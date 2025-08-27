AUR laudă propunerile lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. „Ambii sunt ortodocși practicanți”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lăudat cele două nume pe care președintele Nicușor Dan vrea să le propună pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

„Atât Gabriel Zbârcea cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente. Ambii au cariere lungi și impecabile și ambii au convingeri democratice ferme și explicite. Nu cred sa fi avut, după 1990, niciun director SRI sau SIE de nivelul celor doi. Mai bine cărturar decât politruc”, a scris liderul senatorilor AUR pe pagina sa de Facebook.

Președintele României, Nicușor Dan, i-a informat pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, marți, în discuția de la Guvern, despre intenția sa de a propune două nume pentru șefia Serviciului Român de Informații și cea a Serviciului de Informații Externe.

Potrivit surselor, Nicușor Dan îi are în vedere pe avocatul Gabriel Zbârcea pentru șefia SRI și pe diplomatul Marius Gabriel Lazurca pentru șefia SIE.

Zbârcea este avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi fondator al firmei de avocatură și a fost președinte în cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi în Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR).

Diplomatul Marius Gabriel Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (din 2021).

Sursele spun că Sorin Grindeanu i-a spus că „PSD nu acceptă așa ceva”. Grindeanu ar trebui să își convingă colegii să voteze propunerile Președintelui, în condițiile în care PSD nu ar avea niciun cuvânt de spus în cele două numiri, transmite Antena 3.

Atât PSD, cât și PNL sperau să își numească persoane la vârful serviciilor secrete, discuția fiind însă pusă în așteptare în condițiile negocierilor interminabile pe măsurile de austeritate.

În același timp, propunerile au fost criticate și din interiorul USR. Într-o postare pe rețelele sociale, Stelian Ion și-a exprimat, ironic, „entuziasmul” pentru această posibilă alegere, ridicând totodată semne de întrebare asupra implicării unui naționalist și suveranist autentic într-o funcție atât de importantă.

Potrivit G4Media, Gabriel Zbârcea, propunerea Președintelui pentru șefia SRI, declara că este „naționalist și suveranist”. El spunea în urmă cu doi ani în podcastul partenerului său Florentin Țuca: „Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.Zbârcea a pledat ca avocat împotriva statului român, când a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation în litigiul în care firma canadiană a cerut statului român despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.