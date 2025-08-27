Sorin Grindeanu, despre numele vehiculate la șefia SRI și SIE: „Momentan, sunt simple speculaţii. Prioritatea trebuie să fie profesionalismul”

Sorin Grindeanu a comentat, miercuri, speculațiile legate de numirile pentru SRI și SIE, subliniind că prioritatea trebuie să fie competența și apărarea interesului național.

Invitat în cadrul unei emisiuni la Digi24 să comenteze numele propuse de Nicuşor Dan pentru conducerea SRI și SIE, Sorin Grindeanu a afirmat că acestea sunt în prezent doar speculații și că alege să le trateze ca atare.

„Ceea ce contează pentru mine este faptul că la SRI și SIE trebuie să vină oameni capabili. În cazul SIE, este esențial ca șeful instituției să fie cineva care să apere interesul național. Dincolo de nume, prioritatea trebuie să fie profesionalismul și eficiența în cadrul sistemului de alianțe cu serviciile prietene”, a explicat Grindeanu.

El a adăugat că România s-a câștigat un loc respectat în relațiile internaționale și că acest statut trebuie menținut: „Serviciile românești sunt parte a unui sistem de alianțe cu servicii prietene. Noi ne-am câștigat un loc respectat în cadrul acestor relații și așa trebuie să rămânem. Şi numirile trebuie să ţină cont de acest lucru”

De asemenea, Sorin Grindeanu a spus că înțelege rolul preşedintelui, conferit prin Constituţie, de a nominaliza şefii serviciilor româneşti şi a declarat că, din punctul său de vedere, aceştia pot proveni atât din societatea civilă, cât și din rândul partidelor.

Întrebat, în acest context, dacă aceştia ar trebui să provină din rândul opoziţiei, liderul PSD a dat un răspuns ferm.

„Am o mare problemă cu AUR, deşi, trebuie să recunoaştem că este cel mai important partid din opoziţie, pentru că noi suntem o țară europeană, iar discursul AUR pare antieuropean, anti-UE. Este o chestiune peste care eu și PSD nu putem trece. Din această cauză, îmi vine greu să cred că un nume ar trebui să vină din această zonă”, a spus Sorin Grindeanu.