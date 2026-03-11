Lucrările la Centura de Sud a Craiovei, de 10 kilometri, bat pasul pe loc din nou. Greșeli tehnice şi probleme financiare pentru constructorul italian

După patru ani de la deschiderea șantierului, lucrările la Centura de Sud a Craiovei se împotmolesc din nou, creând alte întârzieri. De data aceasta, principalele cauze invocate sunt problemele financiare ale constructorului italian, dar și o greșeală tehnică.

Patru ani de așteptare și trafic blocat

Centura de Sud a Craiovei, un proiect esențial pentru descongestionarea traficului în oraș, continuă să rămână nefinalizată la aproape patru ani de la începerea lucrărilor. Proiectul, care presupune construirea unui drum de aproximativ 10 kilometri destinat să scoată traficul greu din zonele locuite, trebuia să fie deschis circulației încă din 2023. Cu toate acestea, în 2026, locuitorii și transportatorii continuă să suporte aglomerația și poluarea, în timp ce autoritățile estimează că doar un tronson ar putea fi deschis în următoarea lună, notează Gazeta de Sud.

Contractul pentru executarea Centurii Sud a Craiovei a fost semnat în 2022, cu un termen inițial de finalizare de 15 luni. Lucrarea a fost gândită pentru a conecta trei artere majore - DN6, DN55 și DN56 - oferind camioanelor o alternativă pentru a ocoli zonele dens populate ale orașului.

În prezent, lucrările sunt blocate parțial, iar traficul greu utilizează drumurile tehnice ale constructorului pentru a traversa sectorul aflat încă în execuție.

Frustrarea localnicilor și a transportatorilor este în creștere, iar Centura Sud a devenit un simbol al întârzierilor cronice din infrastructura românească.

Cauzele întârzierilor

Întârzierile sunt atribuite acum mai multor factori, printre care dificultăți financiare ale constructorului și probleme tehnice la anumite structuri.

Unul dintre principalele motive îl reprezintă problemele financiare ale constructorului italian Rizzani de Eccher, care a intrat în concordat preventiv, o procedură juridică prevăzută de legea italiană care le permite firmelor aflate în dificultate să evite insolvența sau falimentul prin negocierea unui plan de redresare cu creditorii.

Pe de altă parte, lucrările pe Sectorul I stagnează în special din cauza necesității de a înlocui grinzile de la pasajul CFR, ca urmare a unei greșeli a antreprenorului, la care se adaugă şi relocarea unei rețele de înaltă tensiune în zona kilometrului 0, care întârzie şi ea finalizarea acestui tronson.

Autoritățile dau asigurări: lucrările au depășit stadiul de 90%

DRDP Craiova, care supervizează proiectul, a confirmat că nu există datorii către constructorul italian aflat în dificultate financiară și că lucrările au depășit pragul de 90%.

„Lucrările au trecut de 90%. Pe sectorul II, care este de la Cârcea la intersecția cu drumul de Malu Mare, suntem undeva la 98%, cu posibilitate de deschidere în aproximativ o lună de zile. Mai trebuie finalizate lucrările din DN65, iar pe celălalt sector, sectorul I, se lucrează la relocarea liniei de înaltă tensiune în zona km 0, unde este și pasajul de cale ferată. Grinzile de la pasaj trebuie înlocuite, antreprenorul a dat deja comandă de alte grinzi, a fost o greșeală a lor. Noi ne-am recuperat banii, statul nu are nicio pierdere. După relocarea liniei de înaltă tensiune, lucrările, fiind făcute de către proprietarul de utilități, după ce pun grinzile, se va finaliza și acest sector de drum. Toate prelungirile s-au făcut legal și contractual. Nu putem spune că este o depășire a termenului”, a explicat Cristian Tudor, reprezentant al DRDP Craiova.

În privința situației financiare a constructorului, Tudor a precizat: „Referitor la partea financiară cu problemele antreprenorului, DRDP nu are datorii către acesta, ultima plată a fost trimisă vineri către CNAIR spre decont. În privința constructorului, spre liniștea noastră, dar și a subcontractorilor, am aflat că acesta a fost preluat de o altă mare companie de construcții din Italia. Acest lucru ne dă garanția că lucrarea va fi finalizată. Ei vor continua lucrările”.