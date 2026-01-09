search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

2026, un an al incertitudinii la nivel mondial

0
0
Publicat:

Piețele financiare intră în 2026 cu un ton constructiv și cu noi maxime istorice în SUA, dar și pe unele piețe europene, inclusiv România. Cu toate acestea, anul a început cu un eveniment excepțional, când SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, provocând o creștere a tensiunilor geopolitice și o scădere a prețurilor petrolului.

Oscilații bursiere
2026, un an al incertitudinii la nivel mondial

Incertitudinea poate fi una dintre forțele care vor modela piețele financiare în 2026, susține analistul eToro Bogdan Maioreanu, precizând însă că situația din Venezuela este încă în desfășurare și nu se știe cum se va termina. Însă chiar dacă instabilitatea s-ar prelungi, piețele financiare globale ar putea rămâne relativ izolate de aceasta.

Sancțiunile impuse anterior de SUA au redus deja exporturile venezuelene fără a declanșa mișcări susținute ale prețurilor. Acest lucru sugerează că o mare parte din riscul de perturbare este deja inclus în prețuri, cu excepția cazului în care se produce o escaladare mai amplă. Până în prezent, prețurile petrolului brut din SUA au scăzut la aproximativ 56 de dolari pe baril, în timp ce Brent se situează la aproximativ 60 de dolari pe baril.

Până în prezent, piețele financiare au început anul continuându-și creșterea din 2025, punctează analistul.

Potrivit acestuia, Indicele S&P 500, cel german DAX și chiar indicele BET al Bursei de Valori București au atins noi maxime istorice la începutul acestui an. În 2025, piețele au recompensat calitatea, reziliența câștigurilor și expunerea la teme structurale, în special în domeniul inteligenței artificiale (AI), tranziției energetice și, de asemenea, oportunităților selective din piețele emergente. În 2026, pe fondul unei inflații în scădere, al unei creșteri globale mai moderate, dar totuși pozitive, și al unor dobânzi care ar putea atinge treptat un nou nivel minim, activele de risc își păstrează suportul, dar piețele vor fi probabil mai puțin îngăduitoare cu bilanțurile slabe, marjele fragile sau narațiunile exagerate.

2026 ar putea fi un an de creștere selectivă

În acest context, 2026 ar putea fi un an de creștere selectivă, în care investitorii vor deveni mai exigenți în ceea ce privește factorii care le vor determina randamentele. Primul element care ar putea stimula piețele este reprezentat de profituri, fluxuri de numerar și disciplina capitalului. Calitatea câștigurilor ar putea rămâne în centrul atenției și în 2026. Piețele au devenit mult mai puțin îngăduitoare, iar investitorii recompensează din ce în ce mai mult companiile care prezintă bilanțuri solide, au putere de stabilire a prețurilor și fac alocări de capital în mod disciplinat.

Factorul anterior de creștere a pieței, dezvoltările tehnologice și ale AI, vor modela piețele și în acest an. Inteligența artificială continuă să fie o forță structurală dominantă pe piață, dar narațiunea evoluează pe măsură ce ciclul de investiții se mută de la marii beneficiari ai tehnologiei către un ecosistem mai larg, odată cu creșterea adoptării AI. Acest lucru înseamnă că extinderea centrelor de date, lanțurile de aprovizionare cu semiconductori, infrastructura de răcire, energie și rețea și memoria cu lățime de bandă mare vor atrage probabil investiții substanțiale de capital în 2026. Însă ecosistemul are constrângeri reale, cum ar fi disponibilitatea energiei, blocajele în aprovizionarea cu materiale și costul extinderii acestei infrastructuri. Prin urmare, este de așteptat o anumită volatilitate, deoarece aceste constrângeri ar putea influența și analiștii dar și investitorii.

Divergența politicilor monetare

Un alt factor care va influența piețele va fi divergența politicilor monetare. Contextul politic global nu mai este sincronizat. Fed intră în mod evident în 2026 cu reduceri anticipate ale ratei dobânzii, în timp ce BCE face un pas înapoi. Potrivit FedWatch, piața americană se așteaptă la două reduceri ale ratei dobânzii în 2026, prima dintre ele în iunie. O slabire a pieței muncii din SUA face ca factorii de decizie să considere reducerile de dobânzi ca pe o chestiune de „când, nu dacă”, ceea ce implică o tendință către o politică acomodativă sau cel puțin nerestrictivă, mai degrabă decât o nouă înăsprire. În luna mai, mandatul actualului președinte al Fed va lua sfârșit, iar Donald Trump îi va numi succesorul. Piețele vor urmări acest eveniment cu extrem de mare interes. În schimb, BCE a fost mai prudentă, cu o traiectorie de relaxare mai lentă și mai ezitantă.

Mai presus de toate acestea, incertitudinea pe care administrația Trump continuă să o aducă în piețe va modela anul 2026, în care aurul, cel mai performant activ al anului trecut, ar putea continua să crească. Dar incertitudinea va influența și piețele de mărfuri și cele financiare. În acest climat, potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, 56% dintre investitorii individuali globali și 64% dintre cei români consideră că piața bull va continua și în acest an.

Începutul anului a adus deja volatilitate, dar și oportunități de investiții. Anul 2026 pare să aibă un context general pozitiv pentru activele de risc dar, în ciuda acestui fapt, scăderile ar putea fi iminente și normale. Acest lucru întărește necesitatea ca investitorii să combine expunerea diversificată cu o atenție sporită asupra rezilienței profiturilor, divergențelor politice și temelor structurale, deoarece acestea remodelează peisajul pieței globale.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
digi24.ro
image
Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
mediafax.ro
image
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” / „Acum vrea și ăsta la FCSB”
fanatik.ro
image
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
libertatea.ro
image
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
playtech.ro
image
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Elena Mateescu anunţă un episod de ger năprasnic: Maximele vor fi negative în toată ţara!
romaniatv.net
image
SUA amenință din nou Europa! Trump are intenții serioase
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
familia regală română la Sinaia jpg
Stațiunea de pe Valea Prahovei care se umplea iarna cu fețe regale. Soseau cu alai, în cele mai scumpe blănuri, iar prințesele schiau în fustă
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine