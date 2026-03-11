Preotul care declara că l-ar bate pe filologul Adrian Papahagi a recidivat. Inspectorii Episcopiei Hușilor, veniţi în control, ținuți la poartă și înjuriați

Preotul paroh Samuel Misaroș, care declara că l-ar bate pe filologul Adrian Papahagi, a fost implicat într-un conflict cu reprezentanții Episcopiei Hușilor, pe care i-a huiduit şi înjurat și cărora le-a refuzat accesul în biserică.

Preotul Samuel Misaroș, paroh în localitatea Rânzești, comuna Fălciu, este cunoscut în comunitate pentru comportamentul său dificil și lipsa de cooperare cu colegii preoți și cu autoritățile bisericești.

Sătenii au semnalat de mai mult timp că preotul refuză să respecte programul slujbelor cerut de familiile îndoliate, deviază de la predici, critică episcopi și patriarh și face comentarii politice, încălcând regulile Bisericii. De altfel, în decembrie 2025, acesta a fost fost implicat într-un incident, după ce a stârnit controverse cu declaraţia că „l-ar bate” pe filologul Adrian Papahagi.

După acest episod, sătenii se plâng în continuare de atitudinea preotului Samuel Misaroș, reclamând inclussiv faptul că sunt nevoiți să meargă cu sacoşele cu mâncarea de la pomeni aproape 13 kilometri, până în localitatea Cârja, pentru ca aceasta să fie sfințită. Motivul, susțin ei, este comportamentul imprevizibil al parohului Misaroş, care adesea refuza să participe la parastase sau să respecte programul stabilit de familiile îndoliate.

Reprezentanţii Episcopiei, huiduiţi, înjuraţi şi ţinuţi la poarta bisericii

În urma acestor plângeri, conducerea Episcopiei Hușilor a decis să trimită o inspecție la parohia din Rânzești. La mijlocul lunii februarie, la fața locului au fost trimiși protopopul de Huși, Ștefan Iulian-Dumitru, și inspectorul eparhial Dragoș-Ionel Trofin, pentru a verifica situația și pentru a stabili dacă preotul respectă normele și regulile Bisericii.

Ajunși la parohie, cei doi reprezentanți ai Episcopiei s-au confruntat cu refuzul preotului de a le permite accesul în biserică.

Ştiriest citează surse care au declarat că preotul Samuel Misaroș i-ar fi ținut la poartă pe protopopul Ștefan Iulian-Dumitru și pe inspectorul eparhial Dragoș-Ionel Trofin, adresându-le injurii grave, printre care „homosexuali”, „violatori” și „abuzatori”, alături de alte expresii greu de reprodus.

Primarul localității, Neculai Moraru, care ar fi fost solicitat să medieze conflictul, se afla la momentul respectiv la București, la Ministerul Dezvoltării.

„Știu despre acest incident și îmi pare rău. Mi-au spus oamenii că cei doi inspectori s-au purtat cum trebuie, cu respect, dar părintele Samuel iar a greșit. I-a ținut la poartă, a strigat la ei. Nu se face așa ceva. Păcat de el, că este un preot tânăr, cu copii mici și soție, dar are, totuși, asemenea ieșiri”, a spus primarul.

În acest context, oficialii Episcopiei s-au văzut nevoiţi să anunţe incidentul la 112 şi să solicite ajutorul poliţiei pentru a putea intra în biserică.

„Preotul Misaroș a avut un comportament și un limbaj care nu fac cinste unei fețe bisericești. Nu ne dorim altceva decât ca acesta să își ceară scuze și să înțeleagă că astfel de episoade nu trebuie să se mai repete”, a declarat ulterior inspectorul eparhial Dragoș Trofin.

Război în tribunal

Ca urmare a incidentului, a fost deschis un dosar la Tribunalul Vaslui, înregistrat pe 4 martie 2026, în care protopopul Ștefan Iulian-Dumitru și inspectorul eparhial Dragoș-Ionel Trofin l-au acționat pe preot în judecată pentru „cereri privind apărarea drepturilor nepatrimoniale”.

În paralel, Episcopia Hușilor desfășoară o anchetă disciplinară pentru a stabili eventualele sancțiuni aplicabile conform canoanelor bisericești.

La rândul său, preotul Misaroș a deschis, de asemenea, un proces la Judecătoria Iași, contestând o sancțiune primită de la Poliția Municipiului Huși în urma incidentului din decembrie 2025. Dosarul are ca obiect plângere contravențională împotriva unei sancțiuni aplicate conform OUG 195/2022, preotul acuzând polițiștii de abuz în intervenția efectuată după acel incident.