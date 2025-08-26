Cine ar putea fi noii șefi ai SRI și SIE. Nicușor Dan a vorbit cu Bolojan și Grindeanu

Surse politice spun că vizita surpriză a președintelui Nicușor Dan la Guvern a avut ca scop și informarea primului ministru cu privire la intențiile sale de a numi noi șefi la SRI și SIE.

Președintele Nicușor Dan pare să se fi hotărât în privința noilor șefi de la Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe. În cadrul vizitei surpriză făcută de șeful statului la Guvern, președintele i-ar fi informat pe Ilie Bolojan și Sorin Gringeanu în legătură cu intențiile sale în acest sens.

Potrivit informațiilor Gândul, Nicușor Dan îi are în vedere pe avocatul Gabriel Zbârcea pentru șefia SRI și pe diplomatul Marius Gabriel Lazurca pentru șefia SIE.

Zbârcea este avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi fondator al firmei de avocatură și a fost președinte în cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi în Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR).

Diplomatul Marius Gabriel Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (din 2021).