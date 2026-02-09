Surpriză în cursa pentru șefia Parchetelor: cine vrea să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT. Calendar și data rezultatelor

Surpriză: procurorii Alex Florența și Marius Voineag — actualii conducători ai Parchetului General și DNA — nu și‑au mai depus candidaturile pentru un nou mandat și au optat pentru poziții de adjuncți în alte parchete decât cele pe care le conduc acum. Depunerea candidaturilor pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT s‑a încheiat luni la ora 12:00, marcând oficial startul competiției pentru șefia celor mai importante parchete din România.

Pentru șefia Parchetului General și-au depus candidatura Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, și procurorul militar Bogdan Pîrlog, în timp ce pentru șefia DNA se luptă actualii adjuncți Viorel Cerbu și Tatiana Toader. Mandatul șefilor actuali expiră legal pe 30 martie 2026, motiv pentru care procedura a fost declanșată de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pe 8 ianuarie 2026.

Pentru DIICOT, unde actuala șefă Alina Albu și-a depus candidatura pentru un nou mandat, competiția se anunță și ea strânsă.

Funcțiile scoase la concurs

Conform procedurii, postul de Procuror General al României, ocupat în prezent de Alex Florența, va fi vacant începând cu 31 martie 2026. Și postul de procuror șef DNA, ocupat de Marius Voineag, va fi vacant tot din 31 martie, iar cel de Procuror șef DIICOT, deținut de Alina Albu, va rămâne liber începând cu 14 aprilie 2026. În plus, sunt scoase la concurs două posturi de adjunct al DNA, unul dintre acestea vacant începând cu 29 iunie 2026, un post de adjunct al Parchetului General vacant din aceeași dată și două posturi de adjuncți ai DIICOT, unul disponibil tot din 29 iunie 2026.

Alex Florența a depus candidatura pentru o funcție de adjunct la DIICOT, iar Marius Voineag pentru adjunct la Parchetul General. Actualul șef al DIICOT, Alina Albu, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea instituției.

Cine candidează pentru șefia DNA

Viorel Cerbu, adjunct al DNA din 2023 și procuror cu 29 de ani de experiență, și-a depus candidatura pentru șefia DNA. Cerbu a activat în cadrul DNA încă de la înființare și a ocupat funcții importante atât la DIICOT, cât și la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Tatiana Toader, fost membru al Secției pentru procurori din cadrul CSM și actual procuror șef adjunct al DNA, se înscrie de asemenea pentru șefia DNA, potrivit comunicatului transmis de Ministerul Justiției. Alte nume care candidează pentru conducerea DNA includ Vlad Grigorescu, Marinela Mincă, Marius Ionel Ștefan și Mihai Prună.

Cine candidează pentru șefia Parchetului General

Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, se înscrie pentru șefia Parchetului General. Chiriac a instrumentat, printre altele, dosarul șefului CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, prins în flagrant, și este soția judecătorului Adrian Chiriac de la Curtea de Apel Iași.

Bogdan Pîrlog, procuror militar, și Marius Voineag, șeful DNA, care a ales să candideze pentru adjunct la Parchetul General, completează lista.

Cine candidează pentru șefia DIICOT

Alina Albu, actuala șefă a DIICOT, se înscrie pentru un nou mandat. Alte candidaturi anunțate includ Ioana Bogdana Albani, Antonia Diaconu, Miron Codrin Horațiu și Bogdan Pîrlog. Alex Florența și Claudia Curelaru candidează pentru funcții de adjuncți la DIICOT.

Calendarul procedurii

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Justiției, astăzi a fost termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru funcțiile de șef la Parchetul General, DNA și DIICOT. Marți, 10 februarie, Ministerul va începe verificarea îndeplinirii de către candidații înscrişi a condițiilor prevăzute de lege pentru participarea la selecţie şi susţinerea interviului, urmând ca săptămâna viitoare să fie afișată lista candidaților care îndeplinesc condițiile.

De asemenea, între 23 și 26 februarie urmează interviurile cu ministrul Justiției. Rezultatele acestor selecții, dar și propunerile oficiale, vor fi publicate pe data de 2 martie.

Mandatele șefilor marilor parchete sunt de 3 ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri.