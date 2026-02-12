search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
UE caută soluții pentru relansarea competitivității economice, sub presiunea Chinei și a Statelor Unite

Publicat:

Eliminarea barierelor interne, reducerea sarcinilor administrative și protejarea produselor „Made in Europe” se află în centrul discuțiilor liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, care se reunesc joi în Belgia pentru a accelera reformele destinate redresării competitivității economiei europene, afectată de concurența tot mai agresivă a Chinei și de puterea economică a Statelor Unite, potrivit AFP.

Liderii UE se reunesc în Belgia. FOTO: Shutterstock
Liderii UE se reunesc în Belgia. FOTO: Shutterstock

Reuniunea are loc într-un cadru neobișnuit pentru liderii europeni, la Castelul Alden Biesen, din provincia flamandă Limburg – o fostă comenduire teutonică, cu rol de mănăstire și fortăreață militară, ale cărei săli baroce restaurate sunt utilizate în prezent ca centru de conferințe.

Piața unică, în centrul reformelor urgente

Agenda acestei „retrageri”, concepută într-un format mai informal pentru a se distanța de rigiditatea summiturilor de la Bruxelles, este dominată de necesitatea reformării pieței unice europene. Acest spațiu economic de aproximativ 450 de milioane de consumatori a reprezentat, de-a lungul deceniilor, coloana vertebrală a construcției europene.

În prezent, acest motor economic riscă să încetinească sever, pe fondul presiunilor simultane venite din partea Chinei – care controlează pământuri rare esențiale pentru industria mondială, își extinde excedentul comercial și inundă Europa cu produse ieftine – și al Statelor Unite, care, de la revenirea la putere a lui Donald Trump, au amenințat cu anexarea Groenlandei, au recurs la taxe vamale și au contestat normele digitale și de mediu ale UE.

Cu o pondere a Uniunii Europene în PIB-ul global scăzută sub 15%, îngrijorarea privind declinul economic a fost amplificată de raportul prezentat în urmă cu 18 luni de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi.

„Vrem să rămânem doar o piaţă mare, supusă priorităţilor altora? Sau vrem să facem paşii necesari pentru a deveni o putere?”, a declarat Draghi la începutul lunii februarie, înaintea întâlnirii cu liderii europeni la Alden Biesen.

Potrivit acestuia, capacitatea UE de a-și finanța reînarmarea, de a negocia acorduri comerciale mai avantajoase și de a-și menține relevanța internațională depinde în mod direct de forța sa economică.

Reformele sunt cunoscute, dar implementarea întârzie

Discuțiile de joi nu vizează identificarea unor soluții noi, acestea fiind deja conturate, ci accelerarea punerii lor în aplicare. Comisia Europeană a elaborat un program amplu de reforme pentru consolidarea competitivității blocului comunitar, care include eliminarea barierelor interne, aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital și reducerea poverii reglementărilor europene și naționale.

Acest „tratament șoc” s-a blocat însă parțial în procedurile legislative ale UE. Miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la Parlamentul European pentru deblocarea reformelor.

Ea a confirmat totodată că, în luna martie, Comisia va prezenta un proiect de nou statut juridic pentru întreprinderi, denumit „UE Inc.”, menit să reducă sarcinile administrative, și a evocat posibilitatea unei „cooperări consolidate” între statele dispuse să avanseze mai rapid, în cazul în care consensul celor 27 se dovedește imposibil.

Divergențe între marile capitale europene

Diferențele de viziune rămân evidente între statele membre. Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au subliniat miercuri, la un summit al industriei europene desfășurat la Anvers, necesitatea reformării rapide a Europei.

Macron a susținut ideea unei „preferințe europene”, care ar impune anumitor companii ce beneficiază de fonduri publice să se aprovizioneze cu componente produse în Europa. De cealaltă parte, Merz a afirmat că o astfel de măsură ar trebui aplicată „doar sectoarelor strategice şi doar ca ultimă soluţie” și fără excluderea unor țări partenere.

Un proiect legislativ în acest sens este așteptat pe 25 februarie.

În mod similar, propunerea relansată de Emmanuel Macron privind utilizarea împrumuturilor comune europene pentru finanțarea investițiilor în sectoare strategice a fost primită cu rezerve la Berlin. „Este inacceptabil să ceri mai mulţi bani fără a te angaja la reforme”, a criticat marți o sursă guvernamentală germană.

Convergență de principiu, diferențe de ritm

În pofida acestor divergențe, diplomații europeni susțin că există un teren comun între statele membre. „Există o mare convergenţă”, a declarat un diplomat european sub protecția anonimatului, recunoscând totodată că persistă „unele perspective politice sau naţionale care diferă oarecum”.

Reuniunea de la Alden Biesen este văzută astfel ca un test al capacității Uniunii Europene de a transforma consensul de principiu într-o acțiune economică concretă, într-un context geopolitic și comercial tot mai ostil.

Europa

