Marți, 10 Februarie 2026
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 13.00

Von der Leyen promite o piață unică mai puternică și mai puțină birocrație înainte de summitul UE

Publicat:

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis liderilor naționali că blocul trebuie să demareze un efort masiv de consolidare a economiilor interne pentru a face față competiției globale tot mai dure.

Ursula von der Leyen/FOTO:Comisia Europeană
Ursula von der Leyen/FOTO:Comisia Europeană

Într-o scrisoare trimisă luni, von der Leyen a avertizat că lumea este tot mai mult „modelată de forță brută, rivalitate strategică și folosirea dependențelor ca arme”. Singura soluție, a subliniat aceasta, este creșterea competitivității UE pentru a susține autonomia Europei.

„Este clar că nu mai putem continua ca până acum. Reglementările și condițiile de comerț divergente dintre statele membre împiedică firmele să își atingă potențialul și limitează competitivitatea Europei. Prioritatea noastră trebuie să fie eliminarea acestor bariere interne”, a scris președinta Comisiei.

Mesajul vine în contextul pregătirilor pentru un retreat de lucru la castelul Alden Biesen, în Belgia, programat joi, unde liderii vor discuta modul în care UE își poate integra piața unică și valorifica dimensiunea economiei blocului pentru a nu fi marginalizată în fața puterilor globale precum China sau Statele Unite.

Printre prioritățile Comisiei se numără reducerea birocrației, iar von der Leyen a anunțat că va prezenta un raport cu progresele în tăierea excesului de reglementări. În plus, Executivul european va continua diversificarea relațiilor comerciale și va susține o „preferință europeană” în achizițiile publice.

Von der Leyen a precizat că, deși UE trebuie să încerce să ajungă la acord între toate cele 27 de state membre, în cazuri vitale pentru politica economică vor fi explorate soluții alternative pentru a evita „lipsa progresului sau a ambiției, care ar submina competitivitatea Europei și capacitatea sa de acțiune”.

Vineri, șefa CE a fost interpelată de ambasadorii statelor membre în cadrul unei întâlniri cu ușile închise, în care s-au discutat prețurile la energie și reglementările împovărătoare ca bariere în calea creșterii economice.

Înaintea summitului de la Alden Biesen, capitalele europene și-au exprimat viziuni diferite privind relansarea economiilor. Germania propune o nouă rundă de dereglementare și măsuri țintite pentru a sprijini firmele mici, în timp ce Franța insistă ca banii publici pentru priorități precum apărarea, tehnologia și modernizarea infrastructurii să fie cheltuiți în principal la furnizori europeni.

Europa

