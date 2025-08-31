Nicușor Dan, de Ziua Limbii Române la Chișinău: ,,Ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pentru a păstra această limbă”

Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, a participat la deschiderea evenimentului „Marea Dictare Națională”. Liderul de la Cotroceni a subliniat că moldovenii au dat un exemplu lumii întregi prin lupta pentru a păstra limba română.

UPDATE Cei doi șefi de stat au depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni, situat în centrul Republicii Moldova. De asemenea, au asistat la deschiderea unui spectacol dedicat Zilei Limbii Române, organizat în sediul Casei de Cultură din localitate.

Nicușor Dan a ținut să transmită felicitări țării vecine cu ocazia Zilei Independenței care a fost marcată în data de 27 august.

,,Vreau să vă felicit pentru că, acum câteva zile, Ziua Independenței și vreau să vă felicit pe dumneavoastră- poporul și autoritățile pentru modul în care luați în serios integrarea europeană a Republicii Moldova. Este un exemplu pe care îl aud la reuniunile internaționale: despre cât de serioasă este Moldova pe parcursul occidental și cunoaștem toți care sunt în acest moment: presiunile și interferența total contrară oricărei ordini internaționale care au loc asupra Republicii Moldova și cu atât mai mult admir curajul, și determinarea, și demnitatea cetățenilor din Republica Moldova. Pentru toate astea felicitări și această comunitate culturală ne obligă să lucrăm împreună. Nu doar Moldova are nevoie de România. România are nevoie de Republica Moldova, de asemenea”, a mai afirmat președintele României.

Știrea inițială

,,Sunt deosebit de onorat să fiu împreună cu dumneavoastră aici”, așa și-a început discursul Nicușor Dan, mulțumind președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru că i-a lansat invitația.

Liderul de la Cotroceni a făcut glume.

,,Știți că, începând din 2011, această zi este celebrată și în România, Ziua Limbii Române, în mod oficial. Și poate nu ar fi rău să copiem și Marea Dictare Națională. Am putea să începem cu clasa politică de exemplu”, a adăugat oficialul român.

,,Sunteți un exemplu pentru Europa”

Ulterior, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că cetățenii moldoveni oferă un exemplu lumii întregi prin lupta pentru păstrarea limbii române, precum și prin rezistența de care dau dovadă în fața presiunilor la care sunt supuși, făcând referire la Moscova.

,,Revenind serioși, vă mărturisesc că sunt foarte emoționant pentru că așa cum spunea doamna președinte, tot timpul am considerat limba română un dat: m-am născut, am vorbit limba română, am făcut școala în limba română și dumneavoastră în opinia mea, ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care ați dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă și această identitate. Și acum, din nou, sunteți un exemplu pentru Europa și lumea întreagă datorită modului în care încercați să apărați democrația în fața presiunilor care vin din aceeași parte. Și dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană. Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți, astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți. Din partea României, din partea mea personală, toată prietenia și deschiderea de a construi aceste legături”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele României le-a urat succes participanților la concursul de testare a cunoștințelor în limba română, cunoscut sub denumirea „Marea Dictare Națională”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova. Evenimentul a ajuns la a treia ediție.

,,Mult succes, participanților!”, a conchis Nicușor Dan.

Iar președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că numărul participanților la „Marea Dictare Națională” din 2025 a crescut semnificativ față de prima ediție organizată în 2023.

,,Vă mulțumesc pentru prezența la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale – un eveniment care a devenit o tradiție tot mai apreciată. Faptul că numărul participanților crește de la un an la altul demonstrează că limba română ne adună, ne unește și ne inspiră.Domnule Președinte, prezența Dumneavoastră aici, la Chișinău, este un semn de prietenie și de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre”, a spus lidera de la Chișinău.

,,Cuvântul este o mare putere”

Dar Maia Sandu a subliniat că ,,limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată și cinstită în fiecare zi – atunci când alegem să vorbim corect, să scriem îngrijit, să folosim cu drag expresiile și bogăția vocabularului ei. Astfel, o păstrăm vie și o transmitem generațiilor viitoare. Limba română este legătura noastră cu trecutul – cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea – dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine. Cuvântul este o putere mare. El nu este un dat. Au fost vremuri când, doar pentru că rosteai numele limbii române, riscai să fii batjocorit sau prigonit. Astăzi putem vorbi liber - și trebuie să apărăm și să prețuim acest drept fundamental pentru noi și pentru generațiile viitoare.Mai mult, limba română nu este doar limbă oficială a Uniunii Europene, ci este răspândită pe întreg continentul și dincolo de el. Nu mai este ceva neobișnuit să o auzim pe străzile din Roma, Paris sau Londra, în piețele din Berlin și Madrid, dar și peste Ocean – în Statele Unite, Canada ori chiar în îndepărtata Australie. Este un motiv de bucurie și mândrie deopotrivă. Oriunde mergem, limba română rămâne busola identității noastre și legătura vie cu rădăcinile. Mă bucur totodată că în ultimii ani au fost create condiții tot mai bune pentru ca cetățenii ce aparțin minorităților etnice din Republica Moldova să poată învăța limba română. Este un pas important, pentru că limba română ne poate apropia unii de alții, indiferent de comunitatea din care provenim. Ea are puterea de a ne uni și de a ne ajuta să construim, împreună, o societate mai solidară și mai puternică”.

În data de 31 august, președintele Nicușor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române. Este cea de-a treia vizită a lui Nicușor Dan în țara vecină de la preluarea mandatului, după cea oficială din 10 iunie și cea privată din 8 august, atunci când a fost însoțit de partenera sa și de cei doi copii ai lor.