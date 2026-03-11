Ilie Năstase a primit refuz de la USR. Inițiatorul legii anti-străini îl plimbă prin Parlament pe fostul mare jucător de tenis

În Parlamentul României se dezbate un proiect de lege pentru declararea anului viitor drept „Anul Ilie Năstase”, pe modelul lui 2026, care este „Anul Nadia Comăneci”. Proiectul ar fi coordonat de COSR, iar autoritățile pot aloca fonduri pentru activităţi sportive şi educative. Fostul jucător de tenis împlinește pe 19 iulie anul acesta vârsta de 80 de ani.

La dezbaterile unor comisii din Camera Deputaților, mai mulți parlamentari USR au evitat să voteze proiectul. Discuțiile s-au petrecut chiar în prezența lui Ilie Năstase. Demersurile pentru „Anul Ilie Năstase” au început încă din 2025. Proiectul a trecut de Senat și așteaptă acum să treacă și de Camera Deputaților.

Luni, la ședința reunită a Comisiei de Tineret și Sport și a Comisiei pentru Administrație Publică, a fost invitat și Ilie Năstase, pentru a discuta cu parlamentarii înainte de vot. Proiectul a adunat 44 de voturi pentru. N-a fost niciun vot împotrivă, însă 3 parlamentari USR s-au abținut: Radu Mihaiu, Cristian Brian și Vlad-Ioan Şendroiu.

USR nu vrea „Anul Ilie Năstase”. Parlamentarii formațiunii politice consideră că totul ar fi o șușanea și o „metodă de a sifona bani”, potrivit golazo.

Inițiatorul proiectului lestislativ este Ciprian Paraschiv, cel care pus în dezbatere legea anti-străini. Ciprian Paraschiv este fost căpitan la Poli Iași și diretor în FRF pentru mai mulți ani, fiind mâna dreaptă la proteste a lui George Simion.

Anul 2026 a fost declarat „Anul Nadia Comăneci”, exact la aniversarea a 50 de ani de la performanța de la Montreal: primul „10 perfect” la Jocurile Olimpice.

Ilie Năstase a primit toate onorurile de la statul român. În 2016, Klaus Iohannis i-a acordat Steaua României.

Francezii i-au acordat Legiunea de Onoare. „E onoare pentru mine. Nu ştiu dacă statul român ar face acest gest cu un sportiv român. Sunt foarte ataşat de această ţară şi am primit această distincţie din partea unei ţări care îmi este foarte dragă", comenta „Nasty” la vremea respectivă.