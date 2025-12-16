Raportul CSAT pentru anul 2024 a primit aviz favorabil de la comisiile de Apărare. „România se confruntă cu un mediu de securitate tot mai complex şi impredictibil”

Raportul CSAT privind activitatea desfăşurată în 2024 a primit aviz favorabil, după ce a fost analizat de comisiile reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat.

Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au analizat, marţi, 16 decembrie, într-o ședință comună, Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2024.

Potrivit președintelui comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Mihai Weber, citat într-un comunicat oficial, documentul evidențiază agravarea mediului de securitate la nivel regional și internațional, în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și al intensificării amenințărilor hibride și cibernetice.

„În cadrul dezbaterilor, membrii comisiilor au evaluat rolul CSAT în coordonarea strategică a sistemului național de apărare, precum și măsurile adoptate pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare a României pe Flancul Estic al NATO și continuarea procesului de modernizare a Armatei României. Totodată, a fost subliniată importanța creșterii rezilienței naționale, a protejării infrastructurilor critice și a adaptării cadrului legislativ la noile tipuri de amenințări”, a explicat Mihai Weber, cum a decurs şedinţa în care raportul a primit aviz favorabil cu majoritate de voturi.

Parlamentarii au discutat, de asemenea, solicitarea Ministerului Apărării Naționale privind aprobarea inițierii negocierilor pentru încheierea unui acord-cadru de prestări servicii pentru funcționarea Centrului European de Instruire F-16 (EFTC), cu durata de 60 de luni, între MApN și compania Lockheed Martin.

Valoarea estimată a acordului este de 612,4 milioane de dolari, fără TVA, şi, potrivit OUG nr. 114/2011, este obligatorie aprobarea prealabilă a Parlamentului.

„Acordul vizează instruirea personalului navigant, mentenanța aeronavelor F-16 și asigurarea suportului logistic integrat. Această măsură este esențială, deoarece începând cu 1 ianuarie 2026 România va prelua responsabilitatea integrală pentru operarea EFTC, ca urmare a transferului celor 18 aeronave F-16, și reprezintă o componentă centrală pentru operaționalizarea Forțelor Aeriene Române și tranziția către aeronavele F-35”, a explicat Mihai Weber, subliniind că „raportul CSAT confirmă că România se confruntă cu un mediu de securitate tot mai complex și impredictibil”.