„Ne-ați mulțumit vreodată?” Reacție dură a aliaților NATO după ce Trump a pus la îndoială sprijinul Alianței

Un val de reacții puternice a apărut pe rețelele sociale după ce președintele american Donald Trump a pus la îndoială disponibilitatea țărilor membre NATO de a sprijini Statele Unite într-un eventual conflict. Declarațiile sale au fost preluate rapid pe platforme precum X, generând o dezbatere intensă și reacții emoționale din partea utilizatorilor din diferite țări.

Pe platforma sa Truth Social, Trump a scris: „Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi”, la o zi după ce Casa Albă a anunțat că nu exclude o intervenție militară pentru a prelua Groenlanda.

În aceeași postare, președintele a reiterat afirmația sa frecventă că multe state membre NATO nu și-au respectat angajamentele privind cheltuielile militare înainte de mandatul său: „Amintiți-vă, pentru toți acei mari fani ai NATO, ei erau la 2% din PIB și majoritatea nu-și plăteau facturile, până când am apărut eu. SUA, în mod nechibzuit, plăteau pentru ei! Eu, cu tot respectul, i-am adus la 5% din PIB, și ei plătesc, imediat. Toată lumea spunea că nu se poate face, dar s-a putut, pentru că, mai presus de toate, ei sunt prietenii mei. Fără implicarea mea, Rusia ar fi avut toată Ucraina în acest moment. Amintiți-vă, de asemenea, că am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, a ales în mod nechibzuit să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace. Dar asta nu contează! Ce contează este că am salvat milioane de vieți. Rusia și China nu se tem de NATO fără Statele Unite, și mă îndoiesc că NATO ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei. Toți sunt norocoși că am reconstruit armata noastră în primul meu mandat și continuăm să facem asta. Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Singura națiune de care China și Rusia se tem și o respectă este SUA reconstruită de Donald J. Trump. Să facem America mare din nou!!! Președintele DJT”.

Reacții virale pe rețelele sociale

Ca răspuns, utilizatori din diverse țări NATO au postat fotografii cu sicrie acoperite cu steaguri naționale, simbolizând militarii care au murit în conflicte conduse de SUA. Una dintre primele astfel de postări a fost realizată de jurnalistul polonez David Kamizela, care a publicat o fotografie cu soldații polonezi uciși în Afganistan.

Politicianul danez Rasmus Jarlov a comentat la rândul său: „Nu știu cum să le explic părinților soldaților danezi ai căror fii nu s-au întors din Afganistan această afirmație a lui Trump”.

Reacții similare au venit și din Marea Britanie, Franța și alte state NATO, unde utilizatorii au postat imagini comparabile, folosind citatul lui Trump ca punct de plecare. Contul francez French Aid to Ukraine a adresat chiar o întrebare retorică Casei Albe: „Le-au mulțumit vreodată Statele Unite aliaților lor?”

Costul real al sprijinului aliat

Postările au reamintit publicului pierderile reale suferite de țările NATO în războaiele conduse de SUA, mai ales în Afganistan și Irak. Conform datelor oficiale, peste 1.100 de soldați aliați și-au pierdut viața în Afganistan, fără a include pierderile americane. De asemenea, singura invocare a articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord a fost după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, în sprijinul Statelor Unite.

Astfel, reacția virală pe rețelele sociale a transformat dezbaterea într-o reamintire a costului real și al sacrificiilor implicate în sprijinul aliaților Statelor Unite de-a lungul decadelor.