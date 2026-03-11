search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lucrările la Centura de Sud a Craiovei, de 10 kilometri, bat pasul pe loc din nou. Greșeli tehnice şi probleme financiare pentru constructorul italian

0
0
Publicat:

După patru ani de la deschiderea șantierului, lucrările la Centura de Sud a Craiovei se împotmolesc din nou, creând alte întârzieri. De data aceasta, principalele cauze invocate sunt problemele financiare ale constructorului italian, dar și o greșeală tehnică.

Lucrările la Centura de Sud a Craiovei, blocate parţial. FOTO: DRPD Craiova
Lucrările la Centura de Sud a Craiovei, blocate parţial. FOTO: DRPD Craiova

Patru ani de așteptare și trafic blocat

Centura de Sud a Craiovei, un proiect esențial pentru descongestionarea traficului în oraș, continuă să rămână nefinalizată la aproape patru ani de la începerea lucrărilor. Proiectul, care presupune construirea unui drum de aproximativ 10 kilometri destinat să scoată traficul greu din zonele locuite, trebuia să fie deschis circulației încă din 2023. Cu toate acestea, în 2026, locuitorii și transportatorii continuă să suporte aglomerația și poluarea, în timp ce autoritățile estimează că doar un tronson ar putea fi deschis în următoarea lună, notează Gazeta de Sud.

Contractul pentru executarea Centurii Sud a Craiovei a fost semnat în 2022, cu un termen inițial de finalizare de 15 luni. Lucrarea a fost gândită pentru a conecta trei artere majore - DN6, DN55 și DN56 - oferind camioanelor o alternativă pentru a ocoli zonele dens populate ale orașului.

În prezent, lucrările sunt blocate parțial, iar traficul greu utilizează drumurile tehnice ale constructorului pentru a traversa sectorul aflat încă în execuție.

Frustrarea localnicilor și a transportatorilor este în creștere, iar Centura Sud a devenit un simbol al întârzierilor cronice din infrastructura românească.

Cauzele întârzierilor

Întârzierile sunt atribuite acum mai multor factori, printre care dificultăți financiare ale constructorului și probleme tehnice la anumite structuri.

Unul dintre principalele motive îl reprezintă problemele financiare ale constructorului italian Rizzani de Eccher, care a intrat în concordat preventiv, o procedură juridică prevăzută de legea italiană care le permite firmelor aflate în dificultate să evite insolvența sau falimentul prin negocierea unui plan de redresare cu creditorii.

Pe de altă parte, lucrările pe Sectorul I stagnează în special din cauza necesității de a înlocui grinzile de la pasajul CFR, ca urmare a unei greșeli a antreprenorului, la care se adaugă şi relocarea unei rețele de înaltă tensiune în zona kilometrului 0, care întârzie şi ea finalizarea acestui tronson.

Autoritățile dau asigurări: lucrările au depășit stadiul de 90%

DRDP Craiova, care supervizează proiectul, a confirmat că nu există datorii către constructorul italian aflat în dificultate financiară și că lucrările au depășit pragul de 90%.

„Lucrările au trecut de 90%. Pe sectorul II, care este de la Cârcea la intersecția cu drumul de Malu Mare, suntem undeva la 98%, cu posibilitate de deschidere în aproximativ o lună de zile. Mai trebuie finalizate lucrările din DN65, iar pe celălalt sector, sectorul I, se lucrează la relocarea liniei de înaltă tensiune în zona km 0, unde este și pasajul de cale ferată. Grinzile de la pasaj trebuie înlocuite, antreprenorul a dat deja comandă de alte grinzi, a fost o greșeală a lor. Noi ne-am recuperat banii, statul nu are nicio pierdere. După relocarea liniei de înaltă tensiune, lucrările, fiind făcute de către proprietarul de utilități, după ce pun grinzile, se va finaliza și acest sector de drum. Toate prelungirile s-au făcut legal și contractual. Nu putem spune că este o depășire a termenului”, a explicat Cristian Tudor, reprezentant al DRDP Craiova.

În privința situației financiare a constructorului, Tudor a precizat: „Referitor la partea financiară cu problemele antreprenorului, DRDP nu are datorii către acesta, ultima plată a fost trimisă vineri către CNAIR spre decont. În privința constructorului, spre liniștea noastră, dar și a subcontractorilor, am aflat că acesta a fost preluat de o altă mare companie de construcții din Italia. Acest lucru ne dă garanția că lucrarea va fi finalizată. Ei vor continua lucrările”.

Craiova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
gandul.ro
image
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
mediafax.ro
image
Acesta a fost meciul anului! 5 bătăi ca-n filme, 15 goluri și 27 de eliminări. Video
fanatik.ro
image
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
libertatea.ro
image
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Minivacanțe pentru români în următoarele trei luni. Ce zile libere urmează în 2026
playtech.ro
image
Ce contre au avut, de fapt, Gigi Becali și Mirel Rădoi. Schimburi dure de replici între patronul FCSB și noul antrenor
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
A ieșit la iveală rezultatul autopsiei băiețelului de un an și nouă luni care s-a stins la spitalul de copii din Iași. Ce i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Pilot militar mort într-o bază militară din România. MApN: „Cerul aviaţiei româneşti a pierdut un pilot extraordinar cu un suflet imens”
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
„Cea mai frumoasă fată din lume” a fost cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau. FOTO
click.ro
image
„Prost am fost la 18 ani!” Cine câștigă mai bine în România: cei cu studii superioare sau cei fără?
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Supa gulas Sursa foto shutterstock 221586598 jpg
Atenție! Supa gulaș creează dependență după prima lingură
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul! Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!