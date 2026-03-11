Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club

Doi polițiști din cadrul BCCO au fost trimiși în judecată după ce au fost surprinși întreținând acte sexuale explicite într-un club din centrul orașului Oradea, în prezența clienților. Imaginile suprinse de camerele de supraveghere sunf dovezi în instanţă.

Scandalul care zguduie Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) din Oradea a ieșit la iveală după ce presa locală a publicat informații conform cărora doi polițiști (o femeie şi un bărbat) ar fi fost surprinși în timp ce întrețineau acte sexuale explicite în clubul Columbus din centrul orașului. Incidentul a avut loc în noaptea de 20 decembrie 2024, între orele 1:00 și 2:00, și a fost surprins atât de clienții prezenți în local, cât și de camerele de supraveghere, imaginile constituind probe esențiale în dosar.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a confirmat trimiterea celor doi polițiști în judecată pentru ultraj contra bunelor moravuri, după ce publicaţia Bihoreanul a solicitat un extras din rechizitoriu.

În răspunsul oficial, procurorii au indicat faptul că cei doi inculpați, C.A.F. și D.C.E., sunt „foști lucrători de poliție în cadrul BCCO Oradea”, însă reprezentanții Poliției Bihor susțin că aceștia rămân polițiști activi, fiind puși la dispoziția inspectoratului pe durata procesului.

Sex şi exibiţionism sub ochii clienţilor

Potrivit rechizitoriului emis pe 20 februarie 2026, în timpul incidentului „cei doi au săvârșit acte sexuale explicite, acte de satisfacere a sexualității, precum și acte de exhibiționism”, în prezența mai multor persoane aflate în clubul Columbus.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, alături de declarațiile martorilor, constituie probe cheie împotriva celor doi polițiști, arătând clar desfășurarea faptelor în zona barului și modul în care au fost observați de clienți.

Scandalul a fost amplificat de reacția angajaților localului.

Potrivit relatărilor din presă, barmanul i-ar fi scos imediat pe cei doi din local, iar incidentul a continuat în pasajul unde se află clubul, determinând personalul să sune la 112. Aceasta a declanșat o anchetă penală care a dus, la câteva luni distanță, la trimiterea celor doi în judecată.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Oradea săptămâna trecută, însă, începând cu 9 martie, nu mai este vizibil pe portalul instanței, întrucât cei doi poliţişti de la BCCO au solicitat ca procesul să fie judecat fără public, o măsură permisă de lege pentru protejarea părților implicate și a imaginii acestora.

Parchetul și Poliția Bihor continuă ancheta, iar procesul va stabili dacă cei doi polițiști vor fi sancționați conform legii penale și dacă măsurile administrative suplimentare vor fi impuse în cadrul structurii BCCO.