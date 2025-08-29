Mihai Tudose, printre variantele luate în calcul pentru șefia SIE SURSE

Numele fostului premier Mihai Tudose apare între variantele luate în calcul pentru șefia Serviciului Român de Informații Externe, au precizat surse politice pentru „Adevărul”.

Mihai Tudose ar fi una dintre variantele luate în calcul pentru conducerea Serviciului Român de Informații Externe (SIE), potrivit unor surse politice.

Numele său a fost vehiculat după ce ultimele două propuneri pentru conducerea serviciilor secrete au generat controverse. Nominalizările lui Gabriel Zbârcea pentru SRI și Marius Lazurca pentru SIE au fost criticate de liderii coaliției de guvernare, PSD și PNL, care le consideră nepotrivite.

În prezent, SRI nu are director civil, iar SIE este condus de Gabriel Vlase.

Cine este Mihai Tudose

Social-democratul Mihai Tudose este la al doilea mandat de europarlamentar, după alte 5 mandate de membru în Parlamentul României. Intrat pe listele Pro România și PSD, Tudose este unul dintre liderii influenți ai PSD. El a condus Guvernul în epoca Dragnea, începând cu luna iunie 2017 și până în ianuarie 2018.

Tudose ocupă funcția de vicepreședinte al partidului și a fost coordonatorul campaniei PSD pentru alegerile de anul trecut, după ce a părăsit partidul timp de un an în 2019.

În trecut, liderul politic a fost acuzat că și-a plagiat lucrarea de doctorat obținută la Academia Serviciului Român de Informații. Comisia de Etică a Academiei SRI a dat un verdict de plagiat pentru teza sa, însă hotărârea a fost revocată în 2017 de Senatul Academiei SRI. Ulterior Tudose a pretins că renunțat la titlul de doctor, depunând o solicitare în acest sens la Ministerul Educației.

În 2023 a fost protagonistul unui nou scandal după ce o angajată a cabinetului său de eurodeputat l-a acuzat că ar fi intrat peste ea în camera de hotel. Mihai Tudose a negat însă acuzațiile, afirmând că ar fi fost, de fapt, vorba despre un conflict de muncă.

În CV-ul de pe pagina Parlamentului European, eurodeputatul arată că a fost lector și conferențiar la Academia de Informații Mihai Viteazul și că a absolvit mai multe cursuri postuniversitare, între care și unele la Colegiul Național de Apărare, altele la Facultatea de Științe Economice – Universitatea Dunărea de Jos, Galați. Toate acestea în timp ce era deputat în Parlamentul României.