari încât state precum Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite să folosească influența diplomatică de care dispun la Washington pentru a obține rapid un armistițiu.

Aceste țări au relații apropiate cu administrația Trump, iar Emiratele Arabe Unite au și acorduri de pace și cooperare în domeniul securității cu Israel — cealaltă parte implicată direct în conflict.

„Dacă toate aceste state ar cere Statelor Unite să oprească războiul din cauza costurilor uriașe ale conflictului, poziția lor ar fi dificil de ignorat”, scrie Blair.

Efectul ar putea fi, însă, invers

Deocamdată nu există semne că acest scenariu se materializează. Dimpotrivă, atacurile Iranului asupra vecinilor ar putea întări unul dintre principalele argumente ale Washingtonului pentru declanșarea operațiunilor militare: necesitatea eliminării arsenalului de rachete balistice al Republicii Islamice.

În loc să scurteze conflictul, aceste atacuri ar putea determina Statele Unite și Israelul să continue campania militară până când infrastructura de lansare și stocurile de rachete ale Iranului vor fi neutralizate.

La începutul conflictului, Iranul ar fi dispus de aproximativ 1.500 de rachete balistice și cel puțin 100 de lansatoare — cel mai mare arsenal de acest tip din Orientul Mijlociu. De atunci, sute de rachete au fost lansate, iar o parte au fost distruse la sol.

În plus, Iranul deține mii de drone, care sunt mult mai ușor și mai ieftin de produs și de ascuns decât rachetele. Aceste aparate fără pilot ar putea reprezenta o amenințare persistentă, chiar dacă sunt, în general, mai puțin distructive și mai ușor de interceptat.

Potrivit The Telegraph, Iranul ar fi lansat până acum 238 de rachete balistice și 1.422 de drone împotriva Emiratele Arabe Unite, considerate una dintre principalele ținte. Sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor ar fi interceptat însă aproximativ 93% dintre rachete și 94% dintre drone.

Temeri la Teheran privind consecințele

Faptul că președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a cerut public scuze pentru atacurile asupra statelor vecine ar putea indica îngrijorări la Teheran că această strategie a fost o eroare.

Există temeri că statele din Golf ar putea folosi acum influența diplomatică pentru a încuraja Statele Unite și Israelul să continue operațiunile militare până când amenințarea reprezentată de rachetele și dronele iraniene va fi eliminată.

Totuși, Iranul ar putea considera că această escaladare aduce și un avantaj: creșterea bruscă a prețurilor la petrol, care au depășit pragul de 100 de dolari pe baril.

Prin blocarea traficului în Strâmtoarea Hormuz și prin amenințarea piețelor energetice globale, atacurile iraniene ar putea impune un cost economic semnificativ pentru Occident — unul pe care nici Washingtonul nu îl poate ignora.

Noua conducere de la Teheran

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar putea susține o linie dură promovată de comandanții Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

Aceștia consideră că loviturile maximale împotriva tuturor țintelor posibile reprezintă singura strategie pentru un regim care încearcă să își asigure supraviețuirea.

O astfel de abordare ar putea însă avea un efect invers: deteriorarea relațiilor cu statele din regiune și prelungirea conflictului.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
stirileprotv.ro
image
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Editorial Andrei Vochin, după prezentarea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Când un antrenor spune asta, mesajul devine periculos”
fanatik.ro
image
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1,4 miliarde de dolari doar în ultimul an. Pe ce loc e în topul miliardarilor lumii
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
De ce a fost închisă rafinăria Lukoil-Petrotel Ploiești. Guvernul vrea să o redeschidă din cauza crizei carburanţilor
playtech.ro
image
O actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. A recunoscut că a primit mesaje când era minoră
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS! Kate Middleton a fost DIAGNOSTICATĂ cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
wowbiz.ro
image
Se întorc ninsorile! Şefa meteorologilor anunţă unde va ninge
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie în 2026. S-a stabilit oficial în buget suma
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
image
Horoscop 11 martie. Viitorul sună bine pentru Berbeci, încercări la tot pasul pentru Gemeni
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!