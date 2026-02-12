Nicușor Dan: Prețul energiei, printre obiectivele României la reuniunea informală a Consiliului European: „O chestiune care este foarte discutată și importantă”

Președintele Nicușor Dan a explicat, înainte de a participa la reuniunea Consiliului European, că țara noastră se numără printre statele care vor ca procesul de tranziție la energia verde să fie mai lent, „astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp”.

În cadrul discuțiilor, România are două obiective importante, a precizat șeful statului:

„O chestiune care este foarte discutată și importantă pentru România este prețul energiei și, dacă nu cumva, cât de repede trebuie să mergem cu tranziția verde. Noi suntem printre țările care doresc ca acest proces să fie mai lent astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp. Este foarte important pentru noi și pentru multă lume prețul energiei care este o diferență de competitivitate între Europa și Statele Unite, China. Aici sunt cele două componente, rețelele, care să poată să permită o piață unică de energie, pentru că există discontinuități și diferențe de preț între țările europene și, bineînțeles, taxele pe emisia de carbon care ridică prețul energiei”, a explicat președintele Nicușor Dan înaintea summitului.

A doua chestiune foarte importantă de pe agenda României este împărțirea banilor din bugetul multianual 2028-2034 pe criterii georgrafice, astfel încât să nu fie adâncit „decalajul între țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”.

Ce spune despre „Europa cu două viteze”?

În context, șeful statului a explicat strategia dezvoltării cu „două viteze”, anunțată de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Nu trebuie să ne sperie asta. Europa cu mai multe viteze, sau cel puțin așa cum este ideea la momentul ăsta, este pur și simplu reuniuni de țări, cum a fost reuniuna dinainte de acum o oră, în care țări care au anumite idei se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului. Deci aici nu trebuie să avem vreo îngrijorare”, a spus președintele, răspunzând unei întrebări.

Va participa la Consiliul pentru Pace?

Președintele a mai indicat că discuțiile cu privire la participarea României la Consiliul pentru Pace ar urma să fie încheiate săptămâna aceasta.

„Suntem încă în discuții cu partea americană, și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică care este formatul discuției și eventualii observatori, care este rolul lor în această ședință. Și în funcție de răspunsul parții americane, decidem dacă să mergem sau să mergem”, a explicat președintele.

El a precizat că anunțul va fi dat la finalizarea discuțiilor, „probabil săptămâna asta”.