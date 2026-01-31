Regula de aur a unui psihiatru celebru: în ce condiții își lasă copiii pe internet. Ce crede despre interdicția propusă de Raed Arafat

Psihiatrul Gabriel Diaconu comentează propunerea înaintată de șeful DSU, Raed Arafat, privind limitarea accesului minorilor la rețelele de socializare. Acesta recunoaște că le permite copiilor săi să intre pe internet în anumite condiții.

„Am văzut, ca și alții, apelul doctorului Raed Arafat privind restricționarea accesului copiilor la anumite tehnologii cum ar fi rețelele sociale. Argumentul său e corect, și foarte puternic. În zilele noastre internetul colcăie de conținut profund înșelător pentru utilizator. Acele reguli de conduită etică, de comportament civilizat când oamenii comunică folosind tehnologia, acel <<Camelot>> pe care-l sperau acum 30 de ani oamenii care au făcut <<revoluția>> comunicării. S-au transformat în <<valori ale comunității>> care sunt orice numai <<valori>> nu. Am văzut puterea dezinformării atât în perioada pandemiei de COVID, dar și după începerea războiului din Ucraina.

Aceleași instrumente pe care le folosim pentru divertisment au devenit arme de manipulare în masă. Au devenit vectori de incitare, prin formarea unei opinii parte din marele val de propagandă. Cine stăpânește, astăzi, comunicarea online pe un anumit subiect are o pârghie de influență imposibil de neglijat. E o arenă fără mănuși, fără arbitru de cele mai multe ori, și fără moralitate. Și, ca lucrurile să fie și mai complicate, internetul și darkweb sunt drumuri virtuale pentru cărăuși de droguri, de arme, de carne vie. Niciodată n-a fost mai aproape distanța dintre infractor, și victimă, ca în prezent. Iar copiii, ca segment demografic, au început să fie țintă predilectă din ce în ce mai des în ultimul deceniu. Asta pentru că întreg comportamentul <<de consumator>> al oamenilor a ajuns să fie influențat de diverse <<tertipuri>>, cum ar fi ecologia <<recenziilor>>, scrie pe Facebook psihiatrul Gabriel Diaconu.

Potrivit acestuia, cutia Pandorei este deja deschisă. Dincolo de întrebarea dacă societatea românească vrea să limiteze accesul minorilor la rețeșelele de socializare, acesta se întreabă dacă totuși putem. El notează că primii care ar trebui să știe mai bine sunt părinții, în contextul în care acelștia sunt cei care le cumpără tehnologie copiilor.

„Realist vorbind, și dacă limitezi accesul adolescenților sau introduci chei de autentificare, adevărul e că la vârste mici, sau foarte mici, copilul accesează conținut chestionabil direct din terminalul părintelui. Să zicem că incriminezi comportamentul, să zicem - ipotetic - că-l sancționezi pe părintele care-i dă telefonul copilului de grădiniță să se uite la chestii pe YouTube la care n-ar trebui să se uite, sau să se joace jocuri care nu sunt pentru vârsta lui. E suficientă <<pedeapsa>> cât să schimbi comportamentul părintelui?”, completează psihiatrul.

Au nevoie să-și trăiască vârsta, copilăria

Psihiatrul punctează totodată că, „copiii, ca să învețe, au nevoie să-și antreneze creierul fără cârje pentru gândire critică. Alura de coerență a unui motor AI, ca și felul de-a <<răspunde>> la modul ideal, ca un părinte care e mereu lângă tine, ridică o problemă teribilă pe măsură ce omul își împletește mintea, de tânăr, cu mașina”.

El precizează că își supraveghează copiii atunci când le dă acces la tehnologie. Pentru că, „între timp, au nevoie să-și trăiască vârsta, copilăria, să joace jocurile, să formeze legăturile sociale puternice din viața reală cu alți copii, să aibă prieteni, să aibă interese în viața reală, să facă sport, să deschidă cărți pe care să le și citească. Să le și citească”.

Precizările lui Gabriel Diaconu vin în contextul în care Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, vine cu o propunere adoptată deja de alte state, pe fondul evenimentelor grave în care au fost implicați copii. Oficialul susține că limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale trebuie tratată ca o măsură de protecție a sănătății mintale, nu ca o dezbatere despre cenzură.