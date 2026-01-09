Turcia se profilează drept principal garant al securității navale a Ucrainei după un eventual armistițiu

Turcia este dispusă să preia conducerea componentei navale a unui posibil mecanism internațional de securitate pentru Ucraina, în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia, afirmă Sinan Ülgen, directorul Centrului pentru Studii Economice și de Politică Externă al Turciei (EDAM). Ankara ar putea contribui, de asemenea, și la componenta aeriană a unei astfel de forțe.

Într-un interviu acordat agenției Ukrinform, expertul turc a subliniat că această disponibilitate este firească, având în vedere poziția strategică a Turciei și rolul său cheie în aplicarea Convenției de la Montreux. „Turcia este pregătită să își asume conducerea dimensiunii navale a garanțiilor de securitate. Este un lucru de înțeles, ținând cont de faptul că aplicăm Convenția de la Montreux”, a spus Ülgen. „În același timp, suntem dispuși să contribuim și la dimensiunea aeriană, prin capabilitățile noastre de poliție aeriană.”

Convenția de la Montreux, semnată în 1936, oferă Turciei control asupra strâmtorilor Bosfor și Dardanele, care leagă Marea Neagră de Marea Egee. Acest control se extinde nu doar asupra traficului comercial, ci și asupra tranzitului navelor militare, inclusiv ale statelor NATO și ale Rusiei. Turcia este membru al Alianței Nord-Atlantice din 1952.

Poziția geopolitică a Ankarei o plasează în imediata vecinătate a conflictului din Ucraina

Luna trecută, o dronă rusească s-a prăbușit într-o zonă rurală din nord-vestul Turciei, în apropiere de orașul Izmit, la sud de Marea Neagră. O a doua dronă a fost descoperită a doua zi într-un câmp din apropierea orașului Balikesir, la câteva ore de Istanbul.

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a avertizat în repetate rânduri împotriva transformării Mării Negre într-o „zonă de confruntare” între Rusia și Ucraina și s-a oferit recent să găzduiască negocieri directe între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. „Turcia este singurul actor care poate vorbi direct atât cu Putin, cât și cu Zelenski, menținând în același timp relații diplomatice echilibrate cu Washingtonul, Bruxelles-ul, NATO și ONU”, a declarat Erdoğan.

În ceea ce privește o eventuală desfășurare de trupe terestre turcești pe teritoriul Ucrainei, Sinan Ülgen precizează că, în acest moment, nu există discuții concrete. „Negocierile sunt încă neclare: cine ar fi dispus să participe, în ce condiții și dacă o astfel de desfășurare ar avea loc înainte sau după un acord de pace. Totuși, per ansamblu, Turcia este pregătită să contribuie la pachetul de garanții de securitate, în principal prin dimensiunea navală și aeriană”, a explicat el.

Declarațiile vin în contextul reuniunii de la Paris, unde aliații Ucrainei din Europa și America de Nord au conturat primele elemente ale unui aranjament de securitate pentru perioada post-armistițiu. Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat cu această ocazie că sfârșitul războiului și instaurarea unei păci durabile sunt „mai aproape ca niciodată”.

Tot la Paris, Marea Britanie și Franța au semnat o declarație de intenție privind trimiterea de trupe în Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia, un gest calificat de președintele Zelenski drept „un pas uriaș înainte”.

Cu toate acestea, liderul ucrainean a recunoscut că persistă incertitudini legate de fermitatea angajamentelor occidentale. „Îmi doresc un răspuns foarte simplu: da, dacă va exista o nouă agresiune, toți partenerii vor răspunde ferm. Aceasta este întrebarea pe care o adresez tuturor. Deocamdată, nu am primit un răspuns clar și lipsit de echivoc”, a spus Zelenski.