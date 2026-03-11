search
Miercuri, 11 Martie 2026
Doi profesori din SUA sunt cei mai bogați români din topul Forbes al miliardarilor lumii. Pe lista scurtă mai apar Ion Țiriac și frații Pavăl

Publicat:

Cei mai bine clasați români în topul Forbes al miliardarilor lumii sunt doi informaticieni: Ion Stoica și Matei Zaharia, cofondatori ai startup-ului Databricks, a cărui valoare a fost estimată la 134 de miliarde de dolari.

Topul Forbes FOTO: arhivă, adevărul
România are șase reprezentanți în clasamentul celor mai bogați oameni din lume realizat de revista Forbes, iar doi dintre aceștia, informaticienii Ion Stoica și Matei Zaharia, sunt cei mai bine plasați în ediția din acest an a topului.

Ion Stoica FOTO: arhivă, adevărul
Potrivit datelor analizate de Economedia, Stoica și Zaharia ocupă locul 852 la nivel mondial, în urcare semnificativă față de poziția 1462 ocupată anul trecut. Averea fiecăruia este estimată în prezent la aproximativ 5 miliarde de dolari, dublu față de ediția precedentă.

Cei doi sunt cofondatori ai companiei de software Databricks, evaluată de investitori privați la aproximativ 134 de miliarde de dolari. Ion Stoica este președintele executiv al companiei și profesor de informatică la Universitatea California din Berkeley, iar Matei Zaharia ocupă funcția de director tehnic și este considerat creatorul motorului de analiză a datelor Apache Spark.

Matei Zaharia Foto: arhivă, adevărul
Tehnologia Spark a fost dezvoltată de Zaharia în perioada în care era doctorand la Berkeley, iar în 2014 a stabilit un record mondial pentru viteza de sortare a datelor. Platforma a devenit ulterior baza tehnologică pentru Databricks, companie care dezvoltă soluții de analiză a datelor și inteligență artificială.

Ion Țiriac: fost sportiv și investitor de succes

Al treilea român din clasament este omul de afaceri Ion Țiriac, care se află pe locul 1755, cu o avere estimată la 2,4 miliarde de dolari, în creștere față de 2,1 miliarde de dolari în anul precedent. Fost jucător profesionist de tenis, Țiriac conduce Grupul Țiriac, cu investiții în domenii precum imobiliare, auto și servicii financiare. După retragerea din tenis, în anii 1970, el a devenit antrenor și manager pentru jucători de top, precum Guillermo Vilas, Marat Safin sau Boris Becker, iar după 1990 s-a orientat spre afaceri.

Frații Pavăl transformă retailul românesc în miliarde

În topul Forbes apar și frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, unul dintre cei mai mari retaileri români de materiale de construcții și produse pentru amenajarea locuinței.

Dragoș Pavăl ocupă locul 1913 în clasament, cu o avere estimată la 2,2 miliarde de dolari, în timp ce Adrian Pavăl se află pe locul 2600, cu o avere evaluată la aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

Compania Dedeman a fost fondată în 1992, la Bacău, iar în prezent are 57 de magazine și o cifră de afaceri de aproximativ 2 miliarde de dolari. Retailerul comercializează aproximativ 60.000 de produse, de la materiale de construcții și unelte până la mobilă și electrocasnice.

  Daniel Dines, singurul român din top cu avere în scădere

Lista românilor din clasament este completată de Daniel Dines, cofondator și CEO al companiei UiPath, care ocupă locul 2858 la nivel mondial. Averea sa este estimată la 1,3 miliarde de dolari, în scădere față de 1,4 miliarde de dolari în ediția precedentă, fiind singurul român din top a cărui avere s-a redus.

UiPath este o companie specializată în automatizarea proceselor robotizate și s-a listat la Bursa de Valori din New York în aprilie 2021. Compania a fost fondată în 2005 la București sub numele DeskOver, iar în 2018 și-a mutat sediul central la New York.

În fruntea clasamentului global realizat de Forbes se află Elon Musk, cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari, în creștere semnificativă față de anul trecut, când averea sa era evaluată la 342 de miliarde de dolari. El este urmat în top de cofondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin.

