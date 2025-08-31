search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Nu ne permitem să facem jocuri”. Cum vede problema magistraților

0
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan a evitat să comenteze numele vehiculate pentru conducerea SRI și SIE, subliniind că discuțiile sunt „doar speculații” până la o înțelegere cu majoritatea parlamentară.

Nicușor Dan a evitat să comenteze numele vehiculate pentru conducerea SRI și SIE FOTO: Arhivă
Nicușor Dan a evitat să comenteze numele vehiculate pentru conducerea SRI și SIE FOTO: Arhivă

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu va înainta propuneri pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE) până când nu va avea garanția că acestea vor fi acceptate de Parlament. Șeful statului a precizat că, în prezent, nu există o înțelegere cu liderii majorității, iar toate discuțiile publice sunt „la nivel de speculații”.

„Nu ne permitem să facem jocuri”

De la Chișinău, unde a participat la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, Nicușor Dan a subliniat importanța stabilității politice și instituționale.

„În momentul în care va exista o înțelegere între mine și reprezentanții majorității din Parlament o să aveți vești, până atunci suntem la nivel de speculații. Cred că stabilitatea este importantă pentru România în momentul ăsta. Nu suntem într-o situație în care să ne permitem să facem jocuri, să trimită președintele și Parlamentul să refuze”, a spus el, potrivit News.ro.

Șeful statului a insistat că nu va avansa niciun nume fără să fie sigur de susținerea legislativului: „În momentul în care o să fac propunerea oficială, o să fiu sigur că Parlamentul va vota, iar până atunci de la mine nu o să aveți informații despre ce am discutat în culise”.

Tensiuni în coaliție pe tema propunerilor

Surse politice susțin că Nicușor Dan ar lua în calcul varianta avocatului Gabriel Zbârcea pentru șefia SRI și a diplomatului Marius (Gabriel) Lazurca pentru conducerea SIE. Alte nume vehiculate sunt Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, și Mircea Abrudean, președintele Senatului, susținut de PNL.

Potrivit surselor, la întâlnirea de marți seară de la Guvern, unde președintele s-a consultat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, Dan ar fi informat liderii coaliției despre aceste intenții. Propunerile ar fi stârnit nemulțumire și chiar indignare, luându-i prin surprindere pe partenerii politici. În cazul în care ar insista asupra lor, șeful statului riscă să se confrunte cu prima sa criză politică majoră, deoarece numele avansate ar putea să nu primească votul Parlamentului, în lipsa susținerii PSD și, posibil, și a PNL.

Citește și: Nicuşor Dan a semnat decretele privind pensionarea a 96 de judecători. „Riscă să fie transformați în dușmani ai poporului”

Cine sunt cei menționați pentru șefia serviciilor

Gabriel Zbârcea este partener coordonator la casa de avocatură „Țuca Zbârcea & Asociații”. Într-un podcast din urmă cu doi ani declara: „Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

Firma de avocatură a lui Zbârcea a reprezentat compania Roșia Montană Gold Corporation în procesul prin care firma canadiană a cerut despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari statului român și, de asemenea, a avut contracte cu Gazprom în România.

Diplomatul Marius Lazurca, vehiculat pentru șefia SIE, este în prezent ambasadorul României în Mexic și a fost anterior ambasador în Ungaria, Republica Moldova și la Vatican. În perioada mandatului său la Budapesta, s-a opus ferm politicii revizioniste a guvernului lui Viktor Orbán.

Potrivit Constituției, președintele propune persoanele pentru conducerea serviciilor secrete, iar Parlamentul decide prin vot. Pentru validare este necesară susținerea majorității parlamentarilor prezenți.

Nicușor Dan, despre magistrați: „Au muncit de 2-3 ori mai mult decât omologii lor europeni”

În același context, președintele Nicușor Dan a vorbit și despre situația magistraților, afirmând că aceștia au muncit, în ultimii ani, mult peste media europeană.

Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene. Atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi zicem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult, mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta”, a declarat șeful statului, potrivit News.ro.

Nicușor Dan a precizat că măsurile din pachetul de reforme care vizează sistemul judiciar au fost adoptate în urma consultării deciziilor anterioare ale Curții Constituționale. „M-am uitat și pe deciziile CCR mai vechi, nu pot să spun eu ce va face CCR față de această măsură. Așa cum am văzut procesul, s-a lucrat cu grijă și citind deciziile CCR de până acum”, a spus președintele.

El a adăugat că a insistat ca prelungirea activității până la pensie să nu depășească dublul perioadei inițiale: „Ce am insistat eu este ca nu mai mult de dublu până la ieșirea la pensie”.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Vești proaste pentru români! Ce se schimbă de la 1 septembrie
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
observatornews.ro
image
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
De ce sucul de roșii are un gust mai bun în avion. Nu ți se pare, chiar există o explicație științifică
playtech.ro
image
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de protecție! Stenograme incendiare: „Infidelități și foarte mult alcool” / „S-a legat cu punga la cap să se sugrume”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ofertă de 15 milioane de euro + plata datoriilor de 30 de milioane de euro pentru cumpărarea lui CFR Cluj! Răspunsul lui Varga
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este Madalin, copilul de 11 ani, dispărut din Sălaj. Acesta a plecat de acasă și nu s-a mai întors
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Armata Română, anunț privind mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov: Pentru a evita dezinformarea și știrile false
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
A prezentat de 13 ori Festivalul Mamaia, dar tot a fost oprit la intrare. Octavian Ursulescu: „N-aveam brățara de recunoaștere”. Dilema lui Cătălin Crișan: „De ce nu m-au invitat?”
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Nativii care au cele mai mari șanse să devină cunoscuți

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?