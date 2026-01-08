search
Tactica costisitoare ce a permis Rusiei să obțină cu 30% mai mult teritoriu ucrainean în 2025

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În 2025, pe un câmp de luptă dominat de drone, rușii au înlocuit blindatele cu infiltrările din partea infanteriei, efectuând în premieră o demecanizare pe scară largă a armatei sale, se arată într-o analiză Euromaidan Press.

FOTO ARHIVĂ
FOTO ARHIVĂ

Armata rusă a început să recurgă tot mai mult la tactici bazate pe infanterie pe măsură ce acestea s-au dovedit o soluție câștigătoare împotriva dronelor ucrainene.

Pe de altă parte, noua doctrină a fost una costisitoare pentru ruși, numărul estimat al morților ridicându-se la 100.000 de soldați, o cifră ce depășește probabil cu mult pierderile din anii precedenți.

Dar strategia a funcționat: rușii au avansat, și au făcut-o într-un ritm mai rapid decât anterior.

Însă întrebarea este dacă în 2026 vor lupta pe baza aceleiași doctrine ținând seama că va lupta pe un teren diferit - nu atât în zone urbane ce oferă ascunzători multiple pentru soldați ce ar reuși să se ferească de drone, ci în câmp deschis.

În 2025, rușii au renunțat în mare măsură la atacurile mecanizate

„Ceva s-a schimbat începând cu sfârșitul lunii aprilie/începutul lunii mai”, au constatat analiștii de la Warspotting, care analizează informații din surse deschise.

În decurs de  câteva săptămâni, pierderile zilnice de vehicule rusești au scăzut la jumătate față de 2024, la mai puțin de opt pe zi - momentul a  coincis cu punctul culminant al contraofensivei reușite a Rusiei, care dus la expulzarea forțelor ucrainene din regiunea Kursk, în vestul Rusiei, după nouă luni de lupte.

În 2022, rata pierderilor era uluitoare: 26 pe zi, pe fondul ofensivei mecanizate eșuate asupra Kievului și, ulterior, al contraofensivei reușite a Ucrainei în estul Ucrainei.

O demecanizare aproape totală

De neconceput înainte de pornirea războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei în februarie 2022, demecanizarea forțelor armate ruse este acum aproape totală. Grupuri mari de vehicule blindate mai apar doar rareori de-a lungul liniei frontului de 1.100 km - și, când se întâmplă, sunt rapid aruncate în aer de mine, drone sau de artileria ucraineană.

Motivul nu este penuria. Deși rușii au suferit pierderi mari - nu mai puțin de 23.000 de vehicule și alte echipamente grele, potrivit contabilizării analiștilor de la Oryx, care le-au identificat vizual - au reușit să le compenseze prin producție nouă și scoaterea din depozite a stocurilor vechi.

Așadar, cel puțin deocamdată, rușii au încă mii de tancuri, vehicule de luptă pentru infanterie, transportoare blindate și tractoare blindate.

Doar că, în prezent, din cauza în principal a dronelor, au motive întemeiate să nu le mai folosească în număr mare sau cu aceeași frecvență ca la începutul războiului.

Tactici cu infanterie

Comandanții ruși au ajuns la concluzia că grupuri restrânse de soldați care se deplasează kilometri întregi pe jos, pe motociclete sau călare pe cai au șanse mai bune să ocolească supravegherea aeriană ucraineană și să se înfiltreze în orașele unde orice clădire și subsol sunt un potențial adăpost. Deși nu toată infanteria trimisă pe jos sau expusă astfel supraviețuiește marșului sau luptelor urbane ulterioare cu brigăzile ucrainene, totuși, din câte se pare, un număr îndeajuns de mare reușește să pătrundă astfel încât prezența lor să conteze pentru a prelua teritoriu.

Așa se explică faptul că în același an în care rușii și-au parcat practic miile de vehicule blindate supraviețuitoare, au câștigat și cu 30% mai mult teritoriu, și anume, conform calculelor Euromaidan Press bazate pe datele DeepStateMap, 4.336 km², inclusiv sute de kilometri pătrați din regiunea Kursk, în vestul Rusiei, față de 3.363 km² în 2024.

Terenul, un factor important în 2026

Măsura în care tacticile infanteriei rusești vor fi eficiente și în 2026 va depinde de funcționarea sistemului de mobilizare al Kremlinului la aceiași parametri: va fi Rusia capabilă Rusia să recruteze este 30.000 de noi soldați noi pe lună? Dar și strategia defensivă a Ucrainei va juca un rol pentru a continua să zădărnicească această tactică.

Există ample indicii că forțele ucrainene, care nu dispun de același nivel de de infanterie, dar sunt bine dotate cu drone și artilerie, luptă mai eficient în defensivă atunci când apără terenul deschis între orașe. O dovadă în acest sens este încetinirea avansului rusesc în regiunea Donețk în ultimele săptămâni.

După ce au cucerit în mare parte sau în întregime orașele Pokrovsk, Mîrnohrad și Siversk, în regiunea Donețk, precum și Huliaipole în regiunea Zaporijie, rușii vizează acum obiective mai importante: Kramatorsk și Sloviansk, în Donețk, respectiv orașul Zaporijie. În acest scop, soldații ruși ar trebui să traverseze zeci de kilometri prin câmpuri deschise și sate împrăștiate, fără a avea parte de o acoperire aeriană sau de artilerie semnificativă.

„A devenit mai ușor să aperi câmpurile sau satele decât orașele mari”, a scris analistul francez Clément Molin . „Sunt necesari mai puțini soldați, infanteria rusă este rapid reperată, iar obstacolele din ce în ce mai numeroase (tranșee, sârmă ghimpată) au capacitatea să frâneze pe alocuir uneori progresul.”

Nu este surprinzător faptul că rata pierderilor în materie de soldați a crescut pe măsură ce regimentele au trecut la atacuri cu infanterie. Acestea au dat roade întrucât câmpurile de luptă urbane de anul trecut au favorizat asaltul infanteriei. Însă situația s-ar putea schimba pe măsură ce tactici de asalt cu infanterie vor avea loc pe un teren rural nefavorabil.

Rămâne de văzut dacă pierderi și mai mari în rândul infanteriei vor putea încetini ritmul avansurilor rusești în 2026.

