Se poate apăra Europa singură? Rutte, mesaj tranșant: „Continuați să visați”

Europa va trebui să își majoreze cheltuielile pentru apărare cu până la 10% și să ia în calcul „achiziția unor capacități nucleare proprii”, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, în fața parlamentarilor Uniunii Europene. Oficialul a subliniat că securitatea continentului nu poate fi asigurată fără sprijinul Statelor Unite și a cerut statelor europene să investească „miliarde și miliarde de euro” în apărare.

„Continuați să visați, în cazul în care credeți că Europa se poate apăra singură”, a spus Rutte, punctând că parteneriatul transatlantic rămâne esențial. „Europa are nevoie de Statele Unite și Statele Unite au nevoie, la rândul lor, de Europa”, a adăugat el, potrivit The Guardian.

Șeful NATO a recunoscut că prioritățile Washingtonului se schimbă, dar a insistat că va exista „întotdeauna” o prezență convențională americană foarte puternică pe continentul european.

„Fără Trump, 2% pentru apărare? Niciodată!”

Cunoscut pentru relația sa apropiată cu președintele american Donald Trump, pe care l-a poreclit „Daddy”, Mark Rutte și-a apărat din nou, luni, legătura cu liderul de la Casa Albă și i-a atribuit un rol decisiv în creșterea cheltuielilor militare ale aliaților.

„Dacă e cineva face lucruri bune, acela este președintele Trump (...) Știu că vă enervez din nou pe mulți dintre voi, dar, așa cum am spus și la Davos, cred că cele 2% (din PIB pentru apărare) atinse de toate țările NATO la sfârșitul anului 2025 nu s-ar fi întâmplat niciodată, niciodată, niciodată fără Trump”, a declarat Rutte.

El a nominalizat Spania, Italia, Belgia și Canada printre statele care, în opinia sa, nu și-ar fi majorat bugetele de apărare fără presiunile exercitate de președintele SUA.

În același timp, șeful politic al NATO a spus că Statele Unite „apreciază foarte mult” eforturile aliaților, în ciuda unor declarații anterioare ale lui Donald Trump, care a ironizat contribuția altor țări la războiul din Afganistan, afirmând că aliații „au stat un pic în spate, departe de linia frontului”. Ulterior, președintele american a revenit și a spus că „America apreciază foarte mult toate eforturile depuse în Afganistan” și recunoaște sacrificiul celorlalte țări.

Ucraina, Rusia și „problema foarte sensibilă” a teritoriilor

În fața europarlamentarilor, Mark Rutte a comentat și recentele discuții de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite și blocate din nou de pretențiile teritoriale ale Moscovei asupra Donbasului. El a admis că există o problemă „foarte sensibilă” cu Rusia și a subliniat că „numai Ucraina poate lua o decizie cu privire la un eventual compromis teritorial”.

Pe de altă parte, Rutte a respins ideea că Washingtonul ar încerca să profite de rolul său de potențial garant al securității Ucrainei pentru a obține avantaje în negocierile cu statele NATO pe tema Groenlandei.

„O alternativă europeană la NATO l-ar bucura pe Putin”

Secretarul general al NATO a respins, totodată, scenariul construirii unei alternative europene la Alianță, fără participarea Statelor Unite. O astfel de variantă „ar fi complicată, iar președintele rus Vladimir Putin ar fi încântat (să vadă asta)”, a avertizat Rutte, reafirmând că viitorul securității europene rămâne legat de cooperarea strânsă cu Washingtonul.