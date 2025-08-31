Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Nu ne permitem să facem jocuri”. Cum vede problema magistraților

Președintele Nicușor Dan a evitat să comenteze numele vehiculate pentru conducerea SRI și SIE, subliniind că discuțiile sunt „doar speculații” până la o înțelegere cu majoritatea parlamentară.

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu va înainta propuneri pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE) până când nu va avea garanția că acestea vor fi acceptate de Parlament. Șeful statului a precizat că, în prezent, nu există o înțelegere cu liderii majorității, iar toate discuțiile publice sunt „la nivel de speculații”.

„Nu ne permitem să facem jocuri”

De la Chișinău, unde a participat la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, Nicușor Dan a subliniat importanța stabilității politice și instituționale.

„În momentul în care va exista o înțelegere între mine și reprezentanții majorității din Parlament o să aveți vești, până atunci suntem la nivel de speculații. Cred că stabilitatea este importantă pentru România în momentul ăsta. Nu suntem într-o situație în care să ne permitem să facem jocuri, să trimită președintele și Parlamentul să refuze”, a spus el, potrivit News.ro.

Șeful statului a insistat că nu va avansa niciun nume fără să fie sigur de susținerea legislativului: „În momentul în care o să fac propunerea oficială, o să fiu sigur că Parlamentul va vota, iar până atunci de la mine nu o să aveți informații despre ce am discutat în culise”.

Tensiuni în coaliție pe tema propunerilor

Surse politice susțin că Nicușor Dan ar lua în calcul varianta avocatului Gabriel Zbârcea pentru șefia SRI și a diplomatului Marius (Gabriel) Lazurca pentru conducerea SIE. Alte nume vehiculate sunt Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, și Mircea Abrudean, președintele Senatului, susținut de PNL.

Potrivit surselor, la întâlnirea de marți seară de la Guvern, unde președintele s-a consultat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, Dan ar fi informat liderii coaliției despre aceste intenții. Propunerile ar fi stârnit nemulțumire și chiar indignare, luându-i prin surprindere pe partenerii politici. În cazul în care ar insista asupra lor, șeful statului riscă să se confrunte cu prima sa criză politică majoră, deoarece numele avansate ar putea să nu primească votul Parlamentului, în lipsa susținerii PSD și, posibil, și a PNL.

Cine sunt cei menționați pentru șefia serviciilor

Gabriel Zbârcea este partener coordonator la casa de avocatură „Țuca Zbârcea & Asociații”. Într-un podcast din urmă cu doi ani declara: „Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

Firma de avocatură a lui Zbârcea a reprezentat compania Roșia Montană Gold Corporation în procesul prin care firma canadiană a cerut despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari statului român și, de asemenea, a avut contracte cu Gazprom în România.

Diplomatul Marius Lazurca, vehiculat pentru șefia SIE, este în prezent ambasadorul României în Mexic și a fost anterior ambasador în Ungaria, Republica Moldova și la Vatican. În perioada mandatului său la Budapesta, s-a opus ferm politicii revizioniste a guvernului lui Viktor Orbán.

Potrivit Constituției, președintele propune persoanele pentru conducerea serviciilor secrete, iar Parlamentul decide prin vot. Pentru validare este necesară susținerea majorității parlamentarilor prezenți.

Nicușor Dan, despre magistrați: „Au muncit de 2-3 ori mai mult decât omologii lor europeni”

În același context, președintele Nicușor Dan a vorbit și despre situația magistraților, afirmând că aceștia au muncit, în ultimii ani, mult peste media europeană.

„Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene. Atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi zicem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult, mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta”, a declarat șeful statului, potrivit News.ro.

Nicușor Dan a precizat că măsurile din pachetul de reforme care vizează sistemul judiciar au fost adoptate în urma consultării deciziilor anterioare ale Curții Constituționale. „M-am uitat și pe deciziile CCR mai vechi, nu pot să spun eu ce va face CCR față de această măsură. Așa cum am văzut procesul, s-a lucrat cu grijă și citind deciziile CCR de până acum”, a spus președintele.

El a adăugat că a insistat ca prelungirea activității până la pensie să nu depășească dublul perioadei inițiale: „Ce am insistat eu este ca nu mai mult de dublu până la ieșirea la pensie”.