Joi, 28 August 2025
Adevărul
Procurorii de la Curtea de Apel București solicită CSM aviz negativ și sesizarea CCR în scandalul privind modificarea statutului magistraților

Publicat:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București solicită Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să emită un aviz negativ asupra proiectului de modificare a statutului judecătorilor și procurorilor și să analizeze oportunitatea sesizării Curții Constituționale (CCR) privind un posibil conflict juridic între autoritatea judecătorească și Guvern, respectiv Parlament.

Procurorii au hotărât în unanimitate să ceară retragerea proiectului legislativ. FOTO: arhivă
Procurorii au hotărât în unanimitate să ceară retragerea proiectului legislativ. FOTO: arhivă

Decizia a fost luată joi, 28 august, în cadrul Adunării Generale a Parchetului, unde procurorii au hotărât în unanimitate să ceară retragerea proiectului legislativ.

În semn de protest, aceștia au decis suspendarea activității de urmărire penală și a supravegherii urmăririi penale, cu excepția cazurilor urgente privind măsuri preventive privative de libertate, precum și suspendarea activității de primire a publicului la registratură și în audiență, până la retragerea actului normativ, relatează News.ro.

De asemenea, majoritatea procurorilor prezenți au cerut adresarea unei solicitări către președintele CSM pentru a aprecia dacă este necesară sesizarea CCR. Aceștia acuză inițierea și promovarea repetată a unor proiecte legislative care afectează condițiile de pensionare și pensiile de serviciu ale magistraților, precum și discursul public „manifestat în afara unui cadru de respect reciproc”, care ar submina încrederea în justiție.

„Cu majoritatea membrilor prezenţi, adresarea unei solicitări către preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii de a aprecia cu privire la oportunitatea sesizării Curţii Constituţionale a României în vederea constatării existenţei unui conflict juridic de natură constituţională între Autoritatea Judecătorească şi Guvern, pe de o parte, respectiv între Autoritatea Judecătorească şi Parlament, pe de altă parte, conflicte generate prin iniţierea şi promovarea repetată a unor proiecte legislative care vizează modificarea Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în special în materia vârstei de pensionare şi a pensiilor de serviciu a magistraţilor, precum şi prin discursul public manifestat în afara unui cadru de respect reciproc datorat autorităţilor statului cu consecinţa subminării grave a încrederii publice în autoritatea judecătorească”, au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Proteste similare au avut loc în toate cele 16 curți de apel, care au decis suspendarea unor activități pentru a contesta modificările propuse.

Societate

