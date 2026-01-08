search
Fenomen rar pe calea ferată în România. Un InterRegio a ajuns la destinație cu 78 de minute mai devreme decât era programat

0
0
Publicat:

Deși modernizarea căii ferate Brașov–Sighișoara este încă în plină desfășurare, iar circulația se desfășoară pe linie reabilitată doar pe aproximativ șase kilometri, trenurile parcurg distanța mult mai rapid decât prevede mersul oficial. Cel mai spectaculos caz s-a înregistrat chiar în prima zi a anului, când un InteRregio a sosit la Sighișoara cu 78 de minute înainte de ora programată, potrivit Club Feroviar.

Unii pasageri au ajuns mai devreme la destinație. FOTO Shutterstock
Unii pasageri au ajuns mai devreme la destinație. FOTO Shutterstock

Trenul IR 10031 al Transferoviar Călători a plecat din Brașov la 12.28, cu destinația finală Cluj-Napoca. Potrivit livretului, oprirea de la Sighișoara era prevăzută la ora 16.41. Garnitura a intrat însă în gară cu o oră și 18 minute mai devreme, parcurgând cei 128 km în mai puțin de trei ore, timpi comparabili cu cei de acum peste un deceniu, înainte ca șantierul să pună presiune pe circulație.

Sosire mult mai rapidă, plecare la minut

Întrucât regulamentele permit sosirea înainte de timp, dar nu și plecarea mai devreme, trenul a fost nevoit să staționeze la Sighișoara până la ora oficială de plecare, 17.42. Pasagerii au coborât aici au fost, evident, avantajați. Cei care și-au continuat călătoria au așteptat însă aproape 80 de minute în gară.

Fenomen s-a repetat în zilele următoare

Pe  2 ianuarie, același IR 10031 a sosit cu 34 de minute înainte ora stabilită.

Trenul internațional IR „Dacia”, care leagă Bucureștiul de Viena, a ajuns și el mai devreme: cu 23 de minute pe 2 ianuarie, cu 21 de minute pe 3 ianuarie și cu 15 minute pe 4 ianuarie.

Modernizarea liniei Brașov–Sighișoara

Modernizarea liniei Brașov–Sighișoara este unul dintre cele mai complexe proiecte feroviare din România. Durata călătoriei ar urma să scadă, după finalizarea lucrărilor, la aproximativ o oră și jumătate, datorită unui traseu nou, cu tuneluri și curbe mult mai largi.

Lucrările includ reabilitarea a circa 85 km de linie dublă electrificată, 33 de poduri, 93 de podețe, 5 viaducte și 4 tuneluri, precum și implementarea sistemului ERTMS nivel 2.

Contractele, care însumează peste 500 de milioane de euro, au fost semnate în 2020 cu asocierea RailWorks. Progresul fizic este de peste 50% pe ambele tronsoane principale, scrie Club Feroviar.

Potrivit datelor CFR SA, până la finalul lui noiembrie au fost deschiși circulației aproape 19 km de cale ferată reabilitată, iar lucrările la structurile majore — tuneluri și viaducte — avansează conform planificării.

Motivul pentru care trenurile atât de devreme

Deși șantierul este departe de finalizare, timpii de mers din livret sunt calculați „cu marjă”, a explicat un oficial CFR. În  La ora actuală, doar segmentul Brașov–Stupini (6 km) este complet reabilitat, însă întregul grafic de circulație este construit conservator, pentru a evita întârzierile în zonele cu restricții.

Acest lucru înseamnă că mecanicii au o fereastră largă de timp în care pot opera. Iar dacă mecanicul „știe meserie” și respectă instrucțiile la limită, trenul poate ajunge la Sighișoara cu mult înainte de ora trecută în livret.

