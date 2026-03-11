search
Miercuri, 11 Martie 2026
Gigantul petrolier saudit avertizează: „Blocarea exporturilor de petrol va avea consecințe catastrofale”. Trei nave, atacate în Strâmtoarea Ormuz

Război în Orientul Mijlociu
Gigantul petrolier saudit Aramco avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea declanșa consecințe catastrofale pentru piețele mondiale de petrol, în timp ce exporturile prin Strâmtoarea Ormuz sunt blocate.

Rafinăria Aramco FOTO: arhivă, adevărul
Rafinăria Aramco FOTO: arhivă, adevărul

Compania națională de petrol a Arabiei Saudite a avertizat asupra „consecințelor catastrofale” pentru piețele mondiale de petrol dacă războiul din Orientul Mijlociu va continua să blocheze exporturile.

„Deși am mai întâmpinat perturbări în trecut, aceasta este de departe cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria regională a petrolului și gazelor”, susține Amin Nasser, CEO-ul Aramco. 

Nasser a adăugat că, deși compania reușește să-și onoreze comenzile clienților, acest lucru se datorează exclusiv utilizării stocurilor externe Golfului Persic, care nu pot fi folosite pe termen lung, potrivit dailymail.

„Ar exista consecințe catastrofale pentru piețele mondiale de petrol și, cu cât perturbarea durează mai mult, cu atât consecințele asupra economiei globale vor fi mai drastice”, a subliniat acesta. 

Avertisment dur vine după ce trei nave comerciale au fost atacate în Strâmtoarea Hormuz, un punct critic în comerțul mondial cu petrol.

Atacuri în Strâmtoarea Ormuz

Primul incident a vizat nava bulk carrier thailandeză Mayuree Naree, lovită de un proiectil necunoscut la 11 mile marine nord de Oman, provocând un incendiu la bord. Echipajul a fost evacuat în siguranță, conform UKMTO, organizația internațională de monitorizare maritimă.

Al doilea incident a afectat nava container japoneză One Majesty, la 25 de mile nord-vest de Ras Al Khaimah, EAU. Nava a suferit daune minore, echipajul fiind în siguranță.

A treia navă lovită, bulk carrier-ul Star Gwyneth, sub pavilion Marshall Islands, a fost afectată de un proiectil la aproximativ 50 de mile nord-vest de Dubai. Carena a fost avariată, echipajul fiind, de asemenea, în siguranță.

Atacurile vin la scurt timp după ce forțele americane au distrus 16 nave iraniene de tip minelayer în apropierea Strâmtorii Hormuz. Casa Albă a avertizat că Iranul va fi lovit „la un nivel nemaivăzut” dacă va încerca să amplaseze mine în strâmtoare, o cale maritimă prin care trece circa 20% din petrolul mondial zilnic.

Escaladarea conflictului

Conflictul s-a extins rapid în regiune. Patru persoane au fost rănite după ce două drone iraniene au atacat zona aeroportului internațional Dubai, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi pentru zboruri internaționale. În același timp, Israelul a lansat atacuri asupra Libanului vizând gruparea Hezbollah, care a ripostat cu rachete în nordul Israelului.

În Liban, aproape 500 de persoane au fost ucise de la izbucnirea conflictului, iar Franța a anunțat trimiterea a 60 de tone de ajutoare către țară, incluzând kituri de igienă, saltele și un post medical mobil.

Purtătorul de cuvânt al forțelor armate iraniene, Abolfazl Shekarchi, a declarat că Iranul va răspunde atacurilor SUA și Israel în zone rezidențiale, îndemnând țările din regiune și musulmanii să indice „locurile de ascundere US-Zioniste” pentru a maximiza precizia loviturilor, minimizând în același timp victimele civile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia ar putea trimite trupe în Iran pentru a sprijini Teheranul, în timp ce Vladimir Putin a negat furnizarea de informații pentru țintirea forțelor americane.

În Europa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE analizează posibilitatea subvenționării sau plafonării prețurilor la gaze, care s-au dublat de la izbucnirea conflictului, pentru a proteja consumatorii și pentru a reduce impactul asupra prețului energiei electrice.

