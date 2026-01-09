2026, un an al incertitudinii la nivel mondial

Piețele financiare intră în 2026 cu un ton constructiv și cu noi maxime istorice în SUA, dar și pe unele piețe europene, inclusiv România. Cu toate acestea, anul a început cu un eveniment excepțional, când SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, provocând o creștere a tensiunilor geopolitice și o scădere a prețurilor petrolului.

Incertitudinea poate fi una dintre forțele care vor modela piețele financiare în 2026, susține analistul eToro Bogdan Maioreanu, precizând însă că situația din Venezuela este încă în desfășurare și nu se știe cum se va termina. Însă chiar dacă instabilitatea s-ar prelungi, piețele financiare globale ar putea rămâne relativ izolate de aceasta.

Sancțiunile impuse anterior de SUA au redus deja exporturile venezuelene fără a declanșa mișcări susținute ale prețurilor. Acest lucru sugerează că o mare parte din riscul de perturbare este deja inclus în prețuri, cu excepția cazului în care se produce o escaladare mai amplă. Până în prezent, prețurile petrolului brut din SUA au scăzut la aproximativ 56 de dolari pe baril, în timp ce Brent se situează la aproximativ 60 de dolari pe baril.

Până în prezent, piețele financiare au început anul continuându-și creșterea din 2025, punctează analistul.

Potrivit acestuia, Indicele S&P 500, cel german DAX și chiar indicele BET al Bursei de Valori București au atins noi maxime istorice la începutul acestui an. În 2025, piețele au recompensat calitatea, reziliența câștigurilor și expunerea la teme structurale, în special în domeniul inteligenței artificiale (AI), tranziției energetice și, de asemenea, oportunităților selective din piețele emergente. În 2026, pe fondul unei inflații în scădere, al unei creșteri globale mai moderate, dar totuși pozitive, și al unor dobânzi care ar putea atinge treptat un nou nivel minim, activele de risc își păstrează suportul, dar piețele vor fi probabil mai puțin îngăduitoare cu bilanțurile slabe, marjele fragile sau narațiunile exagerate.

2026 ar putea fi un an de creștere selectivă

În acest context, 2026 ar putea fi un an de creștere selectivă, în care investitorii vor deveni mai exigenți în ceea ce privește factorii care le vor determina randamentele. Primul element care ar putea stimula piețele este reprezentat de profituri, fluxuri de numerar și disciplina capitalului. Calitatea câștigurilor ar putea rămâne în centrul atenției și în 2026. Piețele au devenit mult mai puțin îngăduitoare, iar investitorii recompensează din ce în ce mai mult companiile care prezintă bilanțuri solide, au putere de stabilire a prețurilor și fac alocări de capital în mod disciplinat.

Factorul anterior de creștere a pieței, dezvoltările tehnologice și ale AI, vor modela piețele și în acest an. Inteligența artificială continuă să fie o forță structurală dominantă pe piață, dar narațiunea evoluează pe măsură ce ciclul de investiții se mută de la marii beneficiari ai tehnologiei către un ecosistem mai larg, odată cu creșterea adoptării AI. Acest lucru înseamnă că extinderea centrelor de date, lanțurile de aprovizionare cu semiconductori, infrastructura de răcire, energie și rețea și memoria cu lățime de bandă mare vor atrage probabil investiții substanțiale de capital în 2026. Însă ecosistemul are constrângeri reale, cum ar fi disponibilitatea energiei, blocajele în aprovizionarea cu materiale și costul extinderii acestei infrastructuri. Prin urmare, este de așteptat o anumită volatilitate, deoarece aceste constrângeri ar putea influența și analiștii dar și investitorii.

Divergența politicilor monetare

Un alt factor care va influența piețele va fi divergența politicilor monetare. Contextul politic global nu mai este sincronizat. Fed intră în mod evident în 2026 cu reduceri anticipate ale ratei dobânzii, în timp ce BCE face un pas înapoi. Potrivit FedWatch, piața americană se așteaptă la două reduceri ale ratei dobânzii în 2026, prima dintre ele în iunie. O slabire a pieței muncii din SUA face ca factorii de decizie să considere reducerile de dobânzi ca pe o chestiune de „când, nu dacă”, ceea ce implică o tendință către o politică acomodativă sau cel puțin nerestrictivă, mai degrabă decât o nouă înăsprire. În luna mai, mandatul actualului președinte al Fed va lua sfârșit, iar Donald Trump îi va numi succesorul. Piețele vor urmări acest eveniment cu extrem de mare interes. În schimb, BCE a fost mai prudentă, cu o traiectorie de relaxare mai lentă și mai ezitantă.

Mai presus de toate acestea, incertitudinea pe care administrația Trump continuă să o aducă în piețe va modela anul 2026, în care aurul, cel mai performant activ al anului trecut, ar putea continua să crească. Dar incertitudinea va influența și piețele de mărfuri și cele financiare. În acest climat, potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, 56% dintre investitorii individuali globali și 64% dintre cei români consideră că piața bull va continua și în acest an.

Începutul anului a adus deja volatilitate, dar și oportunități de investiții. Anul 2026 pare să aibă un context general pozitiv pentru activele de risc dar, în ciuda acestui fapt, scăderile ar putea fi iminente și normale. Acest lucru întărește necesitatea ca investitorii să combine expunerea diversificată cu o atenție sporită asupra rezilienței profiturilor, divergențelor politice și temelor structurale, deoarece acestea remodelează peisajul pieței globale.