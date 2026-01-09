Vom mai avea patru anotimpuri? Climatolog: „Schimbarea actuală nu afectează existența anotimpurilor, doar le modifică caracteristicile climatice”

În ultimii ani, observăm tot mai mult modificări neobișnuite în ritmul anotimpurilor. Pe 7 ianuarie, de Bobotează, gerul tradițional a lipsit, iar luna decembrie a semănat adesea mai mult cu o lună de toamnă decât cu iarna clasică. În schimb, ninsorile sunt mai abundente primăvara, în luna martie. Influențează toate aceste lucruri structura clasică a anotimpurilor? Climatologul Roxana Bojariu a răspuns la această întrebare.

,,Toate anotimpurile au o tendință de încălzire"

Deși apar ninsori inclusiv primăvară, realitatea este că toate anotimpurile au o tendință de încălzire, spune climatologul Roxana Bojariu:

„Datele din arhivă arată modificări în durata relativă a anotimpurilor. Statistic, primăvara se declanșează mai repede, chiar dacă pot apărea episoade limitate de iarnă în martie sau chiar aprilie. Totuși, aceste episoade sunt rare și nu influențează tendința generală. Toate anotimpurile au o tendință de încălzire, mai pronunțată vara și iarna. În anotimpurile de tranziție, primăvara și toamna, variabilitatea naturală a temperaturii este mai mare, astfel încât încălzirea legată de schimbarea climatică se observă mai puțin evident.”

Rămân cele patru anotimpuri?

Chiar și în contextul schimbării climatice, România va continua să aibă cele patru anotimpuri, spune climatologul.

„Prezența lor este legată de latitudinea țării și de înclinarea axei de rotație a Pământului față de planul orbitei sale în jurul Soarelui. Variații ale acestor parametri orbitali determină contrastul vară-iarnă, dar ele apar pe scări de timp de zeci și sute de mii de ani. Schimbarea climatică actuală, cu o scară de timp de ordinul sutelor de ani, nu afectează existența anotimpurilor, ci doar le modifică caracteristicile climatice”, explică Roxana Bojariu.

Schimbarea, ireversibilă

Chiar dacă anotimpurile rămân deocamdată neschimbate, revenirea la temperaturile din trecut este imposibilă. Există însă acțiuni care pot ajuta, precizează cliamatologul:

,,Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră poate încetini încălzirea globală și modificările asociate în statisticile fenomenelor extreme. Totuși, revenirea la condițiile de dinaintea erei industriale nu este posibilă. Încetinirea și limitarea încălzirii globale ne ajută însă să ne adaptăm mai ușor la noile condiții, cu costuri mai mici pentru societate."

Cum vor arăta anotimpurile în viitorul apropiat

Potrivit climatologului, toate anotimpurile vor fi caracterizate de temperaturi mai ridicate. Primăverile vor începe mai devreme, iar verile se vor prelungi în toamnă.

,,Verile vor fi marcate de o frecvență, intensitate și durată mai mari a valurilor de căldură. Aceste valuri de căldură — care vor favoriza și episoade de secetă sau incendii de vegetație — pot fi întrerupte de furtuni intense, caracterizate de cantități mari de precipitații căzute într-un interval scurt de timp".

Iernile, pe de cealaltă parte, vor fi tot mai sărace în zăpadă.

,,Ploile vor înlocui treptat ninsorile în câmpie și, în general, în zonele de altitudine mai joasă. În acest fel, se va modifica și ciclul anual al resurselor de apă", spune Roxana Bojariu.