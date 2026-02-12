Video „Depinde în ce condiții”. Nicușor Dan, despre participarea României la Consiliul pentru Pace: România ar putea participa ca observator

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, că România poartă încă discuții cu partea americană privind participarea la reuniunea Consiliului pentru Pace, organizată de Donald Trump la Washington, pe 19 februarie.

„Suntem încă în discuții cu partea americană. Obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări cum este România care, în acest moment, nu poate să fie decât observator. Care este formatul discuției și care este rolul observatorilor în această ședință. În funcție de răspunsul părții americane vom decide dacă să mergem sau nu. Decizia va fi anunțată după încheierea discuțiilor”, a declarat Nicușor Dan, înainte de reuniunea informală a Consiliului European.

Întrebat dacă România preferă să nu participe, în cazul în care rolul observatorilor este secund, șeful statului a subliniat importanța participării.

„Depinde, depinde, pentru că, după cum ştiţi, situaţia din Gaza e importantă pentru Europa, România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul şi cu ţările arabe din zonă, deci e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii. (...) Totul este într-o dinamică continuă. Probabil că săptămâna aceasta vom lua o decizie finală”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan participă joi, 12 febuarie la reuniunea informală a Consiliului European, convocată de Președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.