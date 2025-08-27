search
Miercuri, 27 August 2025
Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului îl apără pe Gabriel Zbârcea, vehiculat ca posibil candidat la șefia SRI.: „Nu a fost implicat în Dosarul Roșia Montană”

Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului, Oana Marinescu, susține că avocatului Gabriel Zbârcea nu a lucrat personal în dosarul Roșia Montană, deși firma sa a reprezentat compania Gabriel Resources.

Oana Marinescu îi ia apărarea avocatului Gabriel Zbârcea FOTO: Arhivă
Oana Marinescu, a intervenit în dezbaterea publică privind numele avocatului Gabriel Zbârcea, vehiculat ca posibil candidat la șefia SRI. Ea precizează că acesta nu a fost implicat personal în procesul pentru Roșia Montană, deși firma sa de avocatură a reprezentat compania Gabriel Resources.

Am văzut că s-a ridicat un val de critică la adresa avocatului Gabriel Zbârcea, după ce a apărut pe surse, la g4media.ro, informația că ar fi printre persoanele nominalizate pentru funcția de director al SRI. Ce voi scrie mai jos nu e o confirmare a faptului că e pe vreo listă, pentru că nu am vreo informație în acest sens. Însă scriu pentru că am văzut multe judecăți pripite și, după părerea mea, incorecte despre el”, a scris Oana Marinescu, într-o postare pe Facebook.

Ea a povestit că îl cunoaște pe Zbârcea din perioada în care era purtător de cuvânt al Guvernului și colabora cu acesta în calitatea lui de șef al AVAS. „Spuneam că suntem «colegi de bancă», pentru că literalmente stăteam unul lângă altul la masa Guvernului și, nu o dată, râdeam pe înfundatelea sau comentam lucruri pe care le auzeam în ședințe, dar în chestiunile serioase colaboram îndeaproape și excelent”, a precizat ea.

O relație profesională de două decenii 

Marinescu spune că relația profesională începută atunci s-a transformat, în timp, într-o prietenie bazată pe respect și încredere. „Nu ne vedem des, nu ne petrecem timpul liber în aceleași cercuri, dar știm că ne putem baza unul pe altul. Nu o dată în acești ani, când am fost în situații limită, primul om la care m-am gândit să-l sun a fost Gabi. Și nu există să nu-mi răspundă. Pentru mine asta vorbește despre caracter și valori”, a subliniat fostul purtător de cuvânt.

„Nu a fost implicat în procesul Roșia Montană”

În ceea ce privește controversata asociere cu procesul Roșia Montană, Marinescu a ținut să facă o clarificare: „În realitate, o echipă a firmei sale Țuca Zbârcea & Asociații a asigurat reprezentarea, dar el nu a fost implicat. Nu a analizat nimic din dosar, nu a fost pe mandatul de reprezentare, nu a pledat, nu a fost prezent la Washington. Și eu am avut o strângere de inimă când am văzut că TZA a asigurat reprezentarea în dosar, dar știam că Gabi nu s-a implicat”.

Ea a adăugat că Zbârcea a reprezentat statul român în mari procese internaționale și a câștigat cauze importante, precum litigiile privind magazinele EDF de la Otopeni, Nitramonia Făgăraș sau Noble Ventures. Totodată, a implicat firma de avocatură în proiecte de interes public, inclusiv în sprijinirea pro-bono a Festivalului Enescu.

„Un avocat pro-UE și pro-NATO”

În privința criticilor legate de orientarea ideologică, Marinescu respinge acuzațiile de suveranism. „I se impută că a spus acum câțiva ani că e adeptul unei «Europe a națiunilor». A folosit într-adevăr expresia aceea, dar nu cu sensul pe care îl dau extremiștii. Gabi pe care îl știu eu e constant și autentic pro-UE, pro-NATO”, a afirmat ea.

Marinescu a explicat că, cel mai probabil, Zbârcea se referea la dorința ca România să fie mai puternică în Uniunea Europeană, nu la o abordare suveranistă. „Probabil că am ajunge la prima noastră ceartă politică, după 20 de ani, dacă ar deveni «suveranist»”, a adăugat ea.

Fosta purtătoare de cuvânt consideră că Zbârcea este nedrept ținta unui „transfer de imagine negativă”, tocmai pentru că are un profil public discret. „E păcat că lumea pierde din vedere inteligența lui sclipitoare și profesionalismul ca avocat. Însă dacă chiar este pe lista pentru SRI și sursele politice l-au aruncat în mașina de tocat imagine, probabil că sunt unii care știu că are niște puncte tari și nu le convine să-l aibă în ecuație”, a concluzionat Oana Marinescu.

Gabriel Zbârcea ar fi printre numele susținute de președintele Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații.

Politică

