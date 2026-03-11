Analiză Cum luptă Iranul: de ce insistă asupra rachetelor balistice și care este strategia Teheranului

Strategia generală a Iranului se bazează pe un război asimetric de uzură, conceput pentru a se desfășura pe termen lung. Această abordare contrastează cu preferința exprimată frecvent de președintele american Donald Trump pentru lovituri rapide și spectaculoase, capabile să producă rezultate într-un interval scurt de timp. În anumite circumstanțe însă, Washingtonul ar putea fi nevoit să își adapteze tactica pentru a obține efecte mai durabile.

În esență, Iranul încearcă să epuizeze adversari superiori militar prin impunerea unor costuri de război ridicate și prin erodarea capitalului lor politic. Experiențele recente ale conflictului din Ucraina, care s-a transformat într-un război de uzură, par să fi influențat modul de gândire strategică al Teheranului.

Deși cele două conflicte diferă în multe privințe, există un element comun: în războaiele actualului deceniu, logistica și capacitatea de a contracara echipamente scumpe ale adversarului cu sisteme mai ieftine, produse în masă, au devenit factori decisivi. Pentru actorii mai slabi din punct de vedere economic și militar, aceasta reprezintă o metodă de echilibrare a raportului de forțe.

De ce mizează Iranul pe rachete balistice

În cazul confruntării cu Israel, un aspect crucial este raportul dintre muniția ofensivă și sistemele defensive de interceptare. Iranul investește masiv în producția de rachete balistice relativ ieftine, în timp ce interceptoarele utilizate în apărarea antirachetă sunt costisitoare și necesită timp pentru a fi fabricate.

De regulă, pentru interceptarea unei singure rachete balistice sunt lansate mai multe interceptoare. În consecință, povara economică revine apărătorului. Strategia iraniană urmărește tocmai această formă de epuizare financiară, completată de presiuni asupra economiei israeliene și a monarhiilor din Golf, precum și de operațiuni menite să afecteze moralul adversarului.

Prin această abordare, Iranul încearcă să compenseze lipsa unei forțe aeriene comparabile cu cea a Israelului și a Statelor Unite.

Sistemul multistrat de apărare al Israelului

Pentru a contracara amenințările balistice, Israelul utilizează o arhitectură defensivă în mai multe straturi. Printre componentele principale se numără:

-Arrow-3, sistem antirachetă destinat interceptării rachetelor balistice în afara atmosferei, în faza de zbor intermediară.

-Arrow-2, sistem antirachetă care funcționează ca un al doilea nivel de protecție, interceptând rachete la mare altitudine în interiorul atmosferei.

-Praștia lui David, sistem antirachetă conceput pentru amenințări cu rază medie, inclusiv rachete de tip Fateh-110.

-Iron Dome, sistem antirachetă utilizat pentru interceptarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune sau a fragmentelor rezultate din interceptări.

Iron Beam, sistem laser de mare energie destinat combaterii dronelor și rachetelor.

Aceste sisteme formează împreună un scut complex, capabil să răspundă la amenințări pe diferite niveluri de altitudine și distanță.

Atacurile de saturație și costul interceptării

Chiar și unul dintre cele mai sofisticate sisteme defensive din lume nu poate garanta o rată de succes de 100% în cazul unor atacuri de saturație — lansări simultane a zeci sau chiar sute de rachete.

Rachetele balistice se deplasează cu viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului, ceea ce lasă doar câteva minute între detectare și impact. Unele pot transporta ținte false sau pot utiliza contramăsuri electronice, ceea ce obligă sistemele defensive să consume și mai multe interceptoare.

În multe cazuri, costul unui interceptor poate fi de până la zece ori mai mare decât cel al rachetei atacatoare, fapt ce face ca presiunea economică asupra apărătorului să devină un element central al strategiei iraniene.

Ecosistemul ofensiv al Iranului

Capacitățile ofensive ale Iranului se bazează pe o combinație de arme:

-rachete balistice,

-rachete de croazieră precum Paveh cruise missile,

-drone kamikaze precum Shahed-136 muniție rătăcitoare.

Folosite împreună, aceste sisteme încearcă să suprasolicite apărarea israeliană și să producă o uzură constantă. Dronele și rachetele de croazieră sunt relativ ieftine și pot lovi cu precizie infrastructuri sensibile, în timp ce rachetele balistice oferă o putere de distrugere mai mare, dar cu precizie mai redusă.

Rolul aliaților regionali

Un alt element al strategiei iraniene este utilizarea unor organizații armate aliate, precum mișcarea Ansar Allah din Yemen. Activitatea acestora se concentrează asupra unor puncte strategice ale comerțului global, în special strâmtoarea Bab el‑Mandeb Strait, care leagă Marea Roșie de Oceanul Indian.

Această rută maritimă, aflată între Yemen și Djibouti, reprezintă un coridor vital pentru transportul global. Teheranul încearcă să o transforme într-un al doilea „punct de strangulare” al comerțului mondial, alături de Strâmtoarea Ormuz.

Prin atacuri asupra navelor comerciale sau a infrastructurii energetice din regiune, Iranul urmărește creșterea costurilor economice ale conflictului la nivel global.

Schimbarea strategiei după 2023

Strategia Iranului a evoluat după atacul lansat de organizația Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023. Până atunci, Teheranul purta un conflict indirect de intensitate redusă, folosind aliați regionali precum Hezbollah din Liban.

Răspunsul Israelului a fost însă unul mult mai amplu, vizând eliminarea sistematică a acestor actori proxy. Ca urmare, Iranul a fost nevoit să își adapteze strategia și să se pregătească pentru un conflict mai direct și mai intens.

De la „războiul negocierii” la „războiul disperării”

După 2023 și mai ales în noua fază a conflictului din 2026, modul de acțiune al Iranului pare să fi trecut de la un război folosit ca instrument de negociere la unul în care creșterea costurilor globale devine un scop în sine.

Ținte precum hub-urile aeriene din Emiratele Arabe Unite sau Qatar sunt considerate puncte sensibile ale economiei regionale. Prin perturbarea spațiului aerian și a rutelor comerciale, Teheranul încearcă să amplifice impactul economic al conflictului asupra economiei globale.

Durata războiului ar putea deveni factorul decisiv. În timp ce Statele Unite preferă, în mod tradițional, conflicte rapide și decisive, strategia Iranului se bazează pe rezistență și pe capacitatea de a suporta un conflict de lungă durată.

În același timp, atât administrația americană condusă de Donald Trump, cât și guvernul israelian al premierului Benjamin Netanyahu par să considere actualul context drept favorabil unei schimbări de regim la Teheran — într-un moment în care Iranul nu dispune încă de arme nucleare, iar alte puteri globale sunt concentrate asupra altor conflicte.

În aceste condiții, conflictul riscă să evolueze într-un război de mare intensitate, în care finalul ar putea fi determinat fie de prăbușirea regimului iranian, fie de concluzia că riscurile economice globale ale războiului depășesc amenințarea reprezentată de Iran însuși.